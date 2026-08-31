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$4 ट्रिलियन की कंपनी छोड़ रहे टिम कुक, क्या जॉन टर्नस ला पाएंगे वो गायब 'WOW' फैक्टर? क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स

Apple के CEO Tim Cook 15 साल बाद सितंबर 2026 में पद छोड़ रहे हैं और John Ternus नए चीफ बन रहे हैं. टेक एक्सपर्ट्स मोहम्मद फैजल अली कवूसा और योगेश बरार के एनालिसिस के साथ जानिए AI, चिप शॉर्टेज और चीन की चुनौतियों के बीच Apple का भविष्य क्या होगा.

Written ByMohit Chaturvedi
Published: Aug 31, 2026, 12:46 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 12:46 PM IST
$4 ट्रिलियन की कंपनी छोड़ रहे टिम कुक, क्या जॉन टर्नस ला पाएंगे वो गायब 'WOW' फैक्टर? क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स
Image Credit: (AI Generated Image) एप्पल की AI स्ट्रेटजी और नए Siri फीचर्स में हो रही देरी को लेकर काफी सवाल उठ रहे हैं.

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Mohit Chaturvedi

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी डिजिटल न्यूज मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का एक्सपीरियंस रखने वाले एक वरिष्ठ टेक जर्नलिस्ट हैं, जो वर्तमान में Zee News में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में टेक्नोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं. स्मार्टफोन रिव्यू, गैजेट एनालिसिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और साइबर सुरक्षा में गहरी विशेषज्ञता रखने वाले मोहित ने Apple, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे टॉप ब्रांड्स के फ्लैगशिप डिवाइसों का गहन और निष्पक्ष इन-डेप्थ रिव्यू किया है. अंतरराष्ट्रीय टेक इवेंट्स की ऑन-ग्राउंड रिपोर्टिंग का लंबा अनुभव रखने वाले मोहित ने लंदन में 'Nothing Phone' और आयरलैंड के बेलफास्ट में 'Realme' के ग्लोबल लॉन्च इवेंट्स को कवर किया है, और इससे पहले वे NDTV, आजतक और दैनिक भास्कर जैसे देश के सबसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में टेक जर्नलिज्म और डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी में अहम भूमिकाएं निभा चुके हैं. जटिल तकनीकी बारीकियों को बेहद आसान भाषा में डिकोड करने के लिए पहचाने जाने वाले मोहित से सीधे Mohit.chaturvedi@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए या उनके एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट किया जा सकता है.

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