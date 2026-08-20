/AI की मदद से बनी दुनिया की पहली पर्सनल कैंसर वैक्सीन, एलन मस्क बोले- अब बीमारियों का इलाज सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम

मेडिकल साइंस के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है. कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से जंग में AI और एडवांस बायो टेक्नोलॉजी ने एक ऐसी सफलता हासिल की है, जिसकी कुछ साल पहले तक किसी ने कल्पना भी नहीं की थी. अमेरिकी बायोटेक कंपनी Moderna और Merck ने AI की सहायता से दुनिया की पहली पर्सनल कैंसर वैक्सीन तैयार कर ली है. लेट-स्टेज स्किन कैंसर के मरीजों पर हुए बड़े पैमाने के फेज-3 ट्रायल्स में इसके रिजल्ट इतने सटीक और राहत देने वाले रहे हैं कि पूरी दुनिया के वैज्ञानिक इसे कैंसर के इलाज का नया भविष्य मान रहे हैं.
इस नई तकनीक को लेकर टेक जगत के दिग्गज और अमेरिकी बिजनेसमैन एलन मस्क ने कहा है कि आर्टिफिशियल आरएनए तकनीक के कारण अब बीमारियों को ठीक करना एक तरह से सॉफ्टवेयर की समस्या बन गया है. उन्होंने कहा कि कोविड के दौरान भले ही इसका गलत इस्तेमाल हुआ हो, लेकिन बीमारियों के इलाज में mRNA तकनीक का भविष्य बहुत शानदार है. इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस खोज की तारीफ करते हुए इसे मेडिकल क्षेत्र में एक बड़ी खोज बताया है.
यह पर्सनल वैक्सीन नार्मल कीमोथेरेपी से पूरी तरह अलग है. कीमोथेरेपी में स्वस्थ कोशिकाओं को भी नुकसान पहुंचता है, वहीं यह वैक्सीन सीधे मरीज के ट्यूमर पर असर करती है. हर मरीज के कैंसर ट्यूमर का म्यूटेशन अलग होता है, इसलिए यह वैक्सीन भी हर मरीज के हिसाब से अलग बनाई जाती है.
ट्यूमर की जीनेटिक सीक्वेंसिंग
सबसे पहले सर्जरी के जरिए मरीज के ट्यूमर का सैंपल निकालकर उसकी जीनेटिक जांच की जाती है.
AI द्वारा म्यूटेशन की पहचान
ट्यूमर में मौजूद सैकड़ों म्यूटेशन में से AI सबसे असरदार 34 म्यूटेशन को पहचानता है और उन्हें रैंक करता है.
mRNA वैक्सीन
ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर इन चुनिंदा म्यूटेशन के आधार पर निर्देश तैयार करता है, जिसके बाद वैक्सीन बनाई जाती है.
इम्यून सिस्टम का अटैक
वैक्सीन लगने के बाद मरीज का इम्यून सिस्टम अपने आप ही कैंसर सेल्स की पहचान करके उन्हें खत्म करना शुरू कर देता है.
यह ट्रायल 1,000 से ज्यादा ऐसे मेलानोमा मरीजों पर किया गया, जिनकी सर्जरी हो चुकी थी और उनमें कैंसर वापस आने का बहुत ज्यादा खतरा था. मर्क की इम्यूनोथेरेपी दवा कीट्रूडा के साथ जब इस वैक्सीन को दिया गया, तो इसने कैंसर को फिर से फैलने से सफलतापूर्वक रोक दिया.
डॉक्टरों और वैज्ञानिकों का मानना है कि सर्जरी के बाद इस थेरेपी को देने से मरीजों के पूरी तरह ठीक होने की संभावना काफी बढ़ जाती है. मॉडर्ना का कहना है कि मंजूरी मिलने के शुरुआती कुछ सालों में ही हजारों कैंसर मरीजों को इसका सीधा फायदा मिलेगा. गूगल डीपमाइंड और एंथ्रोपिक जैसी टेक कंपनियों के चीफ का भी मानना है कि आने वाले 5 से 10 सालों में इंसानी बीमारियों को पूरी तरह खत्म करने में अहम भूमिका निभाएगा.