छोड़िए Flipkart, Amazon... यहां ₹19,500 की छूट पर मिल रहा iPhone 16 Pro Max, खरीदने के लिए टूट पडे़ Gen Z

iPhone 16 Pro Max Price Cut: अगर आप लंबे समय से नया iPhone लेने का प्लान कर रहे थे, तो ये सही मौका है. इस फेस्टिव सीजन में प्रीमियम फ्लैगशिप iPhone 16 Pro Max पर मिल रहा है पूरे ₹19,500 का बड़ा डिस्काउंट. यह डील आपको 2024 के इस पावरफुल मॉडल को कम कीमत में लेने का मौका दे रही है, iPhone 17 सीरीज के लॉन्च से पहले.

Vijay Sales में शानदार ऑफर

• ओरिजिनल प्राइस: ₹1,44,900

• फ्लैट डिस्काउंट: ₹15,000

• HDFC बैंक EMI पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट: ₹4,500

• कुल बचत: ₹19,500

• डील प्राइस: ₹1,25,400

यह फिलहाल iPhone 16 Pro Max पर मिलने वाला सबसे बड़ा डिस्काउंट माना जा रहा है. ध्यान रहे, यह ऑफर लिमिटेड टाइम और लिमिटेड स्टॉक के लिए है.

iPhone 16 Pro Max के फीचर्स

1. डिस्प्ले: 6.9-इंच Super Retina XDR OLED, 120Hz ProMotion टेक्नोलॉजी के साथ.

2. प्रोसेसर: A18 Pro चिप जिसमें Apple Intelligence AI का सपोर्ट है.

3. कैमरा सिस्टम:

• 48MP मेन कैमरा (OIS के साथ)

• 48MP अल्ट्रा-वाइड लेंस

• 12MP पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस (5x ऑप्टिकल जूम)

• 12MP TrueDepth फ्रंट कैमरा

4. नया कैमरा कंट्रोल बटन: शूटिंग मोड और सेटिंग्स तक तुरंत पहुंच के लिए शॉर्टकट.

5. स्टोरेज वेरिएंट: 256GB, 512GB, और 1TB ऑप्शन.

6. डिजाइन: स्ट्रॉन्ग और हल्का टाइटेनियम बॉडी, 17.43cm (6.9-इंच) Super Retina XDR डिस्प्ले के साथ.

7. स्ट्रेंथ: लेटेस्ट Ceramic Shield मटीरियल, जो किसी भी स्मार्टफोन ग्लास से दोगुना ज्यादा टिकाऊ है.

अभी क्यों खरीदें?

• यह iPhone 17 सीरीज के आने से पहले का सबसे बड़ा और आखिरी ऑफर है.

• कई बैंक और ब्रांड मिलकर यह एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहे हैं.

• स्टॉक लिमिटेड है, यानी देरी करने पर ऑफर मिस हो सकता है.

• अपग्रेड करने का बढ़िया मौका, खासकर अगर आप पुराने iPhone या Android से स्विच करना चाहते हैं.