ठंड में गर्म पानी और कम बिजली बिल चाहिए? बस गीजर खरीदते समय इस बात का रखें ख्याल, पैसों के साथ पानी की होगी बचत!

Geyser Size Guide: जैसे-जैसे नवंबर का महीना नजदीक आ रहा है वैसे-वैसे ठंड भी धीरे-धीरे बढ़ने लगी है. अब वह समय शुरू होने वाला है जब एसी की जगह गीजर से गर्म पानी का सहारा लेना होगा. ऐसे में अगर आप ठंडे पानी से नहाने से बचना चाहते हैं और गीजर खरीदने का सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए खास है. अक्सर जब भी लोग नया गीजर खरीदने जाते हैं उनके मन में सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है गीजर के साइज को लेकर. लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि उनकी फैमिली के लिए कौन सी कैपेसिटी का गीजर परफेक्ट रहेगा. आज के इस आर्टिकल में हम लोगों के मन में आने वाले इस सवाल का जवाब जानेंगे. आइए जानते हैं सारी बातें विस्तार से...

इस मौसम में नया गीजर खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आपके परिवार के लिए कौन सा साइज सही रहेगा. मार्केट में छोटे इंस्टेंट गीजर से लेकर बड़े स्टोरेज गीजर तक कई ऑप्शन मिल जाते हैं लेकिन गलत कैपेसिटी लेने पर पानी जल्दी खत्म हो सकता है या बिजली बिल ज्यादा बढ़ सकता है. इसलिए अपने परिवार की जरूरत और उपयोग को ध्यान में रखते हुए सही गीजर चुनना बहुत जरूरी है. जिससे आपको गर्म पानी भी मिल जाए और पैसों की बर्बादी भी न हो.

1 या 2 लोगों के लिए परफेक्ट है यह गीजर

अकेले रहने वालों या 1-2 लोगों वाले घर के लिए गीजर चुनना बहुत आसान है. अगर आप अकेले रहते हैं जैसे नौकरी या पढ़ाई के चलते तो 3 लीटर का इंस्टेंट गीजर सबसे परफेक्ट रहेगा. यह छोटा और कॉम्पैक्ट होता है कम जगह घेरता है और सिर्फ 2-3 मिनट में पानी गर्म कर देता है. जो एक व्यक्ति के पर्याप्त है. वहीं अगर घर में दो लोग हैं तो 10 लीटर का स्टोरेज गीजर बेहतर रहेगा. यह एक बार में पर्याप्त पानी गर्म कर देता है. दोनों लोग आराम से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और बिजली भी कम खर्च होती है जबकि पानी लंबे समय तक गर्म रहता है.

Add Zee News as a Preferred Source

नार्मल फैमिली के लिए बेस्ट है ये गीजर

अगर आपकी फैमिली में 3-4 लोग हैं तो 15 से 25 लीटर वाले गीजर बेस्ट हो सकते हैं. इतनी क्षमता में पर्याप्त पानी गर्म किया जा सकता है जिससे फैमिली के सभी सदस्य आराम से बारी-बारी नहा सकते हैं. कई मॉडल इसमें ग्लास-लाइन टैंक तकनीक के साथ आते हैं जो जंग और कैल्सियम जमा होने से बचाव करता है और गीजर की लाइफ भी बढ़ाता है. अगर आपके घर में 4 से 6 लोग रहते हैं या दो बाथरूम हैं तो 25 से 35 लीटर वाला गीजर सही है. ये बड़े गीजर एक बार में ज्यादा पानी गर्म कर देते हैं और लंबे समय तक गर्म बनाए रखता है. जिससे बार-बार गीजर चालू करने की जरूरत नहीं पड़ती.

ये भी पढे़ंः फिजियोथेरेपी का खर्च बचाएगा यह गैजेट! 10 मिनट में दूर होगी 8 घंटे की थकान, कीमत...

इस बात का भी रखें ख्याल

गीजर खरीदते समय सिर्फ उसके साइज पर ही ध्यान देना सही नहीं होता है बल्कि इसकी एनर्जी खपत यानी Energy Efficiency भी महत्वपूर्ण है. आजकल बाजार में 5-स्टार रेटिंग वाले गीजर आते हैं जो बिजली की अच्छी बचत करते हैं. इसके साथ ही ऑटो कट-ऑफ, सेफ्टी वॉल्व और थर्मोस्टेट जैसी सेफ्टी फीचर्स वाले मॉडल चुनना सही रहेगा. सही क्षमता और उपयोगी फीचर्स वाला गीजर न केवल सर्दियों में गर्म पानी का आराम देगा बल्कि बिजली और पानी दोनों की बचत भी करेगा. इसलिए अपने परिवार की जरूरत के मुताबिक ही गीजर का साइज चुनें.

ये भी पढे़ंः फिजियोथेरेपी का खर्च बचाएगा यह गैजेट! 10 मिनट में दूर होगी 8 घंटे की थकान, कीमत...