कॉलिंग और म्यूजिक का मजा एक साथ, सिर्फ ₹449 में खरीदें ये कमाल का गैजेट, पुरानी कार बनेगी मॉडर्न!

Wireless Music in Car: क्या आप भी अपने कार के म्यूजिक सिस्टम से परेशान है? म्यूजिक सुनते समय बार बार साउंड कट हो जाता है या फिर दूसरी समस्या आती है? तो अब आपकी परेशानी दूर होने वाली है. बहुत ही कारों में आज भी म्यूजिक सुनने के लिए केबल की जरूरत पड़ती. ऐसे में लोग फोन को केबल में कनेक्ट करने की झंझट से परेशान हो जाते हैं. इसी परेशानी को दूर करने के लिए एक कमाल का गैजैट सामने आया है!

एक शानदार और बहुत ही कम कीमत वाला सस्ता गैजेट आ गया है जो आपकी इस परेशानी को मिनटों में हल कर देगा. मात्र 449 रुपये खर्च करके आप अपनी पुरानी कार को भी ब्लूटूथ-इनेबल्ड बना सकते हैं और बिना किसी केबल के अपने फोन या किसी दूसरे डिवाइस से सीधे अपना पसंदीदा म्यूजिक चला सकते हैं. इसके लिए आपको बस Bluetooth Receiver इस्तेमाल करना है.

ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon पर इन दिनों खूब ऑफर्स चल रहे हैं. इसी फेस्टिव सीजन सेल में इस रिसीवर की कीमत में भारी कमी रिकार्ड की गई है. अगर आप Car Bluetooth Kits की लिस्ट में देखें तो नंबर-1 बेस्टसेलर Portronics AUTO 12 है. इसको 4.3 की रेटिंग मिली है और हजारों पॉजिटिव रिव्यूज भी मिले हुए हैं.

मिल रहे हैं कई ऑफर्स

अमेजन की फेस्टिव सेल के दौरान Portronics AUTO 12 को Amazon से आप मात्र 449 रुपये में खरीद सकते हैं. यह डिवाइस Amazon Pay ICICI Credit Card के साथ 5 प्रतिशत तक की एक्सट्रा डिस्काउंट पर मिल रहा है. देखने में तो यह डिवाइस बहुत ही छोटा है लेकिन है बहुत ही काम का. आइए अब जानते हैं इसकी खूबियां और यूज करने का तरीका.

कॉल भी कर सकेंगे

Portronics AUTO 12 को कार में प्लग करने के बाद यूजर्स को ब्लूटूथ की सहायता से फोन को म्यूजिक सिस्टम से कनेक्ट करके म्यूजिक प् कर सकते हैं. सिर्फ यही नहीं आप हैंड्स-फ्री कॉलिंग भी इस डिवाइस की सहायता से कर सकते हैं और फोन पर आने वाले कॉल भी आसानी से बिना फोन को हाथ लगाए रिसीव कर सकते हैं. इसपर सिंगल बटन के साथ ही माइक्रोफोन दिया गया है और कार के स्पीकर्स यूज किए जाते हैं.



Portronics AUTO 12 में दो पोर्ट्स यूजर्स को मिलते हैं, जिनमें से एक USB-A है और इसके बाद दूसरा 3.5mm हेडफोन जैक होता है. आपको पहला पोर्ट कार के USB या चार्जिंग पोर्ट में लगा देना होता है. इसके बाद दूसरा ऑडियो जैक कार के म्यूजिक सिस्टम के 3.5mm जैक में लगाना होता है. इसके बाद आप आसानी से हैंड्स-फ्री म्यूजिक और कॉलिंग का मजा ले सकते हैं.

