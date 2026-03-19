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Hindi Newsटेकमिसाइलों से नहीं, समुद्र के नीचे कैंची चलाकर दुनिया को घुटनों पर लाएगा ईरान? होर्मुज की गहराई में छिपा है इंटरनेट की मौत का सामान

मिसाइलों से नहीं, समुद्र के नीचे 'कैंची' चलाकर दुनिया को घुटनों पर लाएगा ईरान? होर्मुज की गहराई में छिपा है इंटरनेट की मौत का सामान

Strait of Hormuz को ब्लॉक कर दिया गया है, जिससे तेल सप्लाई पहले ही प्रभावित हो रही है. लेकिन असली खतरा उन अंडरसी केबल्स को लेकर है जो इसी रास्ते से गुजरती हैं और दुनिया के इंटरनेट को चलाती हैं.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Mar 19, 2026, 12:30 PM IST
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मिसाइलों से नहीं, समुद्र के नीचे 'कैंची' चलाकर दुनिया को घुटनों पर लाएगा ईरान? होर्मुज की गहराई में छिपा है इंटरनेट की मौत का सामान

Iran और Israel के बीच चल रहे युद्ध के बीच एक नई चिंता सामने आई है- क्या दुनिया का इंटरनेट बंद हो सकता है? रिपोर्ट्स के अनुसार, Strait of Hormuz को ब्लॉक कर दिया गया है, जिससे तेल सप्लाई पहले ही प्रभावित हो रही है. लेकिन असली खतरा उन अंडरसी केबल्स को लेकर है जो इसी रास्ते से गुजरती हैं और दुनिया के इंटरनेट को चलाती हैं.

Red Sea और Bab el-Mandeb भी खतरे में
सिर्फ Hormuz ही नहीं, बल्कि Bab el-Mandeb और Red Sea का इलाका भी खतरे में है. यहां यमन के Houthi समूह जहाजों पर हमले कर रहे हैं, जिससे यह इलाका भी बेहद असुरक्षित बन गया है. ये दोनों रास्ते दुनिया के लिए बहुत अहम हैं, क्योंकि यहीं से समुद्र के नीचे बिछी फाइबर ऑप्टिक केबल्स गुजरती हैं, जो इंटरनेट डेटा को एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाती हैं.

समुद्र के नीचे बिछा इंटरनेट का जाल
दुनिया का लगभग पूरा इंटरनेट इन्हीं सबमरीन केबल्स पर निर्भर है. ये हजारों किलोमीटर लंबी पतली केबल्स होती हैं, जो वीडियो कॉल, ईमेल, बैंकिंग और AI सेवाओं का डेटा ट्रांसफर करती हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, Red Sea और Hormuz के आसपास करीब 20 से ज्यादा केबल्स मौजूद हैं, जो यूरोप, एशिया और अफ्रीका को जोड़ती हैं.

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भारत पर भी पड़ेगा असर
Hormuz से गुजरने वाली केबल्स भारत के लिए भी बेहद अहम हैं. जैसे AAE-1, FALCON और Tata-TGN जैसी केबल्स भारत के इंटरनेशनल डेटा कनेक्शन को सपोर्ट करती हैं. अगर इन केबल्स को नुकसान पहुंचता है, तो भारत में इंटरनेट की स्पीड धीमी हो सकती है और डिजिटल सेवाओं पर असर पड़ सकता है.

मरम्मत करना होगा मुश्किल
Iran ने Hormuz में समुद्री बारूदी सुरंगें (sea mines) बिछा दी हैं, जिससे जहाजों की आवाजाही लगभग बंद हो गई है. ऐसे में अगर कोई केबल टूटती है, तो उसे ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मरम्मत करने वाले जहाज इस इलाके में जा ही नहीं पाएंगे. एक छोटी सी दुर्घटना या हमला भी कई हफ्तों या महीनों तक इंटरनेट को प्रभावित कर सकता है.

पहले भी हो चुका है नुकसान
2024 में भी Houthi हमलों के कारण Red Sea में कई केबल्स को नुकसान पहुंचा था. इसका असर एशिया और अफ्रीका के कई हिस्सों में इंटरनेट स्पीड पर पड़ा था और मरम्मत में महीनों लग गए थे.

कितना बड़ा हो सकता है असर?
अगर Hormuz और Bab el-Mandeb दोनों रास्ते एक साथ प्रभावित होते हैं, तो यह पूरी दुनिया के लिए बड़ा संकट बन सकता है. इसका असर सिर्फ इंटरनेट ब्राउज़िंग तक सीमित नहीं रहेगा. बैंकिंग सिस्टम, स्टॉक मार्केट, अस्पताल और AI सेवाएं भी प्रभावित हो सकती हैं. यूरोप और एशिया के बीच डेटा को लंबा रास्ता लेना पड़ेगा, जिससे इंटरनेट स्लो हो जाएगा और कई सर्विसेज में देरी देखने को मिल सकती है.

क्या Iran ऐसा करेगा?
फिलहाल यह साफ नहीं है कि Iran इन केबल्स को निशाना बनाएगा या नहीं, लेकिन खतरा जरूर बना हुआ है. समुद्र में बारूदी सुरंगें, जारी हमले और मरम्मत में दिक्कतें- इन सबके बीच यह जोखिम पहले से ज्यादा बढ़ गया है.

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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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