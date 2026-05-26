बिना बजट बिगाड़े हाथ में आएगा चमचमाता रिफर्बिश्ड फोन्स! Apple-सैमसंग समेत ये कंपनियां बेच रहीं बंपर डिस्काउंट के साथ गैजेट्स

Refurbished Phone: महंगे होते स्मार्टफोन और गैजेट्स के दौर में अब सर्टिफाइड रिफर्बिश्ड डिवाइसेज लोगों के लिए स्मार्ट ऑप्शन बनते जा रहे हैं. कम कीमत में प्रीमियम एक्सपीरियंस देने वाले ये गैजेट्स अब सिर्फ लोकल मार्केट तक सीमित नहीं हैं, बल्कि Apple, Samsung, Google और Microsoft जैसी बड़ी कंपनियां खुद इन्हें ऑफिशियल वारंटी और असली पार्ट्स के साथ सेल कर रही हैं.
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Refurbished iPhone Price: क्या आप भी नया स्मार्टफोन, प्रीमियम लैपटॉप या गेमिंग कंसोल खरीदने का प्लान बना रहे हैं? तो जरा रुकिए! मिडिल ईस्ट संकट और चिप की कमी के कारण स्मार्टफोन और दूसरे गैजेट्स की कीमतें काफी ज्यादा बढ़ गई हैं. ऐसे में नया स्मार्टफोन खरीदना आपके बजट को खराब कर सकता है. लेकिन आप चाहें तो आधे दाम में बिल्कुल नए जैसा एक्सपीरियंस पा सकते हैं. टेक जगत में अब सर्टिफाइड रिफर्बिश्ड गैजेट्स का इस्तेमाल तेजी से होना शुरू हो गया है. Apple, Samsung, गूगल और Microsoft जैसे दुनिया के 4 सबसे बड़े ब्रांड्स खुद आगे आकर अपने प्रीमियम और फ्लैगशिप डिवाइसेज को ऑफिशियल वारंटी और बड़े डिस्काउंट के साथ सेल कर रहे हैं. आइए जानते हैं कि बिना बजट खराब किए आप इस साल किन टेक दिग्गजों से कैसे सबसे बेस्ट और सस्ती डील पा सकते हैं.
हाल ही में मोबाइल बनाने वाली दिग्गज कंपनी सैमसंग ने भारत में अपना सर्टिफाइड री-न्यूड प्रोग्राम की शुरुआत की है. इस प्रोग्राम के तहत कंपनी गैलेक्सी स्मार्टफोन्स पर 1 साल की ऑफिशियल मैन्युफैक्चरर वारंटी दे रही है. फिलहाल इस प्रोग्राम में सैमसंग के फ्लैगशिप और प्रीमियम मिड-रेंज फोन जैसे कि Galaxy S सीरीज और फोल्डेबल फोन को शामिल किया गया है. इन डिवाइसेज को सैमसंग खुद कड़े क्वालिटी टेस्ट, असली पार्ट्स रिप्लेसमेंट, सॉफ्टवेयर अपडेट और डेटा रीसेट के बाद नई पैकेजिंग और एक्सेसरीज के साथ सेल करता है. लॉन्चिंग ऑफर्स के तहत ये फोन नई कीमत से काफी कम दाम में आप खरीद सकते हैं. Samsung Certified Re-Newed Store से आप खरीद सकते हैं
स्मार्टफोन मार्केट में अपने फीचर्स और सिक्योरिटी के लिए जाना जाने वाला आईफोन भी सर्टिफाइड रिफर्बिश्ड स्टोर से खरीदा जा सकता है. यहां हर डिवाइस को असली एप्पल पार्ट्स के साथ रिपेयर किया जाता है. अच्छी बात यह है कि रिफर्बिश्ड आईफोन्स और आईपैड्स में कंपनी नई बैटरी और नई बॉडी लगाकर देती है, जिससे फोन छूने में एकदम नया जैसा लगता है. इसके साथ 1 साल की वारंटी और AppleCare+ लेने का ऑप्शन भी कस्टमर्स के पास होता है. मैकबुक से लेकर एप्पल वॉच तक, कस्टमर्स यहां 40% तक की बड़ी बचत कर रहे हैं. इसे आप एप्पल की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही एक अलग सेक्शन होता है, वहां से खरीद सकते हैं.
साल 2024 के अंत में शुरू हुआ गूगल का सर्टिफाइड रिफर्बिश्ड पिक्सल प्रोग्राम अब काफी बड़ा हो चुका है. पिक्सल इकोसिस्टम में एंट्री करने का यह सबसे सस्ता तरीका भी हो सकता है. गूगल पिक्सल फोन्स में असली गूगल पार्ट्स और लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन मिलता है. पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए कंपनी इन्हें 100% प्लास्टिक-फ्री पैकेजिंग में सेल करती है. गूगल स्टोर और अमेजन रिन्यूड पर मिलने वाले इन फोन्स पर 1 साल की वारंटी के साथ 40% तक का डिस्काउंट मिल रहा है.
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माइक्रोसॉफ्ट भी अपने स्पेशल प्रोग्राम के तहत स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को सस्ते दाम में प्रीमियम लैपटॉप और गेमिंग कंसोल सेल कर रहा है. माइक्रोसॉफ्ट हर सरफेस लैपटॉप और एक्सबॉक्स कंसोल को कड़े टेस्ट और सफाई के बाद पैक करती है. सरफेस डिवाइसेज पर 12 महीने और एक्सबॉक्स पर 90 दिनों की वारंटी भी कस्टमर को मिलती है. रिटेल प्राइस से करीब 30% तक सस्ते होने के कारण यह उन लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन बन गया है जो कम बजट में दमदार परफॉर्मेंस चाहते हैं.
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