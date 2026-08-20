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AI की मदद से बनी दुनिया की पहली पर्सनल कैंसर वैक्सीन, एलन मस्क बोले- अब बीमारियों का इलाज सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI को लेकर काफी समय से यह दावा किया जा रहा था कि यह एक दिन कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का इलाज खोज निकालेगा. अब अमेरिका की दो बड़ी बायोटेक कंपनियों, मॉडर्ना और मर्क ने एक ऐसी ही सफलता हासिल की है. दोनों कंपनियों ने मिलकर एक ब्रेकथ्रू कैंसर वैक्सीन तैयार की है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 20, 2026, 01:05 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 01:05 PM IST
AI की मदद से बनी दुनिया की पहली पर्सनल कैंसर वैक्सीन, एलन मस्क बोले- अब बीमारियों का इलाज सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम
Image Credit: AI कैंसर वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल में बड़ी सफलता

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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