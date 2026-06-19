चिलचिलाती गर्मी, 42 डिग्री से ऊपर का तापमान और दिल्ली-जयपुर हाईवे जैसी लंबी सड़क पर आपकी गाड़ी दौड़ रही है. सब कुछ बढ़िया चल रहा है कि अचानक कार का AC ठंडी हवा देना बंद कर देता है. कुछ ही मिनटों में आपकी गाड़ी एक दहकते हुए तंदूर में बदलने लगती है. भारत की भीषण गर्मी में लॉन्ग ड्राइव के दौरान यह परेशानी आजकल बहुत से ड्राइवरों के साथ हो रही है.
ऐसे नाजुक समय में आपकी एक छोटी सी लापरवाही न सिर्फ आपकी गाड़ी के इंजन को तबाह कर सकती है, बल्कि आपकी सेहत को भी भारी खतरे में डाल सकती है. आइए जानते हैं कि बीच सफर में AC फेल होने पर आपको तुरंत क्या कदम उठाने चाहिए और किन गलतियों से सख्ती से बचना चाहिए.
आजकल की गाड़ियां भारी गर्मी में भी चलने के लिए डिजाइन की जाती हैं, लेकिन केबिन के अंदर का तापमान बनाए रखने के लिए हम पूरी तरह एयर कंडीशनर पर निर्भर होते हैं. जब तेज धूप और ट्रैफिक के बीच AC अचानक बंद हो जाता है, तो कार के अंदर का तापमान बहुत तेजी से बढ़ने लगता है. ऐसी स्थिति में गाड़ी चला रहे व्यक्ति को डिहाइड्रेशन, बहुत ज्यादा थकान, सिरदर्द और ध्यान भटकने जैसी गंभीर दिक्कतें हो सकती हैं. गाड़ी में बैठे बच्चों, बुजुर्गों और पालतू जानवरों के लिए यह माहौल बेहद खतरनाक हो जाता है. कई बार AC का बंद होना सिर्फ गैस खत्म होने का संकेत नहीं होता, बल्कि यह इंजन के ओवरहीट होने या कूलिंग फैन की खराबी का भी इशारा हो सकता है.
अगर सफर के दौरान आपकी कार का AC अचानक हवा ठंडी करना बंद कर दे, तो घबराने के बजाय कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करें. सबसे पहले गाड़ी के शीशे थोड़े नीचे कर लें ताकि केबिन के अंदर हवा का वेंटिलेशन बना रहे. इसके बाद एक बार AC सिस्टम को पूरी तरह बंद करें और कुछ मिनट रुककर दोबारा चालू करके देखें. गाड़ी चलाते समय डैशबोर्ड पर मौजूद इंजन टेम्परेचर गेज (तापमान बताने वाली सुई) पर लगातार नजर रखें. गाड़ी में सवार लोगों को सीधी धूप से बचाने की कोशिश करें और लगातार पानी पीते रहें ताकि शरीर में पानी की कमी न हो. अगर केबिन बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है, तो किसी पेट्रोल पंप, होटल या छायादार जगह पर गाड़ी रोक लें. अगर इंजन का तापमान खतरे के निशान से ऊपर जाता दिखे, तो तुरंत गाड़ी किनारे लगाकर इंजन बंद कर दें.
अक्सर लोग हाईवे पर AC खराब होने के बाद कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे रिपेयरिंग का खर्च लाखों में पहुंच जाता है. सबसे पहली बात, अगर इंजन का तापमान बढ़ रहा है तो उसे नजरअंदाज बिल्कुल न करें. गाड़ी के ओवरहीट होने के बावजूद जबरन सफर जारी रखने की बेवकूफी न करें. कई लोग गर्म इंजन पर सीधे ठंडा पानी उड़ेल देते हैं, ऐसा करने से इंजन ब्लॉक क्रैक हो सकता है. गाड़ी चलाते समय बार-बार AC के बटनों को दबाकर सेटिंग्स बदलने में अपना ध्यान न भटकाएं. सबसे जरूरी बात, गाड़ी का AC बंद होने के बाद बच्चों, बुजुर्गों या पालतू जानवरों को बंद कार के अंदर अकेला छोड़कर कहीं न जाएं. यह उनकी जान के लिए घातक हो सकता है.
हाईवे पर होने वाली इस मुसीबत से बचने का सबसे अच्छा तरीका है पहले से सावधानी बरतना. किसी भी लंबे रोड ट्रिप पर निकलने से पहले अपनी कार के एसी की सर्विसिंग जरूर करवाएं. मैकेनिक से कहकर रेफ्रिजरेंट (AC गैस) का लेवल, कूलिंग फैन, केबिन एयर फिल्टर और इंजन कूलेंट की स्थिति अच्छी तरह चेक करवा लें. सफर के दौरान जब भी संभव हो गाड़ी को छाया में ही पार्क करें. 42 डिग्री की गर्मी में कार का AC फेल होना बेशक एक बेहद असुविधाजनक स्थिति है, लेकिन सही सूझबूझ और समझदारी से आप अपने परिवार और अपनी कार दोनों को किसी भी बड़े नुकसान से सुरक्षित रख सकते हैं.