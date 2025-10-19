Advertisement
trendingNow12968534
Hindi Newsटेक

Carl Pei का बड़ा खुलासा! Gen Z की फेवरेट बनी Nothing, अब Apple और Samsung को देगी कड़ी टक्कर

Carl Pei ने बताया कि Nothing जानबूझकर यंग यूजर्स को टारगेट कर रही है, जो टेक्नोलॉजी में कुछ नया और यूनिक चाहते हैं. Carl Pei ने कहा, “हमारे ज्यादातर यूजर बहुत युवा हैं. शुरुआत में दुनिया के हर व्यक्ति के बीच लोकप्रिय होना असंभव है, इसलिए हमें एक खास रास्ता चुनना पड़ा- और वो है Gen Z.''

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Oct 20, 2025, 10:34 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Carl Pei का बड़ा खुलासा! Gen Z की फेवरेट बनी Nothing, अब Apple और Samsung को देगी कड़ी टक्कर

Nothing के CEO Carl Pei का मानना है कि उनकी कंपनी ने एक ऐसी रणनीतिक दिशा पकड़ ली है जो लंबे समय से Apple और Samsung जैसे दिग्गज ब्रांड्स के कब्जे वाले मार्केट में नई जगह बना रही है- और उसका नाम है Gen Z. Business Insider की रिपोर्ट के मुताबिक, Alex Heath’s Access Podcast में Carl Pei ने बताया कि Nothing जानबूझकर यंग यूजर्स को टारगेट कर रही है, जो टेक्नोलॉजी में कुछ नया और यूनिक चाहते हैं. Carl Pei ने कहा, “हमारे ज्यादातर यूजर बहुत युवा हैं. शुरुआत में दुनिया के हर व्यक्ति के बीच लोकप्रिय होना असंभव है, इसलिए हमें एक खास रास्ता चुनना पड़ा- और वो है Gen Z.”

Youth-Driven Strategy: युवा यूजर्स Nothing की ताकत
रिपोर्ट के अनुसार, Nothing यूजर की औसत उम्र सिर्फ 26 साल है, जबकि Samsung यूजर्स की औसत उम्र करीब 45 साल बताई गई है. Apple अब भी 18 से 44 साल के यूजर्स के बीच वफादारी बनाए हुए है, लेकिन Pei का कहना है कि Gen Z का Apple से वैसा इमोशनल कनेक्शन नहीं है जैसा पहले की जनरेशन का था. यही कारण है कि वे नई और अलग ब्रांड्स को अपनाने के लिए तैयार हैं.

Nothing के Phone 2 और Phone 3 की कीमत $300 से $700 (लगभग ₹25,000–₹60,000) के बीच है. इन फोन में ट्रांसपेरेंट बैक डिजाइन मिलता है जो फोन के अंदर के हिस्सों को दिखाता है- जिससे यह डिजाइन-प्रेमी यूथ के बीच बेहद पॉपुलर हो गया है. Business Insider ने Nothing Phone 2 को “striking design” और “surprisingly good camera” के लिए सराहा है, भले ही उसमें थोड़ा पुराना प्रोसेसर इस्तेमाल किया गया हो.

Add Zee News as a Preferred Source

सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, ब्रांड बना रहा है Nothing
Nothing कंपनी की शुरुआत सिर्फ 5 साल पहले हुई थी, और आज इसके पास करीब 900 एम्प्लॉयीज हैं. कंपनी इस साल लगभग $1 बिलियन की सेल्स छूने की तैयारी में है- जो एक बड़ी उपलब्धि है. Carl Pei ने कहा कि Nothing का लक्ष्य Apple को तुरंत पीछे छोड़ना नहीं है, बल्कि Apple के साथ Coexist करना है- यानी उसके इकोसिस्टम के साथ मेल खाते हुए नए फॉर्म फैक्टर और इनोवेशन लाना.

