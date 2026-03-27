बिना चक्कर काटे घर बैठे होगी LPG की छुट्टी... फोन से मिनटों में सरेंडर करें कनेक्शन, वापस मिलेगा पैसा!

How to Surrender LPG Connection: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव ने दुनिया भर में ईंधन संकट की चिंता बढ़ा दी है. भारत में भी पेट्रोल और LPG की बिना किसी मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष का असर अब दुनियाभर के देशों पर दिखने लगा है. कई देशों में पेट्रोल और LPG सप्लाई को लेकर गहरा संकट पैदा हो गया है, तो वहीं इसका असर भारत में भी देखने को मिल सकता है. इस तरह की समस्या से निपटने के लिए सरकार की पूरी तैयारी है. LPG सप्लाई में किसी भी प्रकार की समस्या न आए, लोगों को समय पर गैस सिलेंडर मिलता रहे इसके लिए सरकार ने PNG को अपनाने की सलाह दी है. साथ ही नया नियम यह भी सरकार ने लागू कर दिया है जिन इलाकों में PNG होगा वहां लोगों को तीन महीने बाद गैस सिलेंडर मिलना बंद हो जाएगा, इसके लिए सूचना भी दी जाएगी.

ऐसे में बहुत से लोग जो PNG कनेक्शन ले लिए हैं या लेने की सोच रहे हैं, वो लोग अपने एलपीजी कनेक्शन बंद करने की सोच रहे हैं. अगर आप भी इन लोगों में शामिल हैं तो अब आप बिना गैस एजेंसी के चक्कर लगाए घर बैठे ही LPG कनेक्शन कैंसिल कर सकते हैं. क्या तरीका है और LPG कनेक्शन कैसे कैंसिल करा सकते हैं, आइए जानते हैं....

ऑनलाइन LPG Cylinder Surrender कैसे करें

आज के इस डिजिटल युग में सबकुछ ऑनलाइन हो गया है. सभी गैस कंपनियां अपने वेबसाइट और मोबाइल ऐप के LPG कनेक्शन सरेंडर करने की सुविधा देती हैं. जिस पर रजिस्टर मोबाइल नंबर से लॉगिन करके Surrender Connection का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं कुछ जरूरी डिटेल्स भरकर अपना LPG कनेक्शन सरेंडर कर सकते हैं.

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HP Gas यूजर्स ऐसे ऑनलाइन करें Surrender

अगर आप एचपी गैस यूजर हैं तो इसके लिए आफको HP Gas की ऑफिशियल वेबसाइट या ऐप पर जाना होगा. यहां रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या कस्टमर ID से लॉगिन कर लें. लॉगिन करने के बाद My Account या सर्विस वाले ऑप्शन पर जाएं, यहां आपको Terminate Connection या Surrender LPG Connection का ऑप्शन दिखाई देगा. इस पर क्लिक करके आपको कनेक्शन बंद करने का वजह बताना होगा और अपनी डिटेल्स कन्फर्म करनी होंगी. रिक्वेस्ट सबमिट करने के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा. इसके बाद कंपनी या एजेंसी आपसे सिलेंडर और रेगुलेटर जमा कराने के लिए संपर्क कर सकती है और फिर आपका कनेक्शन बंद हो जाएगा.

Indane Gas कनेक्शन ऑनलाइन ऐसे करें बंद

वहीं अगर आप Indane गैस के कस्टमर हैं तो आप ऑफिशियल वेबसाइट या ऐप पर लॉगिन करके कनेक्शन सरेंडर कर सकते हैं. इसके लिए आपको लॉगिन करना होगा और Customer Console में जाना होगा. यहां पर आपको Services सेक्शन के अंदर Surrender Connection का ऑप्शन मिल जाएगा. इस पर क्लिक करने के बाद आपको जरूरी जानकारी भरनी होगी और कारण बताना होगा कि आप कनेक्शन क्यों बंद कर रहे हैं. इसके बाद आपका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है.

LPG कनेक्शन सरेंडर के लिए ये डॉक्यूमेंट हैं जरूरी

कस्टमर नंबर या LPG ID

रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर

ऑफलाइन वेरिफिकेशन है तो-आधार कार्ड भी मांगा जा सकता है.

(ये भी पढे़ंः PNG: पाइपलाइन गैस कनेक्शन लेने की है प्लानिंग? तो इंस्टॉलेशन से पहले जानें 4 बातें)

पैसे मिलेगा वापस?

वहीं अगर आप ऑनलाइन प्रोसेस की जगह ऑफलाइन सरेंडर करना चाहते हैं तो आपको नजदीकी गैस एजेंसी पर जाकर भी कनेक्शन बंद कर सकते हैं. वहां आपको एक फॉर्म भरना होगा और सिलेंडर व रेगुलेटर जमा कर देना होगा. इसके बाद आपकी रिक्वेस्ट प्रोसेस की जाएगी. अगर आपने कनेक्शन लेते समय सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया था, तो वह पैसा आपको वापस मिल सकता है.

(ये भी पढे़ंः PNG Connection FAQ: कनेक्शन लेने में कितना आएगा खर्च? लगने में कितना टाइम लगेगा?)