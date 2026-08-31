$4 ट्रिलियन की कंपनी छोड़ रहे टिम कुक, क्या जॉन टर्नस ला पाएंगे वो गायब 'WOW' फैक्टर? क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स

सिलिकॉन वैली के इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ आ चुका है. Tim Cook 15 साल के लंबे और ऐतिहासिक कार्यकाल के बाद 1 सितंबर 2026 को CEO का पद छोड़ने जा रहे हैं. टिम कुक ने एप्पल को करीब 350 बिलियन डॉलर की कंपनी से उठाकर 4 ट्रिलियन डॉलर से भी बड़े ग्लोबल पावरहाउस में बदल दिया. अब कंपनी के हार्डवेयर इंजीनियरिंग चीफ John Ternus नए CEO के रूप में कमान संभालेंगे, जबकि कुक एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की भूमिका में रहेंगे. हालांकि कंपनी का कहना है कि यह बदलाव पहले से तय था, लेकिन यह ऐसे समय पर हो रहा है जब टेक जगत में AI की क्रांति आ चुकी है, RAM और चिप्स की लागत 400% तक बढ़ने की आशंका है और चीन जैसे बड़े बाजार में लोकल ब्रांड्स कड़ी टक्कर दे रहे हैं. आइए जानते हैं टेक एक्सपर्ट्स मोहम्मद फैजल अली कवूसा (Chief Analyst, Techarc) और योगेश बरार से कि जॉन टर्नस के सामने क्या चुनौतियां हैं और Apple का भविष्य किस दिशा में जाने वाला है.
पिछले कुछ समय से एप्पल की AI स्ट्रेटजी और नए Siri फीचर्स में हो रही देरी को लेकर काफी सवाल उठ रहे हैं. कुछ आलोचकों का मानना है कि एप्पल AI की रेस में गूगल और माइक्रोसॉफ्ट से पीछे छूट रहा है. लेकिन क्या इससे एप्पल की मार्केट डोमिनेस खतरे में पड़ जाएगी?
इस सवाल का जवाब देते हुए Techarc के चीफ एनालिस्ट फैजल कवूसा एक अलग और व्यावहारिक नजरिया पेश करते हैं. उनके अनुसार, सच कहें तो AI अभी ऐसे स्टेज पर नहीं पहुंचा है जहां वह किसी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी का भविष्य अकेले तय कर सके.
Techarc ने TrakinTech के साथ मिलकर एक संयुक्त सर्वे किया था. इस सर्वे के नतीजे काफी हैरान करने वाले थे. नए स्मार्टफोन खरीदते समय यूजर जिन कारणों पर ध्यान देते हैं, उनमें AI 11वें नंबर पर आता है. यानी आम जनता के लिए स्मार्टफोन खरीदते वक्त AI अभी कोई सबसे बड़ा या जरूरी क्राइटेरिया नहीं है. इसलिए Siri या AI फीचर्स में थोड़ी देरी से एप्पल का साम्राज्य रातों-रात खतरे में नहीं पड़ने वाला है.
हर टेक कंपनी AI फीचर्स पर अरबों डॉलर खर्च कर रही है. लेकिन क्या Apple Intelligence वास्तव में कंपनी के लिए भारी राजस्व या कमाई जनरेट कर पाएगा?
एक्सपर्ट मोहम्मद फैजल अली कवूसा का कहना है कि पूरे टेक उद्योग के पास अभी इस बात का कोई स्पष्ट जवाब नहीं है कि कंज्यूमर्स को दिए जाने वाले AI फीचर्स से पैसा कैसे कमाया जाए. उनके अनुसार, AI अभी एक 'Feel Good Factor' यानी एक अच्छा लगने वाला एक्स्ट्रा फीचर है. यह अभी तक उस स्तर पर नहीं पहुंचा है जिसके बिना यूजर काम ही न कर सकें. जब कोई तकनीक इतनी जरूरी हो जाती है कि उसके बिना गुजारा न हो, तभी यूजर उसके लिए पैसे देने को तैयार होते हैं.
फैजल के मुताबिक, फिलहाल एप्पल इंटेलिजेंस से बहुत बड़े रेवेन्यू की उम्मीद नहीं की जा सकती. अभी AI का मुख्य काम यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाना है. यह यूजर्स को यह प्रयोग करने का मौका देता है कि कैसे AI उनके डिवाइस और गैजेट की उपयोगिता को बढ़ा सकता है. कमाई के लिहाज से AI को मुख्य जरिया बनने में अभी काफी वक्त लगेगा.
हार्डवेयर के मोर्चे पर नए CEO जॉन टर्नस के सामने एक बेहद गंभीर संकट खड़ा हो रहा है. यह संकट है ग्लोबल मेमरी चिप्स की भारी कमी और हार्डवेयर कंपोनेंट्स की आसमान छूती कीमतें.
