OpenAI Sued over Canada Shooting: कनाडा के टम्बलर रिज (Tumbler Ridge) में पिछले महीने हुई दिल दहला देने वाली फायरिंग में 8 लोगों की जान चली गई थी. अब इस विवाद में एक नया खुलासा हुआ है. हमले में गंभीर रूप से घायल हुई 12 साल की माया गेबाला (Maya Gebala) के परिवार ने ChatGPT बनाने वाली कंपनी OpenAI के खिलाफ अदालत में केस दर्ज कराया है. परिवार ने आरोप लगाया कि कंपनी को हमलावर के इरादों की भनक पहले से थी, लेकिन उसने समय रहते पुलिस को अलर्ट नहीं किया.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Mar 13, 2026, 08:12 AM IST
OpenAI Sued over Canada Shooting: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मोरैलिटी और सिक्योरिटी पर अब तक की सबसे बड़ी कानूनी जंग शुरू हो गई है. कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में 10 फरवरी 2026 को हुई एक भीषण गोलीबारी में घायल हुई 12 साल की बच्ची, माया गेबाला (Maya Gebala) के परिवार ने OpenAI पर मुकदमा दायर किया है. परिवार का आरोप है कि OpenAI को पता था कि हमलावर एक बड़े मास कैजुअल्टी (Mass Casualty) की योजना बना रहा है, लेकिन कंपनी ने पुलिस को समय रहते अलर्ट नहीं भेजा. इस घटना में आठ लोगों की जान चली गई थी और कई लोग घायल हुए थे.

क्या है पूरा मामला?

इस घटना की जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि 18 वर्षीय हमलावर जेसी वान रूटसेलार (Jesse Van Rootselaar) हमले से कई महीने पहले ChatGPT का इस्तेमाल कर रही थी. जून 2025 में ही OpenAI के सिस्टम ने हमलावर की चैट्स को हिंसक गतिविधियों के लिए फ्लैग किया था. कर्मचारियों की चेतावनी के बावजूद, कंपनी ने केवल हमलावर का अकाउंट बैन किया, लेकिन कनाडाई पुलिस (RCMP) को इसकी जानकारी नहीं दी. आरोप है कि हमलावर ने ChatGPT पर हथियारों और मास-शूटिंग के पुराने उदाहरणों के बारे में जानकारी ली थी.

स्कूल में अचानक शुरू हुई फायरिंग

बताया जा रहा है कि यह घटना कनाडा के एक स्कूल में हुई, जहां एक युवक अचानक हथियार लेकर पहुंच गया और गोलीबारी शुरू कर दी. इसके बाद स्कूल परिसर में अफरा-तफरी मच गई और बच्चे अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे. इस हमले में कई छात्रों और एक स्कूल कर्मचारी की मौत हो गई, जबकि कुछ बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए.

घायल बच्ची के परिवार ने उठाए सवाल

हमले में घायल हुई बच्ची के परिवार का कहना है कि आरोपी ने घटना से पहले ऑनलाइन चैट के दौरान हिंसा और हमले जैसे विषयों पर चर्चा की थी. परिवार का आरोप है कि अगर उस समय इन बातचीत को गंभीरता से लिया जाता और अधिकारियों को चेतावनी दी जाती, तो शायद इस त्रासदी को रोका जा सकता था. बच्ची के परिवार ने AI कंपनी से करोड़ों के हर्जाने की मांग की है.

'दोस्त और सलाहकार' बना AI

पीड़ित परिवार के वकीलों का कहना है कि ChatGPT को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वह यूजर के साथ एक गहरा मानसिक जुड़ाव बना लेता है. मुकदमे के अनुसार, ChatGPT ने हमलावर के लिए एक भरोसेमंद दोस्त और सहयोगी की भूमिका निभाई है. इससे हमलावर मानसिक रूप से एआई पर निर्भर हो गई. आरोप है कि एआई ने उसे एक सामूहिक हमले की योजना बनाने में मदद और मार्गदर्शन दिया है.

क्या कहा OpenAI ने?

OpenAI ने इस घटना को त्रासदी बताया है. कंपनी का तर्क है कि जून 2025 में हमलावर की गतिविधियां इतनी गंभीर नहीं लगी थीं कि पुलिस को बुलाया जाए. हालांकि, कंपनी ने अब अपनी पॉलिसी में सुधार करने और पुलिस के साथ सीधे संपर्क के रास्ते बनाने का वादा किया है.

AI प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी पर बहस

इस घटना के बाद एक बार फिर यह सवाल उठने लगा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी आखिर कितनी होनी चाहिए. एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर किसी बातचीत में हिंसा या हमले की योजना जैसे संकेत मिलते हैं, तो इन कंपनियों को ऐसी जानकारी संबंधित एजेंसियों तक पहुंचाने के लिए बेहतर व्यवस्था बनानी चाहिए.

