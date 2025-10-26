Advertisement
ठंड में गर्म पानी और कम बिजली बिल चाहिए? बस गीजर खरीदते समय इस बात का रखें ख्याल, पैसों के साथ पानी की होगी बचत!

Geyser Size Guide: सर्दियों में गरम पानी चाहिए और बिजली का बिल भी कम रखना है? इसके लिए जरूरी है कि गीजर खरीदते समय सिर्फ कीमत ही नहीं बल्कि सही कैपेसिटी और फीचर्स का ध्यान रखना जरूरी है. इससे न केवल आपका बिजली और पानी बचेगा  बल्कि सर्दियों में आरामदायक गर्म पानी का आनंद भी मिलेगा. 

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Oct 26, 2025, 01:55 PM IST
Geyser Size Guide:  जैसे-जैसे नवंबर का महीना नजदीक आ रहा है वैसे-वैसे ठंड भी धीरे-धीरे बढ़ने लगी है. अब वह समय शुरू होने वाला है जब एसी की जगह गीजर से गर्म पानी का सहारा लेना होगा. ऐसे में अगर आप ठंडे पानी से नहाने से बचना चाहते हैं और गीजर खरीदने का सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए खास है. अक्सर जब भी लोग नया गीजर खरीदने जाते हैं उनके मन में सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है गीजर के साइज को लेकर. लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि उनकी फैमिली के लिए कौन सी कैपेसिटी का गीजर परफेक्ट रहेगा. आज के इस आर्टिकल में हम लोगों के मन में आने वाले इस सवाल का जवाब जानेंगे. आइए जानते हैं सारी बातें विस्तार से...

इस मौसम में नया गीजर खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आपके परिवार के लिए कौन सा साइज सही रहेगा. मार्केट में छोटे इंस्टेंट गीजर से लेकर बड़े स्टोरेज गीजर तक कई ऑप्शन मिल जाते हैं लेकिन गलत कैपेसिटी लेने पर पानी जल्दी खत्म हो सकता है या बिजली बिल ज्यादा बढ़ सकता है. इसलिए अपने परिवार की जरूरत और उपयोग को ध्यान में रखते हुए सही गीजर चुनना बहुत जरूरी है. जिससे आपको गर्म पानी भी मिल जाए और पैसों की बर्बादी भी न हो.

1 या 2 लोगों के लिए परफेक्ट है यह गीजर
अकेले रहने वालों या 1-2 लोगों वाले घर के लिए गीजर चुनना बहुत आसान है. अगर आप अकेले रहते हैं जैसे नौकरी या पढ़ाई के चलते तो 3 लीटर का इंस्टेंट गीजर सबसे परफेक्ट रहेगा. यह छोटा और कॉम्पैक्ट होता है कम जगह घेरता है और सिर्फ 2-3 मिनट में पानी गर्म कर देता है. जो एक व्यक्ति के पर्याप्त है. वहीं अगर घर में दो लोग हैं तो 10 लीटर का स्टोरेज गीजर बेहतर रहेगा. यह एक बार में पर्याप्त पानी गर्म कर देता है. दोनों लोग आराम से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और बिजली भी कम खर्च होती है जबकि पानी लंबे समय तक गर्म रहता है.

नार्मल फैमिली के लिए बेस्ट है ये गीजर
अगर आपकी फैमिली में 3-4 लोग हैं तो 15 से 25 लीटर वाले गीजर बेस्ट हो सकते हैं. इतनी क्षमता में पर्याप्त पानी गर्म किया जा सकता है जिससे फैमिली के सभी सदस्य आराम से बारी-बारी नहा सकते हैं. कई मॉडल इसमें ग्लास-लाइन टैंक तकनीक के साथ आते हैं जो जंग और कैल्सियम जमा होने से बचाव करता है और गीजर की लाइफ भी बढ़ाता है. अगर आपके घर में 4 से 6 लोग रहते हैं या दो बाथरूम हैं तो 25 से 35 लीटर वाला गीजर सही है. ये बड़े गीजर एक बार में ज्यादा पानी गर्म कर देते हैं और लंबे समय तक गर्म बनाए रखता है. जिससे बार-बार गीजर चालू करने की जरूरत नहीं पड़ती.

इस बात का भी रखें ख्याल
गीजर खरीदते समय सिर्फ उसके साइज पर ही ध्यान देना सही नहीं होता है बल्कि इसकी एनर्जी खपत यानी Energy Efficiency भी महत्वपूर्ण है. आजकल बाजार में 5-स्टार रेटिंग वाले गीजर आते हैं जो बिजली की अच्छी बचत करते हैं. इसके साथ ही ऑटो कट-ऑफ, सेफ्टी वॉल्व और थर्मोस्टेट जैसी सेफ्टी फीचर्स वाले मॉडल चुनना सही रहेगा. सही क्षमता और उपयोगी फीचर्स वाला गीजर न केवल सर्दियों में गर्म पानी का आराम देगा बल्कि बिजली और पानी दोनों की बचत भी करेगा. इसलिए अपने परिवार की जरूरत के मुताबिक ही गीजर का साइज चुनें.

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

