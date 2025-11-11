Advertisement
Typhoon की तबाही में कीचड़ में दबा रहा iPhone 17 Pro, 3 दिन बाद निकालकर देखा तो उड़ गए होश

एक हैरान कर देने वाला मामला हाल ही में सामने आया, जब एक Reddit यूजर ने बताया कि उसका iPhone 17 Pro तीन दिनों तक कीचड़ और बाढ़ के पानी में दबा रहा, और जब उसे साफ करके चालू किया गया, तो फोन बिल्कुल सामान्य तरीके से चल पड़ा.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Nov 11, 2025, 12:41 PM IST
स्मार्टफोन की मजबूती अब पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है. आज के फोन सिर्फ स्मार्ट नहीं बल्कि ड्यूरेबल भी हैं. लगभग हर कंपनी अपने डिवाइस की IP रेटिंग और पानी व धूल से बचाव की क्षमता का खूब प्रचार करती है. लेकिन असली टेस्ट तब होता है जब फोन किसी वास्तविक प्राकृतिक आपदा से गुजरता है. ऐसा ही एक हैरान कर देने वाला मामला हाल ही में सामने आया, जब एक Reddit यूजर ने बताया कि उसका iPhone 17 Pro तीन दिनों तक कीचड़ और बाढ़ के पानी में दबा रहा, और जब उसे साफ करके चालू किया गया, तो फोन बिल्कुल सामान्य तरीके से चल पड़ा.

तूफान Kalmaegi के बाद मिला फोन, जो अब भी काम कर रहा था
यह मामला पूर्वी एशिया के एक शहर का है, जहां हाल ही में Typhoon Kalmaegi ने भारी तबाही मचाई थी. Reddit पर एक यूजर ने पोस्ट में लिखा कि उनका iPhone 17 Pro इस तूफान के दौरान कीचड़ में तीन दिन तक दबा रहा, लेकिन जब उन्होंने उसे खोजकर साफ किया, तो वह फोन जैसे कुछ हुआ ही नहीं वैसा चल पड़ा.

यूजर ने बताया कि इस तूफान ने उनका घर तबाह कर दिया, उनके सामान को बहा ले गया और वे खुद मुश्किल से अपनी जान बचा पाए. उन्होंने लिखा, “मुझे लगभग 15 मिनट तक अपनी जान बचाने की कोशिश करनी पड़ी, तब जाकर मैं खुद को ऊपर खींच सका.” इसी दौरान उनका फोन हाथ से फिसल गया और बाढ़ के पानी में गायब हो गया. उस वक़्त उनकी सबसे बड़ी चिंता फोन नहीं, बल्कि अपनी जान थी.

3 दिन बाद जब मिला iPhone, तो नतीजा चौंकाने वाला था
जब तूफान थम गया और पानी घटने लगा, तब यूजर ने मलबे के बीच अपनी खोई चीजें ढूंढनी शुरू कीं. तीन दिन बाद उन्हें कीचड़ में दबा हुआ iPhone 17 Pro मिला. उन्हें पूरा यकीन था कि अब फोन पूरी तरह खराब हो चुका होगा. लेकिन उन्होंने सावधानी से उसे साफ किया, सुखाया और चार्ज पर लगाया. जैसे ही चार्जिंग लगी, फोन तुरंत चालू हो गया — न कोई स्क्रैच, न कोई खराबी, न परफॉर्मेंस की कोई दिक्कत. Reddit पोस्ट में लिखा था, “मैंने बस चार्ज लगाया और फोन चल पड़ा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं.”

बाढ़ के पानी और कीचड़ में भी नहीं टूटा फोन का दम
बाढ़ का पानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए सबसे ख़तरनाक माना जाता है, क्योंकि इसमें मिट्टी, मिनरल्स और गंदगी होती है जो डिवाइस के अंदरूनी हिस्सों को जल्दी कुरेद देती है. लेकिन iPhone 17 Pro ने यह सब झेल लिया और फिर भी बिलकुल सही-सलामत चला. यह बताता है कि Apple ने इस फोन को बेहद मजबूत और टिकाऊ डिजाइन के साथ तैयार किया है.

Apple iPhone 17 Pro की IP68 रेटिंग क्या है?
Apple का नया iPhone 17 Pro कंपनी का अब तक का सबसे शक्तिशाली फ्लैगशिप फोन है. इसे IP68 रेटिंग दी गई है, जिसका मतलब है कि यह 6 मीटर गहराई तक 30 मिनट तक पानी में डूबा रह सकता है. यानी अगर फोन गलती से पानी में गिर जाए या उस पर छींटे पड़ें, तो उसे कोई नुकसान नहीं होता. हालांकि, Apple यह भी कहता है कि वॉटर रेसिस्टेंस स्थायी नहीं होती और समय के साथ यह कम हो सकती है. इसके अलावा, अगर फोन को असली जीवन की परिस्थितियों में नुकसान होता है, तो लिक्विड डैमेज वारंटी में कवर नहीं होता.

तीन दिन तक कीचड़ में रहकर भी काम करता रहा iPhone 17 Pro
इस Reddit यूजर का केस दिखाता है कि Apple की ड्यूरेबिलिटी टेस्ट केवल लैब में नहीं, बल्कि रियल-लाइफ सिचुएशन में भी सच साबित हो रही है. फोन तीन दिनों तक मिट्टी, बाढ़ के पानी और मलबे में दबा रहा, फिर भी वह बिना किसी दिक्कत के चालू हो गया. यह घटना दिखाती है कि iPhone 17 Pro सिर्फ एक प्रीमियम फोन नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी की मजबूती का बेहतरीन उदाहरण है.

