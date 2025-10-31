Advertisement
trendingNow12982334
Hindi Newsटेक

Photoshop की होगी छुट्टी! Canva लाया खुद का AI Design Model, अब बनेगा आपका हर डिजाइन एडिटेबल और स्मार्ट

 यह मॉडल अब सिर्फ स्टैटिक इमेज नहीं, बल्कि एडिटेबल, मल्टी-लेयर्ड डिजाइन्स तैयार करता है. यानी अब यूजर्स सोशल मीडिया पोस्ट, प्रेजेंटेशन, वेबसाइट और व्हाइटबोर्ड जैसे डिजाइन एक ही जगह बना पाएंगे. Canva अब खुद को एक ऑल-इन-वन क्रिएटिव प्लेटफॉर्म के रूप में मजबूत कर रहा है.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Oct 31, 2025, 10:45 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Photoshop की होगी छुट्टी! Canva लाया खुद का AI Design Model, अब बनेगा आपका हर डिजाइन एडिटेबल और स्मार्ट

डिजाइन प्लेटफॉर्म Canva ने अब एक बड़ा कदम उठाया है. कंपनी ने अपना पहला इन-हाउस डिजाइन मॉडल लॉन्च किया है, जो अब तक के सबसे एडवांस्ड डिजाइन सिस्टम में से एक है. यह मॉडल अब सिर्फ स्टैटिक इमेज नहीं, बल्कि एडिटेबल, मल्टी-लेयर्ड डिजाइन्स तैयार करता है. यानी अब यूजर्स सोशल मीडिया पोस्ट, प्रेजेंटेशन, वेबसाइट और व्हाइटबोर्ड जैसे डिजाइन एक ही जगह बना पाएंगे. Canva अब खुद को एक ऑल-इन-वन क्रिएटिव प्लेटफॉर्म के रूप में मजबूत कर रहा है.

नया Design Model और AI Tools की ताकत
Canva का यह नया फाउंडेशनल मॉडल, कंपनी के खुद के डिजाइन एलिमेंट्स पर ट्रेन किया गया है. इसकी खासियत यह है कि यह हर ऑब्जेक्ट और लेयर को अलग-अलग पहचानता है, जिससे यूजर्स डिजाइन को आसानी से एडिट कर सकते हैं. Canva के ग्लोबल हेड ऑफ प्रोडक्ट रॉबर्ट कवाल्स्की ने बताया कि पहले Canva डिफ्यूजन मॉडल्स पर निर्भर था, लेकिन अब उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया है जो इंटरएक्टिव एडिटिंग को सपोर्ट करता है. उनके मुताबिक, “लोग अब सिर्फ प्रॉम्प्ट से डिजाइन नहीं बनाना चाहते, बल्कि खुद उसमें बदलाव करना और स्टाइल जोड़ना चाहते हैं.”

Canva का नया AI Assistant अब और स्मार्ट
Canva ने अपने AI असिस्टेंट को भी पूरी तरह अपडेट किया है. अब यह असिस्टेंट Canva के हर सेक्शन में काम करता है — चाहे वो डिजाइन, एलिमेंट्स या कमेंट सेक्शन हो. यूजर्स अब इस असिस्टेंट को टैग करके टेक्स्ट, इमेज या डिजाइन सजेशन जनरेट कर सकते हैं. इतना ही नहीं, यह अब 3D ऑब्जेक्ट्स भी बना सकता है और आपके पहले से बने डिजाइन की स्टाइल को दोहरा भी सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

Canva के नए डेटा टूल्स और Grow प्लेटफॉर्म
Canva ने अब अपने स्प्रेडशीट और ऐप-बिल्डिंग टूल्स को भी इंटीग्रेट कर दिया है, जिससे मार्केटिंग और डेटा एनालिटिक्स टीम्स अब डेटा विजुअलाइजेशन या फंक्शनल विजेट्स बना सकती हैं. इसके साथ ही, Canva ने Canva Grow नाम का एक नया AI-बेस्ड मार्केटिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है. यह टूल एड क्रिएशन और परफॉर्मेंस ट्रैकिंग दोनों को जोड़ता है. इसमें Canva के नए पार्टनर MagicBrief की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है. यूजर्स अब Canva से सीधे Meta या Instagram पर एड्स पब्लिश कर पाएंगे.

