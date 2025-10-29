जरा सी लापरवाही और आग का गोला बन सकता है गीजर! नया खरीदने से पहले जरूर जान लें ये बातें, नहीं तो...

Geyser Buying Tips: दिवाली के बाद से ही मौसम में ठंडक बढ़ने लगी है. सर्दियों की शुरुआत के साथ ही हर घर में गीजर की भी जरूरत बढ़ जाती है. ऐसे में बहुत से लोग नया गीजर खरीदते हैं तो वहीं बहुत से लोग पुराने गीजर का ही इस्तेमाल करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि गलत गीजर चुनना या उसे गलत तरीके से इस्तेमाल करना कभी-कभी हादसे का कारण भी बन सकता है? हर साल कई मामले ऐसे सामने आते हैं जब गीजर फटने या खराब वायरिंग के कारण बड़ा हादसा हो जाता है. ऐसे में नया गीजर खरीदने से पहले कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है जिससे न सिर्फ आपको गर्म पानी मिले बल्कि सुरक्षा भी बनी रहे.

मार्केट में आजकल इंस्टेंट से लेकर स्टोरेज, गैस से लेकर स्मार्ट गीजर तक कई ऑप्शन मिल रहे हैं. लेकिन अपने बाथरूम साइज, फैमिली मेम्बर और सेफ्टी फीचर्स के हिसाब से कौन सा गीजर बेस्ट होगा यह जानना बहुत जरूरी होता है. आइए आज के इस आर्टिकल में जानते हैं कि गीजर खरीदते समय भूलकर भी किन बातों को इग्नोर नहीं करना चाहिए.

गीजर खरीदने से जुड़ी सारी बातें यहां जानिए

गीजर खरीदने को लेकर सबसे पहले मन में सवाल आता है कि किस टाइप का गीजर खरीदना सही होगा. इसका जवाब है कि अगर आपका परिवार छोटा है तो आपके लिए इंस्टेंट गीजर बेस्ट ऑप्शन हो सकता है. वहीं अगर आपके फैमिली में 6-7 लोग हैं तो आपके लिए ज्यादा स्टोरेज वाला गीजर और बिजली की अधिक बचत के लिए गैस, इलेक्ट्रिक, स्मार्ट गीजर सही ऑप्शन हो सकता है.

जगह के अनुसार ही खरीदें गीजर

इसके बाद दूसरा सबसे जरूरी सवाल है कि गीजर कौन सी जगह पर लगाया जाएगा. यानी बाथरूम की जगह गीजर के लिए परफेक्ट है या नहीं? आपको गीजर से साइज और आकार पर भी ध्यान देना चाहिए. बाथरूम की दीवारों की मजबूती और पानी की लाइनिंग देखें. बाथरूम में जगह के मुताबिक वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल गीजर खरीदें.

ये सिक्योरिटी फीचर भी जरूर चेक करें

गीजर लेते समय उसकी सेफ्टी फीचर्स को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए. इस कारण है कि यही आपकी सुरक्षा की पहली गारंटी होती है. खरीदने से पहले यह जरूर जान लें कि उसमें थर्मोस्टेट, प्रेशर रिलीज वाल्व और सही अर्थिंग जैसी फीचर हैं या नहीं. साथ ही हीटिंग एलिमेंट की क्वालिटी भी बेहतरीन होनी चाहिए. कॉपर या ग्लास कोटेड एलिमेंट लंबे समय तक टिकाऊ और सुरक्षित माने जाते हैं.

रेटिंग देखना है फायदेमंद

जैसे फ्रिज और एसी की रेटिंग होती है ठीक वैसे ही गीजर की भी रेटिंग होती है. अगर आप बिजली की बचत चाहते हैं तो 5 स्टार रेटिंग वाला गीजर खरीद सकते हैं. 5 स्टार वाले गीजर मंथली बिजली बिल में 20-30 प्रतिशत तक की बचत करते हैं.

ब्रांड और वारंटी भी है जरूरी

गीजर खरीदते समय सिर्फ कम कीमत देखकर फैसला न लें. क्योंकि सस्ते या लोकल ब्रांड लंबे समय में नुकसानदायक साबित हो सकते हैं. हमेशा भरोसेमंद कंपनियों पर भरोसा करें. साथ ही प्रोडक्ट की वारंटी जरूर देखें कोशिश करें कि कम से कम 2 से 3 साल की वारंटी वाला मॉडल ही चुनें, जिससे किसी खराबी की स्थिति में आपको रिप्लेसमेंट या फ्री सर्विस का फायदा मिल सके. साथ ही ब्रांड कंपनी के गीजर लंबे समय तक चलते हैं और ये फटते नहीं हैं.

