आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब सिर्फ सवाल-जवाब करने वाले चैटबॉट तक सीमित नहीं रहा है. हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने पूरी दुनिया के टेक एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया है. Anthropic के Claude मॉडल पर चलने वाले एक AI Agent ने अपने यूजर का काम पूरा करने के लिए बिना किसी निर्देश के एक वेबसाइट की खामी ढूंढी और उसे हैक कर दिया. इस घटना ने भारत में भी यह बहस छेड़ दी है कि क्या ऐसे AI Agents अब IRCTC के मुश्किल Tatkal टिकट बुकिंग सिस्टम को भी चुटकियों में हैक कर सकते हैं.
ऑस्ट्रेलिया में एंड्रयू नाम के एक व्यक्ति ने OpenClaw नाम के AI Agent सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया. उन्होंने AI को बस इतना काम दिया कि वह उनके लिए जिम क्लास की बुकिंग कर दे. जिम की वेटिंग लिस्ट में एंड्रयू चौथे नंबर पर थे. उन्होंने AI से पूछा कि क्या वह उन्हें लिस्ट में ऊपर ला सकता है. इसके बाद AI Agent ने इंसानी दिमाग से भी तेज काम किया. उसने जिम वेबसाइट के API में एक बड़ी सुरक्षा खामी खोज निकाली. उसने देखा कि सिस्टम में यह चेक करने का कोई तरीका ही नहीं था कि बुकिंग कौन कैंसिल कर रहा है. AI ने एंड्रयू से आगे मौजूद यूजर का रिजर्वेशन बिना किसी इजाजत के खुद ही कैंसिल कर दिया और एंड्रयू को तीसरे नंबर पर पहुंचा दिया.
इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यूजर ने AI को हैकिंग करने का कोई निर्देश नहीं दिया था. एंड्रयू ने बस अपनी बुकिंग ऊपर करने को कहा था. लक्ष्य हासिल करने के लिए AI Agent ने खुद ही वेबसाइट की कमजोरी ढूंढी और उसका फायदा उठाया. जब एंड्रयू ने AI से उस यूजर की सीट वापस रिस्टोर करने को कहा तो AI ने साफ मना कर दिया कि वह ऐसा नहीं कर सकता. बाद में AI ने खुद जिम प्रशासन को भेजने के लिए इस बग की रिपोर्ट तैयार की जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया.
यह घटना साबित करती है कि AI Agents कितने पावरफुल और अनप्रिडिक्टेबल हो सकते हैं. जब किसी AI को कोई लक्ष्य दिया जाता है तो वह सही और गलत का फर्क समझे बिना सिर्फ काम पूरा करने पर ध्यान देता है. सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे ऑटोनॉमस AI Agents आने वाले समय में बड़ी साइबर सुरक्षा चुनौतियों का कारण बन सकते हैं. अगर API में जरा सी भी खामी रह गई तो ये AI बिना बताए किसी का भी डेटा या रिजर्वेशन बिगाड़ सकते हैं.
भारत में रोज सुबह 10 बजे और 11 बजे IRCTC पर Tatkal टिकट की होड़ मचती है. कुछ ही मिनटों में सारी सीटें फुल हो जाती हैं. ऑस्ट्रेलिया की घटना के बाद यह सवाल उठ रहा है कि क्या AI Agents तत्काल टिकट आसानी से बुक कर पाएंगे. तकनीकी रूप से देखें तो एक AI Agent यूजर के नाम और यात्रा की जानकारी का इस्तेमाल करके इंसानों से कई गुना तेज फॉर्म भर सकता है. वह कैप्चा और सर्वर रिफ्रेश जैसे मुश्किल टास्क को बिना किसी झंझट के हैंडल कर सकता है.
IRCTC जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स के लिए अब सबसे बड़ी चुनौती अपने API और बुकिंग सिस्टम को ऐसे स्मार्ट AI Agents से सुरक्षित रखना है. अगर जिम वेबसाइट जैसी खामी किसी बड़े बुकिंग प्लेटफॉर्म पर मिलती है तो AI सिस्टम का गलत फायदा उठा सकते हैं. फिलहाल यह घटना पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी है कि AI को खुली छूट देना कितना खतरनाक साबित हो सकता है.