दुनिया के सबसे पतले iPhone में लगा है सोना, कीमत है ₹3423274, जानिए और क्या-क्या है इस फोन में

Caviar ने अपने नए AirLine Collection की घोषणा की है. यह कलेक्शन खासतौर पर हल्के, लक्जरी और मिनिमलिस्ट डिजाइन वाले iPhones के लिए बनाया गया है. इस कलेक्शन में तीन लिमिटेड एडिशन मॉडल्स शामिल हैं: iPhone Air Zenith, iPhone Air Aureon, iPhone Air Crystal. हर डिवाइस में कीमती और दुर्लभ मटीरियल्स का इस्तेमाल किया गया है, जैसे सॉलिड गोल्ड, क्रोकॉडाइल लेदर, एयरोस्पेस टाइटेनियम, और गोल्डन कार्बन फाइबर.

डिजाइन और कीमत

iPhone Air Zenith

iPhone Air Zenith इस कलेक्शन का सबसे खास और एक्सक्लूसिव मॉडल है. इसका बॉडी सॉलिड 18K गोल्ड और ब्लैक क्रोकॉडाइल लेदर से बनाया गया है. यह Caviar का अब तक का सबसे हल्का गोल्ड iPhone है. Caviar केवल तीन यूनिट्स बना रहा है, और प्रत्येक की कीमत $38,930 है.

iPhone Air Aureon

iPhone Air Aureon में 24K गोल्ड प्लेटिंग और मार्बल टेक्सचर वाली गोल्डन कार्बन सामग्री का उपयोग किया गया है. यह कंपोजिट मटीरियल हाई-एंड ऑटोमोबाइल्स में इस्तेमाल होता है क्योंकि यह हल्का होने के साथ-साथ शानदार दिखता है. इस मॉडल को केवल 19 यूनिट्स में लिमिट किया गया है, और कीमत है $9,270.

iPhone Air Crystal

iPhone Air Crystal का फोकस डिजाइन और एस्थेटिक्स पर है. इसका बॉडी और फ्रेम एयरोस्पेस-ग्रेड टाइटेनियम से बना है और व्हाइट क्रोकॉडाइल लेदर से फिनिश किया गया है. इसका डिजाइन टाइटेनियम Caviar क्राउन और ज्वेलरी एनेमल के साथ तैयार किया गया है. Caviar केवल 19 यूनिट्स ही रिलीज करेगा, और कीमत है $8,910.

हल्कापन और मिनिमलिस्ट डिजाइन

Caviar ने AirLine Collection को अब तक के सबसे हल्के और पतले iPhones के रूप में पेश किया है. इसका डिजाइन मिनिमलिज्म, शार्प लाइन्स और विजुअल वेटलेसनेस पर जोर देता है. हर मॉडल प्रेमियम मटीरियल्स से हाथ से बनाया गया है और कस्टम प्रेजेंटेशन बॉक्स में डिलीवर किया जाएगा. बॉक्स में खरीदार के लिए पर्सनलाइज्ड वीडियो मैसेज भी शामिल है.