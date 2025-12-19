Nothing ने कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट से जुटाए 8 मिलियन डॉलर से ज्यादा, 80 देशों के यूजर्स बने हिस्सेदार

Nothing Community Investment Round: स्मार्टफोन बनाने वाली दिग्गज कंपनी Nothing ने अपने लेटेस्ट कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट राउंड को पूरा कर लिया है. कंपनी ने इस राउंड में 80 से ज्यादा देशों के 5,000 नए निवेशकों से करीब ₹67 करोड़ से ज्यादा की राशि जुटाई है. सबसे खास बात यह है कि इस राउंड में कंपनी की वैल्यूएशन लगभग ₹11,000 करोड़ आंकी गई है. नथिंग ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह केवल प्रॉडक्ट्स ही नहीं बल्कि एक बड़ी कम्युनिटी बनाने में भी माहिर है.

आम लोगों को मिला निवेश का मौका

टेक कंपनी Nothing की शुरुआत से ही प्लानिंग अपने यूजर्स को केवल कस्टमर नहीं बल्कि पाटनर बनाने की रही है. 10 दिसंबर से शुरू हुए इस इन्वेस्टमेंट राउंड में आम यूजर्स को सीधे तौर पर कंपनी में हिस्सेदारी खरीदने का मौका मिला. जिसके बाद अब Nothing के पास कुल 13,000 कम्युनिटी इन्वेस्टर्स हैं जो अब तक कंपनी में 16 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा का इन्वेस्ट कर चुके हैं. कंपनी ने कहा कि निवेशकों की संख्या में इतनी तेज वृद्धि की उम्मीद नहीं थी.

AI-नेटिव डिवाइसेस पर है नजर

इस नई फंडिंग का इस्तेमाल Nothing अपने आने वाले बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए करेगी. कंपनी का टारगेट एक ऐसा हार्डवेयर प्लेटफॉर्म तैयार करना है जो AI-नेटिव ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइसेस की नए जनरेशन की नींव बन सके. इसके नए प्रॉडक्ट्स नए साल यानी 2026 में लॉन्च होने की उम्मीद है.

दिग्गज इन्वेस्टर्स का मिला साथ

आपको बता दें कि यह कम्युनिटी राउंड उस समय आया है जब इसी साल सितंबर Nothing ने 200 मिलियन डॉलर की सीरीज की फंडिंग जुटाई थी. उस राउंड का नेतृत्व टाइगर ग्लोबल, GV और क्वालकॉम वेंचर्स जैसे बड़े नामों ने किया था.

इस मौके पर Nothing के सीईओ कार्ल पेई ने कहा कि यह केवल पैसा जुटाने की बात नहीं है, बल्कि यह हमारी ओपननेस और क्रिएटिविटी की विचारधारा का भी विस्तार है. इतने बड़े पैमाने पर नए इन्वेस्टर्स जड़ने पर कंपनी खुश है. पेई ने कहा कि नए निवेशकों की बढ़ती संख्या इस बात का सबूत है कि लोगों का Nothing के विजन और AI-नैटिव भविष्य पर भरोसा मजबूत है.