ईमेल और फॉर्म डिजाइन का नया तरीका
Canva ने अब फॉर्म क्रिएशन और ईमेल डिजाइनिंग की सुविधा भी जोड़ दी है. इसका मतलब है कि अब यूजर्स Canva के अंदर ही Google Forms जैसे फॉर्म बना सकते हैं और ईमेल टेम्प्लेट डिजाइन कर सकते हैं. इससे यह प्लेटफॉर्म अब एक कंप्लीट मार्केटिंग सॉल्यूशन की तरह काम करेगा.

Affinity अब सबके लिए फ्री
Canva ने कुछ समय पहले Affinity Suite को खरीदा था और अब उसने एलान किया है कि यह सभी यूजर्स के लिए फ्री होगी. इस प्रोफेशनल डिजाइन टूलसेट को अब वेक्टर, पिक्सल और लेआउट फीचर्स के साथ री-डिजाइन किया गया है. अब यूजर्स Canva और Affinity के बीच प्रोजेक्ट्स को आसानी से मूव कर सकते हैं — यानी दोनों टूल्स का सीमलेस इंटीग्रेशन मिलेगा.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

TAGS

CanvaCanva AI Design ModelCanva Affinity Free Access

Trending news

NaMo टूरिस्ट सेंटर बने तो तोड़ डालेंगे... अचानक क्यों इतना गुस्सा गए राज ठाकरे?
Maharastra News
NaMo टूरिस्ट सेंटर बने तो तोड़ डालेंगे... अचानक क्यों इतना गुस्सा गए राज ठाकरे?
₹75 करोड़ में श्री काली माता मंदिर होगा नवीनीकरण, CM मान-केजरीवाल ने किया शुभारंभ
#ArvindKejriwal
₹75 करोड़ में श्री काली माता मंदिर होगा नवीनीकरण, CM मान-केजरीवाल ने किया शुभारंभ
एक चुनाव और मुख्यमंत्रियों की लाइन लग गई, बिहार ने ऐसी सिर फुटौव्वल कभी नहीं देखी
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
एक चुनाव और मुख्यमंत्रियों की लाइन लग गई, बिहार ने ऐसी सिर फुटौव्वल कभी नहीं देखी
'मुंबई होस्टेज ड्रामा' की पूरी दास्तां...रोहित आर्य के एनकाउंटर पर क्यों उठे सवाल?
mumbai
'मुंबई होस्टेज ड्रामा' की पूरी दास्तां...रोहित आर्य के एनकाउंटर पर क्यों उठे सवाल?
'तूफान मोंथा' से 5265 करोड़ बर्बाद, 'मेलिसा' से 44 की मौत, 31 अक्टूबर का जानें हाल
'Weather Update'
'तूफान मोंथा' से 5265 करोड़ बर्बाद, 'मेलिसा' से 44 की मौत, 31 अक्टूबर का जानें हाल
'30 जून 2026 तक...', कर्जमाफी पर CM देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया बड़ा ऐलान
Devendra Fadnavis
'30 जून 2026 तक...', कर्जमाफी पर CM देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया बड़ा ऐलान
DNA: देश के कट्टरपंथियों को ‘वंदे मातरम’ से परेशानी, 150वीं वर्षगांठ पर विरोध
DNA
DNA: देश के कट्टरपंथियों को ‘वंदे मातरम’ से परेशानी, 150वीं वर्षगांठ पर विरोध
चीनी खतरे से निपटने के लिए क्या भारत करेगा परमाणु बम के 'बाप' का परीक्षण?
DNA
चीनी खतरे से निपटने के लिए क्या भारत करेगा परमाणु बम के 'बाप' का परीक्षण?
भूटान जा रहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्लेन की सिलीगुड़ी में आपात लैंडिंंग
Nirmala Sitharaman
भूटान जा रहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्लेन की सिलीगुड़ी में आपात लैंडिंंग
मुंबई एयरपोर्ट पर विदेशी यात्री के बैग मिले दो सिल्वरी गिबन, जानें फिर क्या हुआ
mumbai
मुंबई एयरपोर्ट पर विदेशी यात्री के बैग मिले दो सिल्वरी गिबन, जानें फिर क्या हुआ