फ्री में कॉल-मैसेज! न सिम, न रिचार्ज... बस फोन में करें ये सेटिंग

Free Calling Without Recharge: क्या आप जानते हैं कि जीरो बैलेंस, बिना किसी मोबाइल नेटवर्क और बिना सिम कार्ड के भी आप अपने फोन से कॉल और मैसेज कर सकते हैं. यह सुनकर हैरानी होगी, लेकिन यह संभव है. स्मार्टफोन्स में एक खास फीचर "Beacon Link" आता है. इसकी मदद से आप एक तय दूरी के अंदर, बिना रिचार्ज के घंटो तक फ्री में बातें और मैसेज कर सकते हैं.

क्या है 'Beacon Link' तकनीक?

यह एक खास वायरलेस कम्युनिकेशन फीचर है जिसे अलग-अलग स्मार्टफोन ब्रांड्स अलग-अलग नाम से देते हैं. यह टेक्नोलॉजी आपके स्मार्टफोन को एक तरह का वॉकी-टॉकी बना देती है, जिसके लिए सिम कार्ड या सेलुलर नेटवर्क की जरूरत नहीं पड़ती है. OnePlus, Oppo और Realme के फोन में ये खास फीचर Beacon Link के नाम से आता है. वहीं Infinix, Techno के फोन में Ultra Link के नाम से दिया जाता है. साथ ही Vivo के फोन में भी यह फीचर शामिल है. भले ही हर ब्रांड ने इसे अलग नाम दिया हो, लेकिन इनका काम एक ही है. यह बिना नेटवर्क के भी दो डिवाइसों को आपस में कम्युनिकेट करा सकता है.

इस फीचर की सीमाएं

यह टेक्नोलॉजी बहुत यूजफुल है, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी हैं जिनका ध्यान रखना बेहद जरूरी है. यह फीचर सिर्फ एक तय दूरी के अंदर ही काम करता है. आप इसे अपने फोन को लंबी दूरी के नेटवर्क से जोड़कर इस्तेमाल नहीं कर सकते है.

इस फीचर को इस्तेमाल करते वक्त आपको ध्यान रखना होगा कि यह आमतौर पर एक ही ब्रांड के स्मार्टफोन्स पर काम करता है. जैसे- अगर आप OnePlus के फोन पर 'Beacon Link' इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सामने वाले व्यक्ति के पास भी OnePlus का ही फोन होना चाहिए तभी यह काम करेगा.

Beacon Link फीचर को कैसे ऑन करें?

इस खास फीचर का इस्तेमाल करने के लिए बस इन आसान स्टेप्स को फोलो करें-

- सबसे पहले अपने फोन की Settings में जाएं.

- इसके बाद Mobile Network के ऑप्शन पर टैप करें.

- अब Beacon Link या आपके फोन के ब्रांड के अनुसार Ultra Link पर क्लिक करें.

- इसके बाद Beacon Link फीचर को Enable यानी चालू कर दें.

- आप यहां यह सेलेक्ट कर सकते हैं कि इसका इस्तेमाल केवल आपके कॉन्टैक्ट्स के साथ करना है या इसे हर किसी के लिए ऑन रखना है.

- अब आपको रेंज में मौजूद वे सभी डिवाइस दिखने लगेंगे जिनका 'Beacon Link' ऑन है और आप उनसे फ्री में बात या मैसेज कर सकते हैं.