टेक से आगे: बन रही है लाइफस्टाइल ब्रांड
Nothing अब सिर्फ स्मार्टफोन नहीं बना रही, बल्कि उसने अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को बढ़ाया है. कंपनी अब स्मार्टवॉच, ईयरबड्स और कपड़ों (apparel) में भी उतर चुकी है. Carl Pei के अनुसार, Nothing खुद को एक ऐसी लाइफस्टाइल ब्रांड के रूप में पेश कर रही है जो डिजाइन, ट्रांसपेरेंसी और पर्सनैलिटी को प्राथमिकता देती है. Pei ने कहा, “Gen Z अलग दिखना चाहती है- और हम उस ‘अलगपन’ पर भरोसा कर रहे हैं. यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है.”

क्यों है Nothing का दांव कामयाब?
1. युवा फोकस: कंपनी का ध्यान 18–30 साल के यूजर्स पर है, जो हर चीज में नई सोच और पहचान चाहते हैं.
2. यूनिक डिजाइन: ट्रांसपेरेंट बैक और LED लाइटिंग से हर Nothing फोन भीड़ से अलग दिखता है.
3. ब्रांड आइडेंटिटी: Nothing खुद को “Cool Tech Brand” के रूप में पेश कर रही है, न कि सिर्फ फोन निर्माता के रूप में.
4. नई सोच: Apple या Samsung से कॉपी नहीं, बल्कि पूरी तरह नया यूजर एक्सपीरियंस देने की कोशिश.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

TAGS

Carl PeiNothingGen Z

Trending news

एक मुख्यमंत्री जिनके माता-पिता... सिद्धारमैया के सनातन पर बयान के बाद VHP का वार
karnataka
एक मुख्यमंत्री जिनके माता-पिता... सिद्धारमैया के सनातन पर बयान के बाद VHP का वार
शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर घुसपैठियों का हमला, नेता ने TMC पर लगाया आरोप
West Bengal
शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर घुसपैठियों का हमला, नेता ने TMC पर लगाया आरोप
राष्ट्रपति मुर्मू और PM मोदी ने इस अंदाज में दी दिवाली की शुभकामनाएं
diwali 2025
राष्ट्रपति मुर्मू और PM मोदी ने इस अंदाज में दी दिवाली की शुभकामनाएं
Diwali 2025 LIVE UPDATES: दीपावली के लिए कब है पूजा का मूहुर्त, इस बार क्यों खास है दीपों का यह त्योहार?
diwali 2025
Diwali 2025 LIVE UPDATES: दीपावली के लिए कब है पूजा का मूहुर्त, इस बार क्यों खास है दीपों का यह त्योहार?
दिवाली से पहले यहां पटाखों के पार्सल में धमाका, 1 शख्स ने दम तोड़ा, 5 घायल
cracker
दिवाली से पहले यहां पटाखों के पार्सल में धमाका, 1 शख्स ने दम तोड़ा, 5 घायल
AQI: दिल्ली में एयर क्वालिटी 'बेहद खराब' कैटेगरी में शामिल, दिवाली से पहले ग्रैप-2
AQI delhi
AQI: दिल्ली में एयर क्वालिटी 'बेहद खराब' कैटेगरी में शामिल, दिवाली से पहले ग्रैप-2
राज ठाकरे का चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप,
Raj Thackeray
राज ठाकरे का चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप, "महाराष्ट्र में 96 लाख फेक वोटर्स किए शामिल"
बंगाल में बीएलओ ने टीएमसी पर लगाया धमकाने का आरोप,
West Bengal
बंगाल में बीएलओ ने टीएमसी पर लगाया धमकाने का आरोप, "डर के साये में जी रहे हैं हम"
इन 2 बड़े बाढ़ पीड़ित राज्यों के लिए 1950 करोड़ रुपये मंजूर, क्रेंद सरकार का फैसला
Flood
इन 2 बड़े बाढ़ पीड़ित राज्यों के लिए 1950 करोड़ रुपये मंजूर, क्रेंद सरकार का फैसला
कांग्रेस ने विभाजन कराया, फिर भी नहीं सीखा सबक... कर्नाटक विवाद पर भड़के इंद्रेश
Indresh Kumar
कांग्रेस ने विभाजन कराया, फिर भी नहीं सीखा सबक... कर्नाटक विवाद पर भड़के इंद्रेश