टेक एक्सपर्ट योगेश बरार के अनुसार, जॉन टर्नस एप्पल की कमान एक ऐसे चुनौतीपूर्ण मोड़ पर संभाल रहे हैं जहां हालात काफी संवेदनशील हैं. आने वाले समय में RAM की कीमतों में 400% से भी ज्यादा के उछाल का अनुमान लगाया जा रहा है. एप्पल जैसी विशाल कंपनी के इतिहास में यह एक ऐसा दुर्लभ मौका है जब वह अपने सप्लायर्स को अपनी शर्तों पर काम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती.
हालांकि एप्पल का विशाल स्केल और ऐतिहासिक सप्लाई-चेन मैनेजमेंट उसे कुछ बढ़त जरूर दिलाता है, लेकिन अगर मेमरी की कमी लंबे समय तक बनी रही तो इसका सीधा असर कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन पर पड़ेगा. योगेश बरार का मानना है कि जॉन टर्नस इस संकट का सामना सीधे प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ाकर नहीं करेंगे. वे सप्लायर्स के साथ लंबे समय के एग्रिमेंट करेंगे, कंपोनेंट्स के सप्लायर्स में विविधता लाएंगे और केवल अपने प्रीमियम मॉडल्स में ही बहुत सोच-समझकर कीमतों में बदलाव करेंगे ताकि प्रॉफिट मार्जिन भी बचा रहे और ग्राहक भी न छिटकें.
आईफोन ने एप्पल को दुनिया की सबसे कीमती कंपनी बनाया है. लेकिन एक न एक दिन आईफोन की ग्रोथ की भी एक सीमा होगी. तो सवाल यह उठता है कि आईफोन के बाद एप्पल का अगला सबसे बड़ा ब्लॉकबस्टर प्रोडक्ट कौन सा होगा?
एक्सपर्ट योगेश बरार का मानना है कि आईफोन के स्केल और प्रभाव की बराबरी करने वाला कोई एक नया प्रोडक्ट ढूंढना बेहद मुश्किल काम है. आईफोन अपने आप में एक क्रांति था. इसलिए एप्पल की अगली बड़ी ग्रोथ किसी एक प्रोडक्ट से नहीं, बल्कि अलग-अलग नई कैटेगरीज के कॉम्बिनेशन से आएगी.
शॉर्ट टर्म यानी निकट भविष्य में, फोल्डेबल डिवाइसेस (Foldable iPhones/iPads) ग्राहकों को अपग्रेड करने के लिए आकर्षित कर सकते हैं और सेल्स बढ़ा सकते हैं. लेकिन लॉन्ग टर्म यानी लंबे समय के लिए, AI से लैस वियारेबल्स (Wearables) और स्मार्ट ग्लासेस (Smart Glasses) सबसे बड़ा मौका बनकर उभर सकते हैं. जॉन टर्नस के सामने असली चुनौती यही होगी कि वे इन नई उभरती हुई कैटेगरीज़ में से किसी एक को एप्पल का अगला मुख्य कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म बना सकें.
अगर हम एक्सपर्ट्स की बातों का निचोड़ निकालें, तो नए CEO जॉन टर्नस के सामने मुख्य रूप से 5 बड़ी दीवारें खड़ी हैं.
AI की रेस में बढ़त बनाना: एप्पल इकोसिस्टम को AI-Native बनाना और यूजर्स को पुराना 'Wow Factor' फिर से महसूस कराना.
सप्लाई चेन और 400% महंगी RAM: कंपोनेंट की बढ़ती कीमतों के बीच बिना प्रोडक्ट बहुत ज्यादा महंगे किए कंपनी का मुनाफा बनाए रखना.
चीन के बाजार में वापसी: लोकल चीनी ब्रांड्स की कड़ी चुनौती के बीच आईफोन की मांग को फिर से बढ़ाना.
अगला 'Next Big Thing' खोजना: आईफोन के बाद स्मार्ट ग्लासेस या फोल्डेबल डिवाइसेस को नया कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म बनाना.
टिम कुक की लीगेसी का दबाव: 4 ट्रिलियन डॉलर की कंपनी को उस ऊंचाई पर बनाए रखना और निवेशकों का भरोसा कायम रखना.
टिम कुक का CEO पद से हटना बेशक एक युग का अंत है. लेकिन टिम कुक पूरी तरह कंपनी से बाहर नहीं जा रहे हैं. वे एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के पद पर बने रहेंगे. इसका मतलब है कि जॉन टर्नस को जब भी बिजनेस, ग्लोबल ऑपरेशन्स या स्ट्रेटजी पर सलाह की जरूरत होगी, कुक का अनुभव उनके साथ रहेगा.
जॉन टर्नस पिछले कई सालों से एप्पल के हार्डवेयर इंजीनियरिंग को लीड कर रहे हैं. iPhone, iPad और Apple Silicon (M1, M2, M3, M4 चिप्स) के विकास में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है. वे कंपनी के कल्चर और वर्किंग स्टाइल को अंदर से जानते हैं. इसलिए मैनेजमेंट के स्तर पर किसी बड़े झटके की आशंका कम है, लेकिन मार्केट के नए नियम टर्नस की असल परीक्षा लेंगे.