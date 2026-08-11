/घड़ी गिरेगी तो भी खुद-ब-खुद सही होगा समय! G-Shock ने भारत में लॉन्च की नई तकनीक वाली पावरफुल वॉच, कीमत...

जब आप हाथ में महंगी और दमदार घड़ी पहने हों और आपके हाथ से गलती से भी अगर घड़ी जमीन पर गिर जाए या कहीं टकरा जाए, तो सबसे पहला ख्याल सुइयों के टूटने या उनका टाइम गलत होने का आता है. लेकिन अब इस बात की फिक्र भूल जाइए! फेमस वॉच ब्रांड Casio ने भारतीय मार्केट में एक ऐसी धाकड़ प्रीमियम वॉच उतार दी है, जो कितनी भी तेज चोट खाने के बाद अपनी सुइयों की पोजीशन और टाइम खुद-ब-खुद बिल्कुल सही कर लेती है.
कैसियो ने भारतीय मार्केट में अपनी प्रीमियम G-Shock सीरीज का नया मेंबर GravityMaster GWR-B3000 लॉन्च कर दिया है. सुपरसोनिक एविएशन थीम पर आधारित इस पायलट वॉच को तीन अलग-अलग वेरिएंट्स में पेश किया गया है. इसकी शुरुआती कीमत 65,995 रुपये रखी गई है.
GWR-B3000-1A: 65,995 रुपये
GWR-B3000A-2A: 72,995 रुपये
GWR-B3000B-8A: 79,995 रुपये
इस वॉच का सबसे बड़ा फीचर इसमें दिया गया नया TOUGH MVT.2 मूवमेंट है. इस तकनीक की सहायता से अगर वॉच पर कोई तेज झटका लगता है या यह जोर से गिरती है, तो इसका ऑटो हैंड होम पोजीशन करेक्शन सिस्टम सुइयों को अपने आप री-अलाइन यानी सही जगह पर सेट कर देता है. इसके साथ, वॉच में मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्ट करने का फीचर भी है, जो भारी चुंबकीय क्षेत्र में आने पर सुइयों के मूवमेंट को रोक देता है और क्षेत्र से बाहर निकलते ही फिर से चालू कर देता है.
पायलटों को ध्यान में रखकर बनाई गई इस वॉच का डिजाइन सुपरसोनिक फाइटर जेट्स से प्रेरित है. इसमें ओवरसाइज्ड हैंड्स और इंडेक्स के साथ एक चौड़ा डायल दिया गया है. तेज धूप में चमक को कम करने के लिए इसमें माइक्रो-टेक्सचर्ड फिनिश और एंटी-रिफ्लेक्टिव कोटिंग वाला सेफायर क्रिस्टल ग्लास दिया गया है.
ट्रिपल जी रिजिस्ट
वॉच में डुअल होलो केस दिया गया है जो झटका, सेंट्रिफ्यूगल फोर्स और वाइब्रेशन को आसानी से कंट्रोल कर लेता है. इसके इनर केस में कार्बन फाइबर-रिफॉर्स्ड रेजिन और आउटर में स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल किया गया है.
कनेक्टिविटी और पावर
इसमें टफ सोलर चार्जिंग, मल्टीबैंड 6 रेडियो-कंट्रोल्ड टाइमकीपिंग और ब्लूटूथ स्मार्टफोन लिंक जैसे फीचर्स मिलते हैं.
ट्रैवल फीचर्स
पायलटों और लगातार यात्रा करने वालों के लिए इसमें डुअल-डायल वर्ल्ड टाइम, डायरेक्ट UTC एक्सेस, फोन फाइंडर और ऐप के जरिए फ्लाइट लॉग की सुविधा दी गई है.
एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने इसके सेंटर केस और स्ट्रैप यानी बैंड में बायो बेस्ड रेजिन का इस्तेमाल किया गया है.