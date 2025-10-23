कलाई में घड़ी पहनना छोड़िए... आ गई उंगली में पहनने वाली Watch, वजन 7 ग्राम से कम; जानिए कीमत

Trending Photos
Casio ने G-Shock Nano DWN-5600 लॉन्च किया है, जो क्लासिक DW-5600 का मिनिएचर वर्जन है. यह घड़ी आकार में दसवां हिस्सा है, यानी इतनी छोटी कि इसे अंगुली पर पहना जा सकता है.
वजन और फीचर्स:
• केवल 6 ग्राम वजन
• 200 मीटर जल प्रतिरोध, शॉक प्रोटेक्शन
• मल्टीपल टाइमकीपिंग फंक्शन
• छोटे आकार के बावजूद, यह पूरे G-Shock फंक्शनलिटी देती है
कीमत और उपलब्धता
• जापान लॉन्च: नवंबर 2025
• कीमत: ¥14,300 (लगभग €99.90 या $95)
• यूरोप में लॉन्च: Casio के क्षेत्रीय वेबसाइट्स पर, सिर्फ Casio ID मेंबर्स के लिए
• फ्रांस, नीदरलैंड्स, जर्मनी के ग्राहक ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं जल्दी एक्सेस के लिए
• अमेरिकी बाजार: लॉन्च डेट और कीमत अभी घोषित नहीं
Casio G-Shock Nano के स्पेसिफिकेशन
• साइज: 23.4 × 20 × 7.5 mm केस
• स्ट्रैप: 48 mm से 82 mm तक एडजस्टेबल
• मैटीरियल: बायोमास प्लास्टिक (सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग)
• डिजाइन: DW-5600 जैसा बेजल, साइड बटन और स्टेनलेस स्टील बक्ल
डिजिटल डिस्प्ले फीचर्स:
• दो टाइम जोन का सपोर्ट
• 1/100 सेकंड स्टॉपवॉच
• ऑटोमेटिक कैलेंडर
• घंटा-घंटा टाइम सिग्नल
• LED बैकलाइट और फ्लैशिंग लाइट फंक्शन
• 12-घंटे और 24-घंटे फॉर्मेट
• बैटरी यूजर-रिप्लेसेबल, लगभग दो साल की लाइफ
छोटे आकार में शॉक-रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर
Casio ने उच्च-घनत्व कंपोनेंट प्लेसमेंट और कॉम्पैक्ट बैटरी मॉड्यूल का उपयोग करके यह सबसे छोटी शॉक-रेजिस्टेंट G-Shock स्ट्रक्चर विकसित की.
• केस: रिइन्फोर्स्ड रेजिन और इनऑर्गैनिक ग्लास
• टिकाऊपन और मजबूती बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया
• कलर ऑप्शन्स: ब्लैक (DWN-5600-1), रेड (DWN-5600-4), येलो (DWN-5600-9)
• पैकेजिंग: कलेक्टर बॉक्स और डेडिकेटेड सिलिकॉन डिस्प्ले स्टैंड
क्यों है यह घड़ी खास
• अंगुली पर पहनने योग्य: मिनिएचर लेकिन पूरी तरह कार्यशील
• सस्टेनेबल मटीरियल: पर्यावरण के अनुकूल
• कलेक्टर आइटम: सीमित संस्करण और विशेष पैकेजिंग
• फुल G-Shock फंक्शन: शॉक प्रोटेक्शन और वाटर रेसिस्टेंस