AC कंपनियों का 'खेल' खत्म! रातों-रात घट गई आपके महंगे AC की स्टार रेटिंग, जानिए क्या है नया नियम

BEE के नए नियमों के कारण साल 2025 का 5-Star AC अब 2026 में केवल 4-Star रेटिंग का रह गया है. ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि सरकार ने बिजली बचाने के पैमानों (Energy Norms) को और सख्त कर दिया है, जिससे अब नए AC कम बिजली में ज्यादा कूलिंग करेंगे.
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अगर आप 2026 में नया एयर कंडीशनर खरीदने किसी इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर में जाएंगे, तो शायद एक ही सवाल आपको सबसे ज्यादा परेशान करेगा. सामने रखे दो AC लगभग एक जैसे दिखेंगे. दोनों 1.5 टन इन्वर्टर AC होंगे, दोनों में Wi-Fi, AI Cooling Mode और Copper Condenser जैसे फीचर्स मिलेंगे. लेकिन कीमत में बड़ा फर्क होगा. एक AC करीब 35 हजार रुपये का होगा, जबकि दूसरा 45 हजार रुपये तक पहुंच सकता है. ऐसे में दुकानदार अक्सर महंगे मॉडल की तरफ इशारा करके कहेगा कि “सर, ये 5-Star AC है, बिजली कम खाएगा.” यहीं से असली कन्फ्यूजन शुरू होता है. क्या अभी ज्यादा पैसे खर्च करना सही रहेगा या सस्ता AC खरीदकर बाद में भारी बिजली बिल देना पड़ेगा?
भारत में ज्यादातर लोग AC खरीदते समय केवल उसकी शुरुआती कीमत देखते हैं. लेकिन कई सालों तक अप्लायंस इंडस्ट्री को करीब से देखने के बाद एक बात साफ हो चुकी है कि असली खर्च बाद में आने वाले बिजली बिल में छिपा होता है. 2026 में यह गलती और महंगी पड़ सकती है क्योंकि अब AC की स्टार रेटिंग के नियम पूरी तरह बदल चुके हैं. यानी जो AC पिछले साल तक 5-Star माना जाता था, वही अब 4-Star बन सकता है.
भारत सरकार की Bureau of Energy Efficiency यानी BEE ने 1 जनवरी 2026 से एयर कंडीशनर्स के लिए नए Energy Efficiency Norms लागू किए हैं. इन नए नियमों के तहत अब 5-Star रेटिंग पाना पहले से ज्यादा मुश्किल हो गया है. पहले जिन AC मॉडल्स को आसानी से 5-Star मिल जाता था, अब उन्हें 4-Star कैटेगरी में रखा जा रहा है. इसका मतलब यह नहीं कि उनकी टेक्नोलॉजी खराब हो गई है. असल में अब स्टैंडर्ड ज्यादा सख्त कर दिए गए हैं. इस बदलाव का मकसद कंपनियों को और ज्यादा Energy Efficient प्रोडक्ट बनाने के लिए मजबूर करना है ताकि ग्राहक लंबे समय में बिजली बचा सकें.
नए नियमों में सबसे अहम भूमिका ISEER निभाता है. ISEER यानी Indian Seasonal Energy Efficiency Ratio. आसान भाषा में समझें तो यह बताता है कि भारतीय गर्मियों में अलग-अलग तापमान पर AC कितनी कुशलता से कूलिंग करता है. जितना ज्यादा ISEER होगा, उतनी कम बिजली की खपत होगी. पुराने नियमों के तहत लगभग 5.0 ISEER वाला AC भी काफी अच्छा माना जाता था. लेकिन 2026 में नए मानक लागू होने के बाद अब 5-Star रेटिंग के लिए करीब 5.80 या उससे ज्यादा ISEER जरूरी हो गया है.
नए नियमों के अनुसार अब AC की रेटिंग कुछ इस तरह तय हो रही है. 5-Star AC के लिए 5.80 या उससे ज्यादा ISEER चाहिए. वहीं 4-Star मॉडल्स का ISEER लगभग 5.2 से 5.79 के बीच रखा गया है. इसके अलावा 3-Star AC का ISEER करीब 4.5 से 5.19 के बीच माना जा रहा है. यही वजह है कि 2025 में जिन मॉडल्स को प्रीमियम 5-Star कहा जा रहा था, वे 2026 में अचानक 4-Star बन गए.
हालांकि शुरुआत में यह बदलाव ग्राहकों को थोड़ा कन्फ्यूज कर सकता है, लेकिन लंबे समय में यह फायदे का सौदा साबित हो सकता है. अब कंपनियों को सिर्फ मार्केटिंग के दम पर नहीं, बल्कि असली बिजली बचाने वाली टेक्नोलॉजी पर काम करना पड़ेगा.
अगर आप रोजाना लंबे समय तक AC इस्तेमाल करते हैं, तो ज्यादा ISEER वाला मॉडल आने वाले कई सालों में आपके बिजली बिल को काफी कम कर सकता है. यानी शुरुआत में थोड़ा ज्यादा खर्च करना आगे चलकर फायदे का सौदा बन सकता है.