फेस्टिव सीजन में खरीदने जा रहे स्मार्टफोन, तो जरूर चेक कर लें ये एक फीचर, खराब होने से बचाएगा हर बार!

Smartphone Buying Tips: फेस्टिव सीजन में बंपर ऑफर्स के साथ बहुत से लोग नया स्मार्टफोन खरीदते हैं. ऑफर और डिस्काउंट के पीछे भागते-भागते हम अक्सर फोन के जरूरी फीचर्स को नजरअंदाज कर देते हैं. ऐसे में बाद में परेशानी हो सकती है. खासकर वॉटरप्रूफ और वॉटर रेसिस्टेंट जैसे फीचर्स के मामले में. क्या आपका फोन सिर्फ हल्की बारिश या छींटों से बचाव करता है, या पानी में पूरी तरह सुरक्षित है? इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे वॉटरप्रूफ और वॉटर रेसिस्टेंट के बीच का असली अंतर.

 

Oct 04, 2025
Smartphone Buying Tips: अगर आप भी इस फेस्टिव सीजन में नया स्मार्टफोन खरीदने की प्लानिंग करने जा रहे हैं तो यह खबर आपके लिए खास है. स्मार्टफोन खरीदते समय अक्सर लोग ऑफर और डिस्काउंट के चक्कर में फोन में मिलने वाले फीचर्स को कम ध्यान देते हैं. ऐसा करना महंगा पड़ सकता है. ज्यादातर स्मार्टफोन में कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जिन्हें हम बहुत नहीं जानते हैं या उनके बारे में फर्क नहीं पाते हैं. कुछ ऐसा ही फीचर है वॉटरप्रूफ और वॉटर रेसिस्टेंट. कुछ फोन  वॉटरप्रूफ होते हैं तो वहीं कुछ को कंपनी वॉटर रेसिस्टेंट बनाती हैं. लेकिन आप इन दोनों के बीच का अंतर जानते हैं? अगर नहीं तो आइए आज के इस आर्टिकल में हम आपको बताते हैं.

स्मार्टफोन खरीदते समय अक्सर वॉटरप्रूफ और वॉटर रेसिस्टेंट जैसी बातें सुनने को मिलती हैं. लेकिन इन दोनों शब्दों का मतलब और उनके बीच का अंतर बहुत से यूजर्स को पता नहीं होता है. क्या आपका फोन सच में पानी में पूरी तरह सेफ है या सिर्फ हल्की बरसात या छींटों से बचाव करता है? यह तय करता है कि फोन वॉटरप्रूफ है या फिर वॉटर रेसिस्टेंट. 

वॉटर रेसिस्टेंट फोन पानी से कितना सेफ?
वॉटर रेसिस्टेंट वाले स्मार्टफोन का मतलब यह नहीं होता है कि वे पूरी तरह से पानी से सेफ हैं. इसका मतलब है कि इन्हें इस तरह डिजाइन किया गया है कि हल्की बारिश या पानी की बूंदों से डिवाइस को नुकसान नहीं होगा. यानी ये फोन पानी के छींटों या थोड़े बहुत स्पलैश को झेल सकते हैं, लेकिन अगर इन पर ज्यादा पानी गिरा या फोन पानी में डूब गया तो ये जल्दी खराब हो सकते हैं. वॉटर रेसिस्टेंट फीचर पाने के लिए कंपनियां फोन की बॉडी पर विशेष कोटिंग या प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करती हैं, जो मामूली पानी से सुरक्षा देती है.

वॉटरप्रूफ फीचर भी जान लीजिए
वॉटरप्रूफ डिवाइस ऐसे स्मार्टफोन होते हैं जिन्हें पानी के अंदर पूरी तरह सेफ रहने के लिए डिजाइन किया गया है. इसका मतलब है कि अगर फोन पानी में गिर जाए या थोड़ी देर डूबा रहे तो भी वह खराब नहीं होगा. आमतौर पर IP68 या IP69 रेटिंग वाले फोन पूरी तरह वॉटरप्रूफ माने जाते हैं. ऐसे डिवाइस में विशेष सीलिंग और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है जो पानी को अंदर आने से रोकती है.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि किसी भी स्मार्टफोन में IP रेटिंग देखकर भी यह जान सकते हैं कि वह फोन कितनी हद तक पानी से सेफ है. डेली यूज के इस्तेमाल, जैसे हल्की बारिश या पानी के छींटे, के लिए IPX4 से IPX6 रेटिंग वाले फोन पर्याप्त होते हैं. वहीं अगर आप फोन को तैराकी या भारी बारिश में इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इसके लिए IPX7 से लेकर IPX9K रेटिंग वाला फोन जरूरी होता है.

Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी.

