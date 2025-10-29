Advertisement
जानें कितने लीटर का गीजर है आपके घर के लिए परफेक्ट, बिजली भी बचेगी और पैसे भी

Right Geyser Size for Your Family: गीजर खरीदने की सोच रहे हैं? पहले यह समझना जरूरी है कि आपके परिवार के लिए कितने लीटर का गीजर सही रहेगा. गलत साइज खरीदने से पानी कम पड़ सकता है या बिजली का बिल ज्यादा आ सकता है. आइए जानते हैं अपनी फैमिली के हिसाब से सही क्षमता वाला गीजर कैसे चुनें और सर्दियों में गर्म पानी का पूरा मजा लें.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Oct 29, 2025, 02:20 PM IST
Choose Perfect Geyser Capacity: नवंबर का महीना दस्तक देने वाला है और देश में सर्दी की शुरुआत हो चुकी है. वह समय आ गया है जब घरों में एयर कंडीशनर बंद होंगे और उनकी जगह गीजर ले लेंगे. लेकिन क्या आपने नया गीजर खरीदने से पहले यह सोचा है कि आपके परिवार के लिए कितने लीटर की क्षमता वाला गीजर सबसे अच्छा रहेगा? सही कैपेसिटी चुनने से न सिर्फ आपका बिजली का बिल बचेगा, बल्कि पानी की बर्बादी भी नहीं होगी. मार्केट में छोटे इंस्टेंट गीजर से लेकर बड़े साइज के गीजर मौजूद है, जिससे लोगों में कन्फ्यूजन होती है कि घर के लिए एक परफेक्ट गीजर कैसे खरीदें. आइए जानते है...

यह भी पढ़ें:  भरभरा कर गिरे iPhone 16 Pro के दाम! अमेजन-फ्लिपकार्ट नहीं, यहां मिल रहा आईफोन पर सबसे तगड़ा डिस्काउंट   

आपके परिवार के लिए किस साइज का गीजर है सबसे सही?

एक व्यक्ति के लिए  
अगर आप अकेले रहते है या नौकरी-पढ़ाई के लिए घर से बाहर रह रहे हैं, तो आपके लिए 3 लीटर का इंस्टेंट गीजर सबसे बेहतरीन है. यह छोटा साइज का गीजर बहुत कम जगह लेता है और सबसे बड़ी बात यह सिर्फ 2 से 3 मिनट में पानी गर्म कर देता है. अकेले रहने वाले व्यक्ति के डेली यूज या नहाने के लिए यह काफी अच्छा ऑप्शन है.

दो लोगों के लिए
यदि आप घर में दो लोग रहते हैं, तो 10 लीटर की स्टोरेज क्षमता वाला गीजर एक अच्छा ऑप्शन है. यह एक बार में इतना पानी गर्म कर देता है कि दो लोग आराम से उस पानी में नहा सकते हैं. यह पानी को लंबे समय तक गर्म रखता है, जिससे बिजली की खपत भी कम होती है.

3 से 4 लोगों के परिवार के लिए
तीन या चार लोगों के परिवार के लिए 15 से 25 लीटर क्षमता वाला गीजर सबसे सही रहेगा. इस क्षमता में पूरे परिवार के लिए सही मात्रा में गर्म पानी इकट्ठा हो जाता है ताकि वे आराम से एक के बाद एक नहा सकें. 25 लीटर वाला गीजर तब बेहतर है जब घर में छोटे बच्चे हों.

यह भी पढ़ें: सिनेमा हॉल को मारो गोली! ये सस्ता प्रोजेक्टर घर बैठे देगा थिएटर जैसा एक्सपीरियंस

4 से 6 सदस्यों वाले बड़े परिवार के लिए

अगर आपके घर में 4 से 6 लोग रहते हैं, तो 25 से 35 लीटर क्षमता का गीजर आपके लिए सबसे रहेगा. यह उन घरों के लिए सही है जहां एक या दो बड़े बाथरूम हैं. इस बड़े गीजर का पानी एक बार गर्म होने के बाद लंबे समय तक गर्म रहता है. आपको इसे बार-बार चालू करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी.

सही गीजर चुनकर आप सर्दी के मौसम में आराम से नहाने का मजा ले सकते हैं और साथ ही अपने बिजली का बिल भी कंट्रोल में रख सकते हैं.

About the Author
author img
Mumtaj Pathan

मुमताज पठान Zee News में इंटर्न हैं और फिलहाल टेक सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। यहां वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), गैजेट्स और टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्टोरीज पर काम करती हैं। नई-नई टेक्नोलॉजी और डिजिटल इन...और पढ़ें

TAGS

gyserwater heater

