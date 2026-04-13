अब बैटरी फटने का डर खत्म! वैज्ञानिकों ने बनाई 'बुलेटप्रूफ' पानी वाली बैटरी, करेगी 900 बार चार्ज

वैज्ञानिकों ने एक नई 'वॉटर-बेस्ड' जिंक-आयन बैटरी विकसित की है जो केबलर (Kevlar) फाइबर तकनीक के कारण न केवल सुरक्षित और गैर-ज्वलनशील है, बल्कि 900 चार्जिंग साइकिल तक बिना खराब हुए चलती है.
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वैज्ञानिकों ने एक नई तरह की बैटरी विकसित की है, जो न सिर्फ सुरक्षित है बल्कि लंबे समय तक चलने वाली भी है. Florida State University के शोधकर्ताओं ने पानी आधारित जिंक-आयन बैटरी तैयार की है, जो मौजूदा बैटरियों की कई बड़ी समस्याओं को हल करती है. यह बैटरी सस्ती सामग्री से बनी है और इसकी असेंबली भी आसान है. सबसे खास बात यह है कि यह बैटरी 900 बार चार्ज होने के बाद भी लगभग वैसी ही परफॉर्मेंस देती है.
आजकल इस्तेमाल होने वाली ज्यादातर बैटरियां, खासकर Lithium-ion battery, कई समस्याओं से जुड़ी होती हैं. इनमें आग लगने का खतरा, महंगी मैन्युफैक्चरिंग और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली सामग्री शामिल है. यही वजह है कि दुनियाभर में वैज्ञानिक ऐसी बैटरियों पर काम कर रहे हैं जो ज्यादा सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल हों.
Aqueous Zinc-Ion Batteries (AZIBs) को पहले से ही एक अच्छा विकल्प माना जाता रहा है, क्योंकि ये सस्ती, सुरक्षित और नॉन-फ्लेमेबल होती हैं. लेकिन इनकी सबसे बड़ी समस्या “डेंड्राइट्स” होती है. ये छोटे-छोटे धातु के कांटे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, जो बैटरी के अंदर बन जाते हैं और धीरे-धीरे बैटरी को नुकसान पहुंचाते हैं.
नई बैटरी में वैज्ञानिकों ने इस समस्या को हल करने के लिए एक खास डिजाइन तैयार किया है. इसमें मैंगनीज डाइऑक्साइड इलेक्ट्रोड को बैटरी के अंदर ही तैयार किया जाता है. इसके साथ एक खास हाइड्रोजेल का इस्तेमाल किया गया है, जो पानी पर आधारित है और इसमें केव्लर फाइबर (Kevlar) का इस्तेमाल हुआ है—यही मटेरियल बुलेटप्रूफ जैकेट में भी इस्तेमाल होता है. यह स्ट्रक्चर बैटरी के अंदर एक मजबूत सुरक्षा परत बनाता है, जो खतरनाक डेंड्राइट्स को बनने से रोकता है.
इस नई बैटरी की सबसे बड़ी खासियत इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है. पारंपरिक बैटरियों में “स्लरी मिक्सिंग” नाम की जटिल प्रक्रिया होती है, जिसमें केमिकल्स को पेस्ट बनाकर बड़े ओवन में सुखाया जाता है. लेकिन इस नई बैटरी में पूरा काम पानी के जरिए होता है, जिससे यह प्रक्रिया आसान, सस्ती और ज्यादा सुरक्षित बन जाती है. शोधकर्ताओं का कहना है कि यह तकनीक भविष्य में बड़े स्तर पर इस्तेमाल की जा सकती है.
हालांकि यह बैटरी अभी स्मार्टफोन या लैपटॉप में इस्तेमाल के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जिंक बैटरियां लिथियम की तुलना में भारी होती हैं. लेकिन जहां वजन ज्यादा मायने नहीं रखता, जैसे बड़े पावर ग्रिड या होम बैकअप सिस्टम में, वहां यह बैटरी बहुत काम की साबित हो सकती है. यह लंबे समय तक चलती है और कठिन परिस्थितियों में भी अच्छा प्रदर्शन करती है.
यह नई टेक्नोलॉजी बड़े स्तर पर ऊर्जा स्टोरेज के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकती है. खासकर रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स, जैसे सोलर और विंड पावर में, जहां स्थिरता और सुरक्षा बहुत जरूरी होती है. इसके अलावा, यह बैटरी सस्ती, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल है, जिससे इसे मेडिकल डिवाइसेज और अन्य खास उपयोगों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है. यह खोज भविष्य में ऊर्जा के इस्तेमाल को पूरी तरह बदल सकती है.