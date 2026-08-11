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घड़ी गिरेगी तो भी खुद-ब-खुद सही होगा समय! G-Shock ने भारत में लॉन्च की नई तकनीक वाली पावरफुल वॉच, कीमत...

महंगी घड़ी हाथ से गिर जाए या कहीं टकरा जाए, तो सुइयां बिगड़ने की टेंशन होना लाजमी है. इसी समस्या को खत्म करते हुए Casio ने भारत में G-Shock GravityMaster GWR-B3000 लॉन्च की है. नया TOUGH MVT.2 मूवमेंट झटके या मैग्नेटिक असर के बाद सुइयों को खुद-ब-खुद री-अलाइन कर देता है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 11, 2026, 08:10 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 08:10 PM IST
घड़ी गिरेगी तो भी खुद-ब-खुद सही होगा समय! G-Shock ने भारत में लॉन्च की नई तकनीक वाली पावरफुल वॉच, कीमत...

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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