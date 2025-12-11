Advertisement
Room Heater चलाने वाले सावधान! खरीदते समय भूलकर भी मिस न करें ये 2 फीचर्स, बहुत पछताएंगे

Room Heater चलाने वाले सावधान! खरीदते समय भूलकर भी मिस न करें ये 2 फीचर्स, बहुत पछताएंगे

मार्केट में तरह-तरह के हीटर मौजूद हैं, लेकिन हर मॉडल हर कमरे या हर जरूरत के लिए सही नहीं होता. इस लेख में हम आपको रूम हीटर खरीदने से पहले ध्यान रखने वाली जरूरी बातें और वे दो खास फीचर्स बताएंगे जिन्हें मिस करना बिल्कुल नहीं चाहिए.

 

Dec 11, 2025
Room Heater चलाने वाले सावधान! खरीदते समय भूलकर भी मिस न करें ये 2 फीचर्स, बहुत पछताएंगे

सर्दियों का मौसम आते ही लोग घर में गर्माहट बनाए रखने के लिए रूम हीटर खरीदने की योजना बनाने लगते हैं. अगर आप भी इस बार नया रूम हीटर खरीदने की सोच रहे हैं, तो कुछ बातें पहले से जान लेना जरूरी है. मार्केट में तरह-तरह के हीटर मौजूद हैं, लेकिन हर मॉडल हर कमरे या हर जरूरत के लिए सही नहीं होता. इस लेख में हम आपको रूम हीटर खरीदने से पहले ध्यान रखने वाली जरूरी बातें और वे दो खास फीचर्स बताएंगे जिन्हें मिस करना बिल्कुल नहीं चाहिए.

बजट तय करें, लेकिन थोड़ा लचीला रहें
रूम हीटर खरीदने की शुरुआत बजट से होती है. पहले यह तय करें कि आप कितनी राशि खर्च करने के लिए तैयार हैं. उदाहरण के लिए- 2,000 रुपये, 3,000 रुपये या 10,000 रुपये तक. लेकिन इस बजट को बिल्कुल फिक्स नहीं रखना चाहिए. बेहतर है कि आप इसे “अंडर 2,000”, “अंडर 3,000”, “अंडर 10,000” जैसी रेंज में सेट करें. इससे आपके पास ज्यादा विकल्प खुलते हैं और आप फीचर, सेफ्टी और क्वालिटी को ध्यान में रखकर सही चुनाव कर पाते हैं.

कमरे के आकार के हिसाब से हीटर चुनें
जैसे एयर कंडीशनर कमरे के साइज के अनुसार चुना जाता है, वैसे ही रूम हीटर भी स्पेस के हिसाब से ही लेना चाहिए. अगर आपका कमरा छोटा है, तो एक साधारण हलोजन हीटर काफी होता है. बेडरूम के लिए फैन-बेस्ड हीटर अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं क्योंकि वे गर्म हवा को तेजी से फैलाते हैं. अगर आपका कमरा बड़ा है, लिविंग रूम जैसा, तो ऑयल हीटर्स सबसे अच्छा विकल्प हैं. ये कमरे को समान रूप से गर्म रखते हैं और लंबे समय तक गर्माहट बनाए रखते हैं.

रूम हीटर से जुड़ी स्वास्थ्य चिंताएं - क्या सच में खतरा है?
यह सच है कि कुछ हीटर हेल्थ इश्यू पैदा कर सकते हैं. हलोजन और फैन-बेस्ड हीटर हवा को सूखा बनाते हैं. इससे कमरे में मौजूद ऑक्सीजन और ह्यूमिडिटी कम हो सकती है, जो शरीर के लिए हानिकारक है. इससे आंखों में जलन, नाक का सूखना, ब्लॉकेज और सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं. ऑयल हीटर्स इस मामले में सबसे सुरक्षित माने जाते हैं. ये हवा को ड्राई नहीं बनाते और कमरे का तापमान धीरे-धीरे और समान रूप से बढ़ाते हैं. छोटे बच्चों, बुजुर्गों या अस्थमा के रोगियों वाले घरों में इन्हें ज्यादा सुरक्षित माना जाता है.

रूम हीटर के दो जरूरी फीचर्स जिन्हें कभी मिस न करें

1. Adjustable Temperature Control – कमरा ज्यादा गर्म न हो
किसी भी रूम हीटर में थर्मोस्टैट होना जरूरी है. यह फीचर कमरे का तापमान सेट रखने में मदद करता है. जैसे ही कमरा तय तापमान तक पहुंच जाता है, हीटर खुद ही पावर कट कर देता है. इससे न केवल बिजली की बचत होती है बल्कि कमरे का तापमान भी संतुलित रहता है. बिना थर्मोस्टैट वाला हीटर कमरे को जरूरत से ज्यादा गर्म कर सकता है, जो सेहत के लिए अच्छा नहीं है.

2. Auto Cut-Off – सुरक्षा के लिए अनिवार्य
यह फीचर रूम हीटर में जरूर होना चाहिए. Auto Cut-Off यह सुनिश्चित करता है कि हीटर जरूरत से ज्यादा देर तक गर्म न चलता रहे. जब कमरा पर्याप्त गर्म हो जाता है, हीटर अपने आप बंद हो जाता है और तापमान गिरने पर फिर से शुरू हो जाता है. इससे आग लगने या ओवरहीटिंग जैसी दुर्घटनाओं का खतरा कम हो जाता है. यह फीचर बच्चों वाले घरों में बेहद जरूरी है क्योंकि यह सुरक्षा को काफी बढ़ाता है.

सही हीटर चुनना क्यों जरूरी है
रूम हीटर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं, बल्कि सर्दियों की सुरक्षा और आराम से जुड़ा फैसला है. सही हीटर आपके कमरे को जल्दी और सुरक्षित तरीके से गर्म करेगा, जबकि गलत विकल्प बिजली की खपत बढ़ा सकता है और सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है. अगर आप बजट, रूम साइज और जरूर फीचर्स पर ध्यान देंगे, तो एक बेहतर और सुरक्षित हीटर आसानी से चुन सकते हैं.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

room heater, best Room Heater, oil heater vs halogen heater

