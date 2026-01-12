Advertisement
एक बार पहनो, 10 साल की छुट्टी! कैसियो ने लॉन्च की 'अमर' बैटरी वाली घड़ी; डिजाइन देखकर याद आ जाएगा बचपन

Casio WS1800 को खासतौर पर स्पोर्ट्स और एक्टिव यूज को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, लेकिन इसका लुक पूरी तरह रेट्रो फील देता है. इसमें चौड़ा ग्राफिक डिजिटल डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें ऊपर की तरफ ड्यूल स्केल दिखाई देते हैं और नीचे बड़ा मेन स्क्रीन मिलता है. 

Jan 12, 2026
Casio ने अपनी नई WS1800 डिजिटल वॉच सीरीज को अमेरिका में लॉन्च कर दिया है. इस सीरीज में कुल तीन मॉडल शामिल हैं, जिनमें ब्लैक कलर वाला WS-1800-1AV, ब्लू कलर वाला WS-1800-2AV और ग्रीन कलर वाला WS-1800-3AV शामिल है. इन सभी घड़ियों की कीमत 39.95 डॉलर रखी गई है और इन्हें Casio की ऑफिशियल US वेबसाइट से खरीदा जा सकता है. Amazon पर भी ये घड़ियां प्री-ऑर्डर के लिए लिस्ट की गई हैं, हालांकि वहां इनकी कीमत थोड़ी ज्यादा करीब 65 डॉलर बताई जा रही है.

रेट्रो लुक और स्पोर्टी डिजाइन का कॉम्बिनेशन
Casio WS1800 को खासतौर पर स्पोर्ट्स और एक्टिव यूज को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, लेकिन इसका लुक पूरी तरह रेट्रो फील देता है. इसमें चौड़ा ग्राफिक डिजिटल डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें ऊपर की तरफ ड्यूल स्केल दिखाई देते हैं और नीचे बड़ा मेन स्क्रीन मिलता है. इसी स्क्रीन पर टाइम, तारीख और हफ्ते का दिन साफ-साफ नजर आता है. सामने की तरफ Casio ने स्फेरिकल रेजिन ग्लास का इस्तेमाल किया है, जबकि केस और स्ट्रैप हल्के रेजिन मटीरियल से बने हैं.

हल्की घड़ी, लेकिन मजबूत बॉडी
इस घड़ी का वजन सिर्फ 41 ग्राम है, जिससे इसे लंबे समय तक पहनना आरामदायक रहता है. यह घड़ी 145 mm से लेकर 215 mm तक की कलाई साइज को सपोर्ट करती है, यानी ज्यादातर लोगों के लिए यह फिट हो जाती है. Casio ने इसे 100 मीटर तक वॉटर रेजिस्टेंट रेटिंग दी है, जिससे यह रोजमर्रा के इस्तेमाल, बारिश या हल्की तैराकी के दौरान भी सुरक्षित रहती है.

10 साल चलने वाली बैटरी और LED बैकलाइट
Casio WS1800 में CR2025 बैटरी दी गई है, जो कंपनी के मुताबिक 10 साल तक चल सकती है. यानी बार-बार बैटरी बदलने की झंझट नहीं. इसके डिस्प्ले में एंबर LED बैकलाइट दी गई है, जिसमें आफ्टरग्लो फीचर भी मौजूद है. इसका मतलब है कि अंधेरे या कम रोशनी में भी स्क्रीन कुछ सेकंड तक साफ दिखाई देती रहती है.

स्टॉपवॉच और टाइमर फीचर्स खास यूजर्स के लिए
इस घड़ी में ड्यूल-डिस्प्ले स्टॉपवॉच दी गई है, जो एक साथ गेम टाइम और कुल बीता हुआ समय दिखा सकती है. इसमें इवेंट टाइमर को 1 मिनट से लेकर 60 मिनट तक सेट किया जा सकता है. खास बात यह है कि टाइमर खत्म होने के बाद भी स्टॉपवॉच चलती रहती है. ऊपर वाला डिस्प्ले 59 मिनट 59 सेकंड तक का टाइम दिखाता है, जबकि नीचे वाला डिस्प्ले 99 मिनट 59 सेकंड तक का समय रिकॉर्ड कर सकता है.

टाइम जोन, अलार्म और कैलेंडर सपोर्ट
Casio WS1800 में 48 शहरों के साथ 29 टाइम जोन का सपोर्ट दिया गया है. इसमें डेली अलार्म, हर घंटे बीप देने वाला टाइम सिग्नल और फुल ऑटो कैलेंडर भी मिलता है, जो साल 2099 तक वैलिड रहेगा. यह घड़ी महीने में करीब ±30 सेकंड की सटीकता बनाए रखती है. यूजर इसमें 12 घंटे और 24 घंटे के टाइम फॉर्मेट में से कोई भी चुन सकते हैं और चाहें तो बटन प्रेस करने की आवाज भी बंद कर सकते हैं.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं.

Casio, Casio WS1800 launch, Casio 10 year battery watch

