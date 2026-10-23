/Casio ने लॉन्च की G-SHOCK 2500 Series, जानिए मेटल और रेसिन मॉडल्स की पूरी प्राइस लिस्ट

कैसियो ने अपने सबसे पॉपुलर ब्रांड जी-शॉक का दायरा बढ़ाते हुए एक बिल्कुल नया कलेक्शन मार्केट में उतार दिया है. इस बार कंपनी ने जी-शॉक 2500 सीरीज लॉन्च की है, जो देखने में जितनी स्टाइलिश है, अंदर से उतनी ही मजबूत भी है. खास बात यह है कि इसका डिजाइन साल 1983 के आइकॉनिक DW-5000C मॉडल से इंस्पायर्ड है, यानी इसमें आपको पुराने क्लासिक वाइब के साथ एकदम मॉडर्न और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का मिक्स्चर देखने को मिलेगा.
1983 के लीजेंड्री डिजाइन को मिला बिल्कुल नया और सॉफ्ट लुक
कैसियो ने इस नई सीरीज में अपनी पुरानी लेगेसी को एक फ्रेश और कूल अंदाज में पेश किया है. कंपनी ने इन घड़ियों के आउटर लुक को पहले से काफी स्मूथ और राउंडेड कटआउट्स के साथ तैयार किया है. अगर आप इसे पास से देखेंगे तो इसका ऑक्टागोनल यानी 8 कोनों वाला बेजेल तुरंत आपका ध्यान खींच लेगा. इसके डायल में उभरे हुए ऑवर मार्कर्स और सेकंड्स के लिए एक अलग से सब-डायल दिया गया है. इन छोटे-छोटे बदलावों की वजह से घड़ी का मेन फेस एकदम साफ, क्लीन और क्लासी नजर आता है, जिसे कॉलेज जाने वाले यूथ या वर्किंग प्रोफेशनल्स बहुत पसंद करेंगे.
आपकी पसंद के हिसाब से तीन अलग-अलग वैरिएंट्स में एंट्री
हर किसी का स्टाइल और बजट अलग होता है, इसलिए कैसियो ने इस 2500 सीरीज को तीन अलग-अलग वैरिएंट्स में मार्केट में उतारा है ताकि आप अपने हिसाब से बेस्ट ऑप्शन चुन सकें:
GAC-2500: यह पूरी तरह से रेजिन मॉडल है. अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं या आपका डेली का काम ऐसा है जिसमें घड़ी रफ-एंड-टफ इस्तेमाल होती है, तो यह मॉडल आपके लिए एकदम परफेक्ट रहेगा.
GMC-2500: यह मेटल-ऐक्सेंटेड मॉडल है जो आपके कैजुअल और पार्टी वियर लुक को थोड़ा और प्रीमियम व स्टाइलिश बना देता है.
GMC-2500D: यह फुल मेटल ब्रेसलेट मॉडल है. अगर आपको बिल्कुल क्लासिक, रॉयल और फॉर्मल लुक पसंद है, तो यह इस सीरीज का सबसे धांसू और एलीगेंट वर्जन साबित होगा.
प्रीमियम मटीरियल और फिनिशिंग का परफेक्ट कॉम्बिनेशन
बात करें मटीरियल की, तो GAC-2500 मॉडल में आपको रेजिन डायल मिलता है. वहीं दूसरी तरफ GMC-2500 मॉडल्स में ब्रास यानी पीतल के डायल दिए गए हैं, जिन पर कलर के हिसाब से सनरे या होन्ड फिनिशिंग की गई है जो धूप में बहुत ही शानदार चमकती है. अगर आप GMC-2500D लेते हैं तो इसमें आपको सॉलिड स्टेनलेस-स्टील का मजबूत ब्रेसलेट मिल जाता है. इसके अलावा, एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए कैसियो ने इसके कुछ पार्ट्स में बायो-बेस्ड रेजिन का भी इस्तेमाल किया है, जो आज की जनरेशन के लिए एक अच्छी पहल है.
शॉक रेजिस्टेंस और रोजमर्रा के काम आने वाले धांसू फीचर्स
यह नई सीरीज सिर्फ दिखने में ही अच्छी नहीं है, बल्कि इसके अंदर दिए गए फीचर्स भी आपका दिल जीत लेंगे. इसमें नया एनालॉग डायल दिया गया है जो कई तगड़ी खूबियों के साथ आता है:
मैग्नेटिक हैंड-होल्डिंग स्ट्रक्चर: यह फीचर घड़ी की सुइयों को झटकों और अचानक गिरने से बचाता है, जिससे इसकी शॉक रेजिस्टेंस पावर कई गुना बढ़ जाती है.
डिस्क डिस्प्ले: इसमें एक कूल डिस्क डिस्प्ले दिया गया है जो डेट, मोड इंडिकेटर्स और स्टॉपवॉच जैसे फंक्शन्स को आसानी से सपोर्ट करता है.
पावर-सेविंग मोड: अगर आप घड़ी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो इसका स्मार्ट फीचर सेकंड्स वाली सुई को रोक देता है ताकि बैटरी की बचत हो सके. कंपनी का दावा है कि इससे इसकी बैटरी लाइफ 5 साल तक चल सकती है.
ऑटो-कैलेंडर: इसमें ऐसा ऑटो-कैलेंडर मिलता है जो साल 2099 तक बिना किसी दिक्कत के खुद-ब-खुद सही तारीख सेट रखता है.
वाटर रेजिस्टेंस और लाइट: इसमें 1-सेकंड स्टॉपवॉच, 200 मीटर तक पानी में सेफ रहने की क्षमता और रात के वक्त आसानी से देखने के लिए ब्राइट LED इल्यूमिनेशन भी मिल जाता है.
बैटरी लाइफ और खरीदने के लिए कीमत की डिटेल
बैटरी को लेकर बात करें तो पावर-सेविंग मोड के साथ यह घड़ी 5 साल तक का साथ दे सकती है. हालांकि बेसिक स्पेसिफिकेशन्स के हिसाब से नॉर्मल यूज़ में CR1025 बैटरी पर करीब 2 साल की लाइफ मिलती है जो रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए काफी अच्छी है. बात अगर कीमत और उपलब्धता की करें, तो यह सीरीज नवंबर महीने से चुनिंदा रिटेलर्स, ऑफिशियल वेबसाइट gshock.casio.com और जी-शॉक सोहो स्टोर पर मिलने लगेगी. इनकी अनुमानित कीमतें कुछ इस तरह हैं:
रेजिन मॉडल्स (GAC2500-1A, 3A, 7A, 9A): कीमत करीब 145 डॉलर
मेटल ऐक्सेंट मॉडल्स (GMC2500-1A, 1A8, 9A): कीमत 280 डॉलर से 300 डॉलर
मेटल ब्रेसलेट मॉडल्स (GMC2500D-1A, 1A2): कीमत करीब 350 डॉलर