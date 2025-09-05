कैमरा, बैटरी नहीं... फोन खरीदने से पहले ये चीज पूछते हैं भारतीय? रिपोर्ट में हुए सनसनीखेज खुलासे

Smartphone Study 2025: आज के समय में स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. किसी से बात करनी हो या फिर कोई छोटा-बड़ा पेमेंट करना हो स्मार्टफोन से सबकुछ मिनटों में हो जाता है. लेकिन इसकी देखभाल लोगों के लिए चुनौती बनती जा रही है. अक्सर फोन गिरने या खराब होने पर न सिर्फ काम रुक जाता है बल्कि जेब पर भी भारी बोझ पड़ता है. हाल ही में हुई एक स्टडी में खुलासा हुआ है कि भारतीय यूजर्स का बड़ा हिस्सा अपने फोन की मरम्मत पर हजारों रुपये खर्च करने के लिए मजबूर है.

Counterpoint Research और OPPO India ने इसको लेकर जुलाई-अगस्त में एक स्‍टडी कराई, इसका नाम दिया “India Smartphone Durability Consumer Study 2025”. इस स्‍टडी में खुलासा हुआ कि स्मार्टफोन खरीदने से पहले यूजर्स उसकी मजबूती जानना चाहते हैं. ये एक फैक्‍टर उनकी पसंद और भावनाओं पर बड़ा असर डालता है.

स्टडी में सामने आया सच

इस स्टडी में देश के 26 शहरों के 4,500 से ज्यादा स्मार्टफोन यूजर्स को शामिल किया गया. इसमें पता चला कि आज के दौर में फोन की मजबूती लोगों के लिए बड़ी चिंता बन गई है. रिपोर्ट के मुताबिक 78% लोग बारिश, पानी या तेज गर्मी जैसी स्थिति में फोन इस्तेमाल करने से बचते हैं क्योंकि उन्हें डर रहता है कि डिवाइस खराब न हो जाए.

इसके साथ ही जब फोन गिरता या टूट जाता है तो 56% यूजर्स परेशान हो जाते हैं, वहीं 39% लोग घबरा जाते हैं. केवल 5% लोग ही ऐसे होते हैं जिन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. खास बात यह है कि 35% यूजर्स लगातार इस बात की चिंता में रहते हैं कि कहीं उनका फोन खराब न हो जाए. यह साफ बताता है कि स्मार्टफोन की मजबूती सीधे तौर पर लोगों की मानसिक शांति से जुड़ी हुई है.

रिपेयर पर इतना खर्च कर रहे भारतीय

चिंताजनक बात यह भी है कि स्‍मार्टफोन माल‍िक को छिपी हुई लागत भी उठानी होती है. सर्वेक्षण में पता चला कि 42% स्‍मार्टफोन यूजर्स ने मरम्मत पर 2,001 से 5,000 रुपये तक खर्च किए, 21% ने 5,001 से 10,000 रुपये खर्च किए और 8% ने 10,001 से अधिक खर्च किए. स्मार्टफोन हमारे जीवन को कई तरह से आसान बना रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है. लेक‍िन इसे र‍िपेयर कराने में आने वाली लागतें घरेलू बजट पर एक्‍स्‍ट्रा दबाव डाल रही हैं.

स्मार्टफोन इस्तेमाल करना जितना आसान लगता है उतना ही महंगा भी साबित हो सकता है. स्टडी में खुलासा हुआ कि 42% यूजर्स को फोन रिपेयर कराने के लिए 2,001 से 5,000 रुपये तक देने पड़े. वहीं 21% ने 5,001 से 10,000 रुपये खर्च किए, और 8% लोगों को तो 10,000 रुपये से भी ज्यादा देना पड़ा. यानी स्मार्टफोन भले ही हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बना रहा हो, लेकिन रिपेयर पर लगने वाला ये अतिरिक्त खर्च घर के बजट पर भारी पड़ रहा है.

भावनात्‍मक भी है मामला

स्टडी में सामने आया कि टूटे हुए स्मार्टफोन का असर सिर्फ उसके हार्डवेयर तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों की भावनाओं से भी जुड़ा हुआ है. यानी 52% यूजर्स अपने फोन पर रोजमर्रा की जिंदगी और कामकाज के लिए निर्भर हैं, इसलिए फोन खराब होने पर उनके काम पूरी तरह से रुक जाते हैं. रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि 72% लोगों को सबसे बड़ा डर अपने प्राइवेट डेटा जैसे फैमिली पिक्चर, वीडियो और जरूरी कॉन्टैक्ट्स खोने का डर रहता है. यही कारण है कि 40% यूजर्स मानते हैं कि अगर उनका डेटा मिट जाए तो उसे वापस पाने के लिए वे 5,000 रुपये से ज्यादा खर्च करने को भी तैयार हैं.

