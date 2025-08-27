Casio ने भारत में लॉन्च की पहली ऑटोमैटिक वॉच सीरीज, कीमत 25,995 रुपये से शुरू; डिजाइन है गजब

Trending Photos
Casio Edifice EFK-100: जापान की मशहूर वॉच ब्रांड Casio ने भारत में अपना पहला ऑटोमैटिक वॉच कलेक्शन लॉन्च कर दिया है. यह कलेक्शन Edifice EFK-100 सीरीज के नाम से आया है, जो कैसियो के लिए भारतीय मार्केट में एक बड़ा कदम है. खास बात यह है कि इस सीरीज को मोटरस्पोर्ट्स से इंस्पायर किया गया है और इसमें पांच अलग-अलग मॉडल पेश किए गए हैं.
मोटरस्पोर्ट से प्रेरित डिजाइन
Casio की नई Edifice EFK-100 सीरीज का डिजाइन प्रीमियम स्पोर्ट्स कारों से इंस्पायर है. इस सीरीज की फ्लैगशिप वॉच EFK-100XPB-1A में डायल और केस, दोनों में ही Forged Carbon मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है. यह वही हल्का और मजबूत मटेरियल है, जो लग्जरी स्पोर्ट्स कारों में यूज होता है.
दूसरा मॉडल EFK-100CD-1A में भी फोर्ज्ड कार्बन टेक्सचर का डायल दिया गया है. वहीं EFK-100D-2A, 3A और 7A मॉडल्स में एडवांस इलेक्ट्रोफॉर्मिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिससे वॉच को प्रीमियम और स्टाइलिश लुक मिलता है.
Casio का ‘Speed & Intelligence’ फिलॉसफी
कंपनी का कहना है कि यह कलेक्शन Edifice ब्रांड की कोर फिलॉसफी “Speed & Intelligence” को दर्शाता है. इसका मतलब है कि घड़ी न सिर्फ मैकेनिकल प्रिसिजन के साथ बनी है, बल्कि इसमें बोल्ड और मॉडर्न डिजाइन भी है.
भारतीय मार्केट में नई शुरुआत
Casio India के मैनेजिंग डायरेक्टर Takuto Kimura ने लॉन्च इवेंट में कहा –“भारत में हमारी पहली ऑटोमैटिक वॉच लॉन्च करना एक ऐतिहासिक पल है. हमें गर्व है कि हम एक ऐसी टाइमपीस लेकर आए हैं जो स्पीड और इंटेलिजेंस की मोटरस्पोर्ट स्पिरिट को क्लासिकल ऑटोमैटिक वॉच से जोड़ती है. यह खासतौर पर उन युवा भारतीय कंज्यूमर्स के लिए है जो प्रिसिजन ऑटोमैटिक टाइमकीपिंग को वैल्यू देते हैं.”
कीमत और उपलब्धता
नई Casio Edifice EFK-100 सीरीज की शुरुआती कीमत ₹25,995 रखी गई है. यह कलेक्शन अब चुनिंदा Casio स्टोर्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है.
आने वाला नया मॉडल – Edifice ECB-2300
लॉन्च इवेंट में कंपनी ने दिसंबर में लॉन्च होने वाले नए मॉडल की झलक भी दिखाई. यह मॉडल होगा Edifice ECB-2300, जो एक मल्टी-हैंड क्रोनोग्राफ वॉच है. इसमें SOSPENSIONE डुअल-लेयर्ड सस्पेंशन डिजाइन, Tough Solar टेक्नोलॉजी और स्मार्टफोन कनेक्टिविटी जैसी एडवांस फीचर्स होंगे.
क्यों है खास?
• यह Casio की भारत में पहली ऑटोमैटिक वॉच सीरीज है.
• इसमें मोटरस्पोर्ट-इंस्पायर्ड प्रीमियम डिजाइन और मजबूत मटेरियल का इस्तेमाल हुआ है.
• युवा कंज्यूमर्स और वॉच कलेक्टर्स दोनों के लिए यह एक स्टाइलिश और हाई-टेक विकल्प है.
Q1: Casio की नई ऑटोमैटिक वॉच की शुरुआती कीमत क्या है?
Ans: Casio Edifice EFK-100 सीरीज की शुरुआती कीमत ₹25,995 है.
Q2: इस कलेक्शन में कितने मॉडल लॉन्च हुए हैं?
Ans: कुल 5 मॉडल्स लॉन्च किए गए हैं.
Q3: फ्लैगशिप मॉडल EFK-100XPB-1A की खासियत क्या है?
Ans: इसमें Forged Carbon मटेरियल का इस्तेमाल हुआ है, जो प्रीमियम स्पोर्ट्स कारों में भी यूज होता है.
Q4: नया Edifice ECB-2300 कब आएगा?
Ans: इसे कंपनी दिसंबर 2025 में लॉन्च करेगी.