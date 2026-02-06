Advertisement
धरती छोड़ आसमान में बसने जा रही है AI की दुनिया! जानिए टेक दिग्गजों का दावा सच या सिर्फ एक फसाना?

AI in Space: इंसानों ने जमीन पर घर बनाए, समुद्र के नीचे केबल बिछाई और अब नजरें आसमान पर टिका रखी हैं. लेकिन इस बार बात सिर्फ सैटेलाइट की नहीं हो रही. दुनिया की बड़ी टेक कंपनियां अब एक ऐसा प्लान बना रही है, जो सुनने में किसी हॉलीवुड फिल्म जैसा लग रहा है.टेक दिग्गजों का मानना है कि वो अब स्पेस में AI डेटा सेंटर बनाएंगे! जी हां, अब आपके डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रोसेसिंग बादलों के भी पार करने की तैयारी है. जानें इसके प्रभाव क्या हो सकता है?

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Feb 06, 2026, 11:07 AM IST
AI in Space: टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी कंपनियों के मालिक एलन मस्क एक बार फिर ऐसा सपना लेकर सामने आए हैं, जो सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है. कारों और रॉकेट की दुनिया में बड़ा उलटफेर करने के बाद अब उनकी नजर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर है. मस्क का इरादा स्पेस में एक बड़ा AI डेटा सेंटर बनाने का है. यह पूरी तरह सोलर एनर्जी पर काम करेंगा. इसको लेकर मस्क का मानना है कि आने वाले समय में एआई को चलाने के लिए इतनी बिजली चाहिए होगी, जिसे सिर्फ धरती पर संभालना मुश्किल हो जाएगा. इसी वजह से वह डेटा सेंटर को स्पेस तक ले जाने की सोच रहे हैं.

आखिर AI को स्पेस में जाने की जरूरत क्या पड़ी?
शायद आप सोच रहे होंगे कि जब धरती पर सब ठीक चल रहा है, तो डेटा सेंटर को रॉकेट में लादकर ऊपर भेजने की क्या जरूरत? इसके पीछे दो सबसे बड़े कारण हैं. पहला कारण गर्मी और दूसरा कारण लाइट हो सकता है. यहां पर (धरती) पर मौजूद बड़े-बड़े डेटा सेंटर इतनी गर्मी पैदा करते हैं कि उन्हें ठंडा रखने के लिए करोड़ों लीटर पानी और भारी मात्रा में बिजली खर्च होती है. ऐसे में मस्क का प्लान है कि वह इसको स्पेस में रखें. क्योंकि स्पेस में कड़ाके की ठंड रहती है. मस्क का मानना है कि इसका फायदा सर्वरों को ठंडा रखने में किया जा सकता है. इसके साथ स्पेस में 24 घंटे सूरज की रोशनी मिल जाती है, जिससे सोलर पैनल के जरिए 'फ्री' और बिजली भी मिल सकती है. 

क्या आसान है स्पेस का रास्ता?
स्पेस में AI का डेटा सेंटर लगाने का आइडिया जितना कूल लग रहा है, लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है. एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इसकी राह में कई हर्डल्स हैं. इसमें सबसे पहला है कि अगर धरती पर सर्वर खराब होता है, तो इंजीनियर उसे तुरंत ठीक कर देते हैं. लेकिन अगर स्पेस में कोई चिप जल गई, तो क्या वहां मैकेनिक भेजा जाएगा? फिलहाल यह एक बड़ी चुनौती है. दूसरा सबसे बड़ा हर्डल्स स्पेस में सूरज और ब्रह्मांड से आने वाली खतरनाक किरणें (Radiation) हैं. यह कई बार इलेक्ट्रॉनिक टूल्स को पल भर में खराब कर सकता है. इन सर्वरों को रेडिएशन-प्रूफ बनाना बहुत महंगा पड़ सकता है. इसके साथ स्पेस से धरती तक डेटा भेजने और वापस पाने में जो समय (Latency) लगेगा, वह अभी के मुकाबले काफी ज्यादा हो सकता है. इससे हाई-स्पीड AI टास्क में बाधा बड़ सकती है. 

स्पेस में पर्यावरण पर क्या होगा प्रभाव?
धरती पर डेटा सेंटर भारी कार्बन उत्सर्जन करते हैं. इन्हें अंतरिक्ष में ले जाने से हमारी धरती की हवा और पानी तो साफ हो सकता है. लेकिन इससे एक नया खतरा पैदा हो जाएगा, जिसको'स्पेस जंक' या अंतरिक्ष का कचरा कहते हैं. अगर ये डेटा सेंटर पुराने होकर खराब हुए, तो स्पेस में मलबे का ढेर लग जाएगा. यह आने वाले समय में मिशनों के लिए खतरनाक हो सकता है. 

दूसरे खिलाड़ी भी मैदान में
मस्क इस दौड़ में अकेले नहीं हैं. कई टेक कंपनियां स्पेस में कंप्यूटिंग सिस्टम आजमाने में जुटी हुई हैं. लेकिन इस रेस में एलन मस्क को बढ़त उनकी रॉकेट टेक्नोलॉजी से मिलती है. सस्ते और बार-बार उड़ने वाले रॉकेट्स की वजह से मस्क के सैटेलाइट भेजने का खर्च काफी कम हो जाता है. यही वजह है कि उनकी योजना को लेकर गंभीरता से चर्चा हो रही है. 

नई स्पेस की होड़ हो गई शुरू
जानकार मानते हैं कि अगर यह प्रयोग सफल रहा, तो AI की पूरी तस्वीर बदल सकती है. इसके बाद स्पेस अब सिर्फ रॉकेट और सैटेलाइट तक सीमित नहीं रहेगा. यह अब AI का नया ठिकाना बन सकता है. फिलहाल एलन मस्क ने एक बार फिर दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है. कई स्टार्टअप्स और यूरोपीय स्पेस एजेंसी (ESA) इस पर शुरुआती टेस्ट कर रहे हैं. जानकारों का मानना है कि 2030 तक हम छोटे स्तर पर अंतरिक्ष में 'एज कंप्यूटिंग' (Edge Computing) शुरू होते देख सकते हैं.

