Hindi Newsटेक

धड़ाम से गिर गई Samsung के फोल्डेबल फोन की कीमत, मिल रहा ₹64,000 का बंपर डिस्काउंट, खरीदने का आज आखिरी मौका!

Samsung Galaxy z Fold 6 5g:  इस फेस्टिव सीजन अगर आप भी छूट पर स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं आपके लिए खास मौका है. Amazon पर सैमसंग के फोल्डेबल फोन की कीमत 64,000 रुपये कम हो गई है. सबसे खास बात यह है कि अमेजन की यह सेल 5 अक्टूबर को खत्म हो रही है, तो आज ही बंपर डिस्काउंट के साथ इस फोन को खरीदने का आखिरी मौका है. आइए जानते हैं इस फोन पर मिलने वाले ऑफर्स के बारे में पूरी डिटेल्स...

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Oct 04, 2025, 08:29 AM IST
धड़ाम से गिर गई Samsung के फोल्डेबल फोन की कीमत, मिल रहा ₹64,000 का बंपर डिस्काउंट, खरीदने का आज आखिरी मौका!

Samsung Galaxy z Fold 6 5g: अगर आप भी नया और स्टाइलिश स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए शानदार मौका है.  Samsung का प्रीमियम फोल्डेबल फोन अब तक के सबसे ज्यादा डिस्काउंट के साथ मिल रहा है. Samsung Galaxy Z Fold 6 5G फोन पर इस फेस्टिव सीजन में  ₹64,000 रुपये की छूट मिल रही है. तो अगर आप एक शानदार स्टाइलिश स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो यह डील मिस मत होने दीजिए. Amazon की यह सेल 5 अक्तूबर को खत्म हो रही है तो कम कीमत में स्मार्टफोन खरीदने का आज ही मौका है. 

64,000 रुपये की बंपर छूट
Amazon पर चल रही Great Indian Festival 2025 में Samsung Galaxy Z Fold 6 5G फोन, जिसे भारत में 1,64,999 रुपये की शुरुआती कीमत के साथ लॉन्च किया इस फोन पर 64,000 रुपये की छूट मिल रही है.. इससे पहले की सेल समाप्त हो जाए, तुरंत इस डील का फायदा उठा लीजिए.  Samsung Galaxy Z Fold 6 5G फोन इस समय अमेजन सेल में 1,03,999 रुपये कीमत में मिल रहा है. इस कीमत में फोन का 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वाला वेरिएंट मिल रहा है. बात करें फोन के कलर की तो इस ऑफर के तहत  सिल्वर शैडो और नेवी ब्लू कलर वेरिएंट मिल रहे हैं. 

ये भी हैं आफर्स
सिर्फ इतना ही नहीं अगर आप और ज्यादा छूट चाहते हैं तो भी आपके पास आप्शन है. अमेजन ने ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर भी ऑफर्स रखा है. ICICI बैंक से पेमेंट करने पर आपको 3,119 रुपये का अतिरिक्त कैशबैक मिलेगा, जिससे फोन की कीमत घटकर 1,00,880 रुपये रह जाएगी. इतना ही नहीं अमेजन फोन पर 47,000 रुपये तक के एक्सचेंज बोनस भी दे रहा है जिसका फायदा उठाकर आप फोन की कीमत को और भी कम कर सकते हैं.

ये भी पढ़ेंः अब Instagram और X की होगी छुट्टी? ये स्वदेशी ऐप दे रहा कड़ी टक्कर, फीचर्स जान लीजिए

Samsung Galaxy Z Fold 6 फोन में मिलते हैं ये फीचर्स
बात करें Samsung Galaxy Z Fold 6 के स्पेसिफिकेशन की तो इस फोन में कंपनी भर-भर के फीचर्स देती है. इस फोन में 7.6-इंच डायनामिक एमोलेड 2X मेन डिस्प्ले और 6.3-इंच कवर डिस्प्ले दिया गया है, जो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है. यह स्मार्टफोन स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 प्रोसेसर से लैस है, जिसमें स्टैंडर्ड 12GB रैम और 256GB/512GB/1TB तक स्टोरेज ऑप्शन्स मिलते हैं. बात करें कैमरे की तो इस फोन में रियर कैमरा सेटअप में OIS के साथ 50 मेगापिक्सेल मेन कैमरा, 12 मेगापिक्सेल अल्ट्रा-वाइड लेंस और 3x ऑप्टिकल जूम के साथ 10 मेगापिक्सेल टेलीफोटो लेंस मिलता है. जो फोटोग्राफी के लिए बेस्ट माना जाता है.  वहीं सेल्फी के लिए स फोन में 10 मेगापिक्सेल का कवर स्क्रीन कैमरा और 4 मेगापिक्सेल का अंडर डिस्प्ले कैमरा दिया गया है.

Samsung Galaxy Z Fold 6 में 25W फास्ट चार्जिंग के साथ 4400mAh बैटरी मिलती है. फोन IP48 वॉटर रेसिस्टेंस रेटिंग के साथ आता है तो बारिश में भीगने पर फोन खराब होने की टेंशन नहीं होती है. Samsung का फोन गैलेक्सी AI फीचर्स के साथ आता है. दावा है कि इसमें 77 घंटे तक का म्यूजिक प्लेबैक टाइम और 23 घंटे तक का वीडियो प्लेबैक टाइम मिलता है.

ये भी पढे़ंः Chrome और Firefox को लेकर सरकार ने जारी किया अलर्ट! तुरंत कर लें ये काम, नहीं तो...

;