iPhone 17 विदेश से मंगवाना है सस्ता सौदा या झंझट भरा काम? जानिए क्या कहता है देश का कानून

iPhone 17 International Purchase: iPhone 17 की ग्लोबल लॉन्चिंग के बाद से भारत में इसके दामों को लेकर खूब चर्चा हो रही है. कई ऐसे भी देश हैं जहां iPhone 17 की कीमत भारत की तुलना में काफी कम है. तो ऐसे में बहुत से लोग कम कीमत में iPhone खरीदने के लिए इसे विदेश से मंगवाने या बाहर से खरीदने की प्लानिंग करते हैं. अगर आप भी ऐसा ही कुछ सोचे हैं तो जरा सावधान हो जाइए. ऐसा करना फायदेमंद लगता है लेकिन जोखिम भरा भी हो सकता है. विदेश से महंगे फोन मंगवाना से कानूनी और तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. इस रिपोर्ट में जानते हैं कि विदेश से सस्ते में iPhone 17 खरीदने से पहले किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है.

iPhone 17 सीरीज की कीमत भारत की तुलना मे अमेरिका, यूएई-दुबई, ब्रिटेन और वियतनाम जैसे देशों में कम है. लेकिन विदेश से iPhone खरीदकर भारत लाने का मतलब है कानूनी नियमों के कठिन जाल में फंसना एक जटिल जाल में फंसना, जिसे बहुत से लोग सामान्य समझते हैं. भारत का कस्टम लॉ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी प्रिंसिपल्स पर काम करता है, जो नियमों की जानकारी न होने के बाद भी सजा से नहीं बचने देता. ऐसे में जो एक सामान्य खरीदारी भी आपके लिए मुसीबत बन सकती है.

IMEI रजिस्ट्रेशन में आती है परेशानी

दूसरे देशों से आईफोन खरीदने पर IMEI रजिस्ट्रेशन की समस्या हो सकती है. भारत का टेलीकॉम सिस्टम इसे और कठिन प्रोसेस बनाता है. जैसे कि इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी (IMEI) नंबर रजिस्ट्रेशन सिर्फ कागजी औपचारिकता नहीं है, इसके पीछे कड़े कानूनी प्रावधान भी हैं. बिना रिजिस्ट्रेशन वाले डिवाइस पर एक्शन भी लिया जा सकता है. नेटवर्क प्रोवाइडर समय समय पर जांच करते रहते हैं और गड़बड़ी मिलने पर तुरंत डिवाइस को ब्लॉक कर दिया जाता है.

इतनी कीमत के फोन्स पर देनी पड़ती है कस्टम ड्यूटी

विदेश से iPhone मंगवाकर भारत लाने पर सबसे बड़ी परेशानी कस्टम नियमों से जुड़ी होती है. मौजूदा बैगेज नियमों के अनुसार 3 दिन से ज्यादा विदेश यात्रा करने वाले बालिग यात्री को 50,000 रुपये तक के इलेक्ट्रॉनिक सामान पर कोई भी ड्यूटी नहीं लगती है. जिसमें ज्यादातर एक पर्सनल फोन और एक लैपटॉप शामिल होते हैं. वहीं 50,000 रुपये से ज्यादा वैल्यू होने पर 35% बेसिक कस्टम ड्यूटी और 3.5% सरचार्ज यानी टोटल 38.5% कस्टम ड्यूटी देनी होगी. इन्हें रेड चैनल पर डिक्लेयर करना जरूरी है. डिक्लेयर न करने पर पेनल्टी भी लगाई जा सकती है या फिर सामाज को सीज भी किया जा सकता है.

एक से ज्यादा iPhone लाए तो क्या होगा

वहीं अगर कोई यात्री एक से ज्यादा iPhones (पैक) लाता है तो यह कमर्शियल इंपोर्ट की श्रेणी में आता है. इस पर पूरी ड्यूटी लगेगी, साथ ही सख्ती से जांच भी होती है. वहीं अगर चोरी छुपे फोन लाया जाता है तो ऐसे में कस्टम्स एक्ट 1962 की धारा 111 के तहत जब्त किया जा सकता है. साथ ही धारा 112 के तहत पैसेंजर पर उतना ही फाइन लगाया जा सकता है जितना फोन की कीमत होती है.

एक्सपर्ट की मानें तो अगर गलत डिक्लेरेशन या जानकारी छुपाने का मामला होता है तो भारतीय कानून की धारा 114A के तहत ड्यूटी चोरी के बराबर पेनाल्टी लग सकती है. वहीं अगर 30 दिन के अंदर ड्यूटी, ब्याज और पेनाल्टी जमा कर दी जाए तो यह पेनल्टी कम भी हो सकती है. ये ज्यादातर सिविल लायबिलिटी और फाइन दोनों होते हैं. लेकिन बार-बार नियम तोड़ने पर धारा 135 के तहत क्रिमिनल केस और फाइन के साथ जेल तक भी हो सकती है.

वारंटी में भी आ सकती है समस्या

इसके साथ ही विदेश से iPhone 17 खरीदने पर भारत में वारंटी को लेकर भी परेशानी हो सकती है. कई बार कुछ मॉडल की वारंटी सिर्फ उसी देश में मिलती है जहां से फोन खरीदा गया हो. ऐसे में समस्या बढ़ सकती है.

