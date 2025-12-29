अब बदल सकते हैं अपना @gmail.com ईमेल? पहले जान लें ये जरूरी नियम, वरना हो सकता है नुकसान

कई यूजर्स के मन में यह सवाल रहता है कि क्या वे अपनी पुरानी @gmail.com आईडी बदल सकते हैं. जवाब है- कुछ खास परिस्थितियों में हां, लेकिन हर किसी के लिए नहीं. Google कुछ मामलों में यूजर्स को अपने अकाउंट से जुड़ा ईमेल बदलने, अपडेट करने या रिप्लेस करने की अनुमति देता है. हालांकि यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपका Google Account किस तरह से सेट किया गया है और उसमें कौन-सा ईमेल इस्तेमाल हो रहा है. इसलिए Gmail ID बदलने से पहले इसके नियम समझना बेहद जरूरी है.

Gmail एड्रेस क्यों होता है इतना जरूरी?

आपका Gmail एड्रेस आपके Google Account की पहचान होता है. जब भी आप Google में साइन इन करते हैं, तो यही ईमेल आपकी प्रोफाइल फोटो के साथ दिखता है. इसी ईमेल पर आपको सिक्योरिटी अलर्ट, लॉगिन से जुड़ी जानकारी और Google की अहम अपडेट्स मिलती हैं. अगर आपने अलग से कोई कॉन्टैक्ट ईमेल नहीं जोड़ा है, तो यही Gmail ID Google से आपके सारे कम्युनिकेशन का मुख्य जरिया बनी रहती है.

कैसे पता करें कि आपकी Gmail ID बदली जा सकती है या नहीं

सबसे पहले यह जांचना जरूरी है कि आपका Gmail एड्रेस बदला जा सकता है या नहीं. इसके लिए आपको कंप्यूटर पर अपने Google Account में लॉगिन करना होगा. इसके बाद बाईं ओर दिए गए मेन्यू में ‘Personal info’ सेक्शन खोलें और वहां ‘Email’ पर जाएं. यहां ‘Google Account email’ का विकल्प दिखेगा. अगर यह ऑप्शन खुल नहीं रहा या एडिट करने का विकल्प नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब है कि आपकी Gmail ID सीधे तौर पर बदली नहीं जा सकती. आमतौर पर @gmail.com पर खत्म होने वाली IDs एडिटेबल नहीं होतीं, जबकि नॉन-Gmail ईमेल बदले जा सकते हैं. वर्क या स्कूल अकाउंट्स में यह फैसला एडमिन के हाथ में होता है.

जहां अनुमति हो, वहां ईमेल कैसे बदलें

अगर आपके अकाउंट में ईमेल एडिट करने का ऑप्शन उपलब्ध है, तो आप आसानी से नया ईमेल जोड़ सकते हैं. इसके लिए आपको मौजूदा ईमेल के पास ‘Edit’ पर क्लिक करना होगा. इसके बाद एक नया ईमेल एड्रेस डालना होगा, जो पहले से किसी और Google Account से जुड़ा न हो. स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों को फॉलो करने के बाद उस नए ईमेल पर एक वेरिफिकेशन मेल आएगा. उस मेल में दिए गए लिंक पर क्लिक करते ही नया ईमेल आपके Google Account का प्राइमरी साइन-इन एड्रेस बन जाएगा.

Gmail से नॉन-Gmail ईमेल पर स्विच कैसे करें

अगर आप पूरी तरह से Gmail एड्रेस का इस्तेमाल बंद करना चाहते हैं और किसी दूसरे ईमेल से लॉगिन करना चाहते हैं, तो Google इसके लिए Gmail सर्विस डिलीट करने को कहता है. ध्यान देने वाली बात यह है कि इससे आपका Google Account डिलीट नहीं होता, लेकिन Gmail एड्रेस हमेशा के लिए हट जाता है और दोबारा वापस नहीं लाया जा सकता. Gmail हटाने के बाद आप अपने अकाउंट में एक नॉन-Gmail ईमेल को प्राइमरी ईमेल के तौर पर जोड़ सकते हैं.

अगर Gmail ID बदली ही न जा सके तो क्या करें

कई मामलों में यूजर्स अपनी Gmail ID बदल नहीं पाते. ऐसी स्थिति में कुछ दूसरे विकल्प मौजूद होते हैं. आप साइन-इन के लिए एक अल्टरनेट ईमेल जोड़ सकते हैं. इसके अलावा, दूसरे ईमेल अकाउंट्स के मैसेज Gmail के अंदर ही चेक किए जा सकते हैं. अगर आपको बिल्कुल नई Gmail ID चाहिए, तो एक नया Google Account बनाना ही आखिरी रास्ता होता है.

ईमेल बदलने से पहले ये बातें जरूर जान लें

Google Account का ईमेल बदलने से कुछ सर्विसेज पर असर पड़ सकता है. जिन वेबसाइट्स पर आपने “Sign in with Google” का इस्तेमाल किया है, वहां दोबारा लॉगिन करना पड़ सकता है. Chrome Remote Desktop जैसी सर्विसेज की एक्सेस भी प्रभावित हो सकती है. इसके अलावा अकाउंट रिकवरी और सिक्योरिटी सेटिंग्स को फिर से चेक करना जरूरी हो जाता है. कुछ थर्ड-पार्टी ऐप्स में मैन्युअल रिकवरी की जरूरत भी पड़ सकती है. इसलिए Gmail या Google Account ईमेल बदलने से पहले पूरी तैयारी करना समझदारी है.