सिर्फ 2 मिनट में घर बैठे कैंसिल होगी फ्लाइट की टिकट, मिलेगा पूरा रिफंड; ये रहा पूरा प्रोसेस

Flight Ticket Cancellation Refund: क्या आप भी फ्लाइट का टिकट बुक किए हैं और किसी कारण से कैंसिल करना और रिफंड पाना चाहते हैं तो यह अब मिनटों का काम है. फ्लाइट में देरी या कैंसिलेशन के कारण कई यात्री अपनी यात्रा में बदलाव करने को मजबूर हैं. ऐसे में एयरलाइन की टिकट कैंसिल करना बहुत ही आसान काम हो गया है. आइए जानते हैं इसका पूरा प्रोसेस.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Dec 05, 2025, 03:02 PM IST
Flight Ticket Cancel: इंडिगो एयरलाइन का संकट हजारों यात्रियों के लिए मुसीबत का कारण बना हुआ है. Indigo एयरलाइन की फ्लाइट्स या तो देरी से उड़ान भर रही हैं या फिर इन्हें कैंसिल कर दिया जा रहा है. इससे यात्रियों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है. एक तरफ तो समय पर यात्री अपना सफर पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ फ्लाइट का महंगा किराया देने के बाद भी सिर्फ इंतजार ही करना पड़ रहा है. ऐसे में बहुत से यात्री प्लेन टिकट कैंसिल करना चाहते हैं.

अगर फ्लाइट की परेशानी को देखते हुए आप भी अपनी ट्रैवल प्लानिंग बदल दिए हैं और फ्लाइट टिकट कैंसिल करना है तो यह काम अब और भी आसान हो गया है. एयरलाइन्स की वेबसाइट पर मात्र कुछ ही मिनटों में आप यह काम कर सकते हैं. इस आर्टिकल में हम आपके लिए 5 सरल स्टेप्स में टिकट कैंसिल करने का पूरा प्रोसेस बताने जा रहे हैं जिसे फॉलो करके आप तुरंत अपना रिफंड पा सकते हैं.

एयरलाइन की कैंसिलेशन पॉलिसी को जानें
फ्लाइट की टिकट अगर किसी कारण से कैंसिल करना हो तो सबसे पहले अपनी एयरलाइन की वेबसाइट पर जाएं और अपने टिकट के कैंसिलेशन रूल्स को ध्यान से से पढ़ें. कुछ फेयर्स पर पूरा रिफंड मिलता है तो वहीं कुछ पर कैंसिलेशन फीस लगती है या फिर केवल ट्रैवल क्रेडिट (Travel Credit) दिया जाता है. आपके टिकट पर क्या लागू होता है यह जानने से आपको पता चल जाएगा कि कैंसिल करने से पहले आपको कितना पैसा वापस मिलेगा.

लॉग-इन करें और बुकिंग पर जाएं
इसके बाद अपनी एयरलाइन अकाउंट में अपने ईमेल या फोन नंबर की सहायता से लॉग-इन कर लें. अब My Trips या Manage Booking का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें और उस फ्लाइट को सेलेक्ट करें जिसे आप कैंसिल करना चाहते हैं. कैंसिल करने के दौरान किसी भी परेशानी से बचने के लिए चेक कर लें कि पैसेंजर डिटेल्स और डेट आपके टिकट से मैच कर रही है या नहीं.

कैंसिल का मिलेगा ऑप्शन 
एक बार जब आपकी बुकिंग खुल जाए तो Cancel Flight या Cancel Booking लिखा हुआ ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें. क्लिक करने के बाद आपको मिलने वाले रिफंड या क्रेडिट की सही जानकारी मिलेगी. यानी की कैंसिल करने पर आपको कितना पैसा मिलेगा. एयरलाइंस ज्यादातर कन्फर्म करने से पहले यह बताती हैं कि आपको कितना रिफंड मिलेगा.

कैंसिलेशन रिक्वेस्ट कन्फर्म करें
रिफंड डिटेल्स की रिव्यू करने के बाद अंतिम अप्रूवल बटन पर क्लिक करके कैंसिलेशन को कन्फर्म करें. कुछ एयरलाइंस OTP या किसी वेरिफिकेशन स्टेप के लिए भी कह सकती हैं. यह प्रोसेस पूरा होने के बाद आपको एक ईमेल या फिर SMS मिलेगा जो आपके कैंसिलेशन की जानकारी देगा. इस मैसेज को संभाल कर रखें क्योंकि बाद में इसकी जरूरत पड़ सकती है.

रिफंड या ट्रैवल क्रेडिट ट्रैक करें
रिफंड आने में आपके पेमेंट मेथड के आधार पर कुछ दिनों का समय लग सकता है. अगर आपको ट्रैवल क्रेडिट मिलता है तो उसका एक्सपायरी डेट नोट कर लें. My Wallet सेक्शन या ईमेल अपडेट से चेक करें कि पैसा सही से प्रोसेस हुआ है या नहीं. अब बस इन स्टेप्स को फॉलो करें और अपने फ्लाइट टिकट को आसानी से कैंसिल कर लें.

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

