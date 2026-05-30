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Hindi Newsटेक24 घंटे ऑन रहता है Wi-Fi Router? जानें क्या वाकई इसमें भी हो सकता है AC जैसा ब्लास्ट, बचने के लिए अपनाएं ये 4 ट्रिक्स

24 घंटे ऑन रहता है Wi-Fi Router? जानें क्या वाकई इसमें भी हो सकता है AC जैसा ब्लास्ट, बचने के लिए अपनाएं ये 4 ट्रिक्स

How to Cool your Router: देशभर में पड़ रही भीषण गर्मी से लोग बेहाल हैं. लेकिन में गर्मी से बचने के लिए लोग AC का इस्तेमाल खूब कर रहे हैं. वहीं देश के कई शहरों से AC ब्लास्ट की खबरें सामने आ चुकी हैं. ऐसे में लोगों के मन में यह भी सवाल आ रहा है कि AC की ही तरह Wi-Fi Router भी लगातार काम करता रहता है, 24 घंटे ऑन रहता है. ऐसे में क्या Wi-Fi Router में भी एसी के जैसी ब्लास्ट होने का खतरा रहता है?

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: May 30, 2026, 07:03 AM IST
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24 घंटे ऑन रहता है Wi-Fi Router? जानें क्या वाकई इसमें भी हो सकता है AC जैसा ब्लास्ट, बचने के लिए अपनाएं ये 4 ट्रिक्स

How to Cool your Router: मई की चिलचिलाती धूप और भयंकर गर्मी में AC ब्लास्ट की खबरें खूब आ रही है. दिल्ली-NCR से लेकर देश के कई हिस्सों में AC ब्लास्ट की घटना हो चुकी है, जिसने लोगों को डरा दिया है. एसी ब्लास्ट को लेकर ज्यादातर मामलों में लगातार AC का ऑन रहना, समय पर सर्विस न होना, गैस लीक जैसे कारण होते हैं. AC की तरह अब ज्यादातर घरों में वाई-फाई राउटर भी पहुंच चुका है. वाई-फाई राउटर लोगों के घरों में 24 घंटे लगातार ऑन रहता है. ऐसे में क्या आपने कभी सोचा कि एसी की तरह ओवरहीटिंग होने के कारण वाई-फाई राउटर भी भीषण गर्मी का शिकार हो सकता है?

अक्सर घर के किसी कोने में चुपचाप चलने वाले इस डिवाइस पर हमारा ध्यान तब तक नहीं जाता, जब तक कि इंटरनेट बंद न हो जाए. लेकिन इस रिकॉर्ड तोड़ गर्मी में राउटर का जरूरत से ज्यादा गर्म होना न सिर्फ आपके इंटरनेट की रफ्तार को स्लो कर सकता है, बल्कि एक बड़े हादसे को भी न्योता दे सकता है. ओवरहीटिंग के कारण राउटर में ब्लास्ट हो सकता है. हालांकि राउटर्स में AC या फोन की तरह कोई बड़ी लिथियम-आयन बैटरी या कंप्रेसर नहीं होता, इसलिए इनमें उस तरह का भयानक धमाका होने का खतरा बहुत कम होता है. 

ऐसे में अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि वाई-फाई राउटर को खराब होने या ब्लास्ट होने से आखिर कैसे बचाया जा सके? तो आइए जानते हैं....

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ओवरहीटिंग 

इस भयंकर गर्मी में लगातार वाई-फाई राउटर ऑन रहने से कई बार जल्दी-जल्दी रीस्टार्ट होने लगता है, इंटरनेट की स्पीड स्लो हो जाती है, या वाई-फाई नेटवर्क ठीक से काम नहीं करते हैं. अगर ऐसा कुछ आपके भी वाई-फाई राउटर के साथ हो रहा हो, तो तुरंत समझ लें कि आपका राउटर ओवरहीटिंग का इशारा दे रहा है. ऐसे स्थिति में तुरंत वाई-फाई राउटर का ऑफ कर दें.

लोकेशन का भी रखें ध्यान

वाई-फाई राउटर ज्यादातर घरों में 24 घंटे ऑन रहता है. यानी हर समय यह काम करता है. ऐसे में यह बहुत जरूरी होता है कि वाई-फाई राउटर को परफेक्ट जगह पर फिट किया जाए, जिससे गर्मी बाहर निकलती रहे. इसलिए राउटर को कभी भी बंद या फिर तंग जगहों पर नहीं लगाना चाहिए. साथ ही तेज धूप वाली जगह, टीवी, गेमिंग कंसोल या दूसरे इलेक्ट्रिक डिवाइस के पास भी नहीं लगाना चाहिए. 

देखभाल भी है जरूरी

राउटर को लंबे समय तक खराब होने से बचाने के लिए उसकी देखभाल जरूरी है. राउटर में बने एयर वेंट्स गर्मी को बाहर निकालने का काम करते हैं, लेकिन इनमें धूल-मिट्टी जमा होने पर हवा बाहर नहीं निकल पाती है, इससे डिवाइस जरूरत से ज्यादा गर्म हो सकता है. इसलिए समय-समय पर राउटर को बंद करके उसके वेंट्स की सफाई करनी चाहिए. सफाई के लिए कॉम्प्रेस्ड एयर या मुलायम कॉटन स्वैब का ही इस्तेमाल करना चाहिए. साथ ही, महीने में एक बार राउटर को रीस्टार्ट या रीबूट करना भी जरूरी होता है, क्योंकि इससे जमा हुई अस्थायी फाइलें और बैकग्राउंड प्रोसेस हट जाते हैं और डिवाइस पर प्रेशर कम हो जाता है.

(ये भी पढ़ेंः कर्मचारियों ने मजे-मजे में चलाया Claude AI, कंपनी के हाथ में आ गया ₹477 करोड़ का बिल)

एक्स्ट्रा कूलिंग की भी पड़ सकती है जरूरत

अगर सावधानियां बरतने के बाद भी राउटर ओवरहीट हो रहा है, तो कूलिंग की व्यवस्था करना एक अच्छा विकल्प हो सकता है. इसके लिए राउटर के पास छोटा USB या बैटरी से चलने वाला फैन लगाया जा सकता है, जो लगातार हवा का प्रवाह बनाए रखकर टेंपरेचर को कंट्रोल करे. अभी कई प्रीमियम और एडवांस राउटर मॉडल ऐसे भी आते हैं जिनमें पहले से कूलिंग फैन लगे होते हैं.

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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