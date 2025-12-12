Camera-Less iPhone: ये है बिना कैमरे वाले आईफोन की कहानी! कीमत लाखों में; इसे इस्तेमाल करने की क्या है मजबूरी?

iPhone Without Camera: आज के समय में iPhone का क्रेज काफी ज्यादा बढ़ गया है. Gen Z से लेकर हर उम्र के लोग आईफोन के दीवाने हैं. लेकिन इनमें से ज्यादातर लोग iPhone के कैमरे को ज्यादा पसंद करते हैं. एक ये भी वजह है कि हर दिन आईफोन के कस्टमर बढ़ते ही जा रहे हैं. लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि बिना कैमरे का भी आईफोन आता है? शायद नहीं, लेकिन यह पूरी तरह सच है बिना कैमरे का फी आईफोन आता है.ये स्मार्टफोन आम iPhone की तरह ही दिखता है लेकिन इसमें कैमरा नहीं होता है. इसके साथ ही सबसे हैरानी की बात यह है कि बिना कैमरे के भी इसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है. आइए जानते हैं बिना कैमरे वाले iPhone की कहानी और यह भी जानेंगे कि से कौन इस्तेमाल करता है. साथ ही यह भी जानेंगे कि क्या बिना कैमरे वाले आईफोन को भी ऐप्पल ही बनाता है?

बिना कैमरे वाले आईफन की क्या जरूरत?

ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहां पर कैमरा वाले फोन का इस्तेमाल करना मना होता है. बिना कैमरे वाले iPhone को खासतौर पर इन्हीं जगहों पर इस्तेमाल करने के लि बनाया गया है. उदाहरण के लिए जैसे न्यूक्लियर प्लांट, या सीक्रेट मिलिट्री कैंप, लैबोरेटरी और शिपयार्ड जैसी जगहों पर बिना कैमरे वाले आईफोन का यूज किया जाता है. petapixel की रिपोर्ट के मुताबिक Reddit पर कुछ यूजर्स ने शेयर किया है वे ऐसे आईफोन का इस्तेमाल उस समय करते थे जब वे न्यूक्लियर प्लांट में काम कर रहे थे क्योंकि वहां फोटो या वीडियो बनाने पर पुरी तरह से रोक होता था.

कैमरा नहीं फिर भी कीमत बहुत ज्यादा

कई मीडिया रिपोर्ट बताती है कि बिना कैमरे वाले आईफोन की कीमत कैमरे वाले आईफोन से भी ज्यादा होती है. बिना कैमरे वाले iPhone बेचने वाली कंपनी NonCam के अनुसार iPhone SE (2020) और iPhone SE (2022) के ऐसे मॉडल की कीमत 1,130 डॉलर यानी करीब ₹94,295 से लेकर 1,680 डॉलर यानी करीब ₹1,51,330 त हो सकती है. यह नार्मल iPhone की कीमत की से बहुत ज्यादा है.

इन आईफोन के महंगे होने के पीछे की कारण है कि इनको कुछ खास ही जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है, जहां इनके बिना काम नहीं चल सकता. ऐसे में कंपनियां इस तरह के आईफोन के लिए ज्यादा पैसे भी चुकाने को तैयार रहती हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढे़ंः चौंकिए मत...बिना तार आपके घर पहुंचेगी बिजली! मोबाइल फोन से लेकर Car सब होंगी चार्ज

कौन बनाता है ये iPhones

अगर आप सोच रहे हैं कि बिना कैमरे वाले iPhone Apple तैयार करता है तो गलत हैं आप. असल में ये डिवाइस थर्ड पार्टी कंपनियों द्वारा तैयार किए जाते हैं. NonCam और Mister Mobile जैसी फर्में खास क्लाइंट्स के लिए इन iPhone की सप्लाई करती हैं.ये कंपनियां बिना कैमरे वाले आईफोन बनाने के लिए सिर्फ मौजूदा आईफोन्स में से कैमरा मॉड्यूल को ही निकाल देते हैं.

ये भी पढे़ंः Mona Lisa जैसी लड़की से लेकर Fake Wedding तक: 2025 में Insta पर ज्यादा क्या छाया?