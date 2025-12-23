अंडे से निकला सोने का iPhone! आ गया सबसे लग्जरी आईफोन, अरबपतियों के लिए होगी इतनी कीमत

लग्जरी कस्टमाइजेशन ब्रांड Caviar अपने अनोखे और बेहद महंगे प्रोडक्ट्स के लिए जाना जाता है. इस बार कंपनी ने टेक्नोलॉजी और लग्जरी को बिल्कुल नए अंदाज में पेश किया है. Caviar ने 'Billionaire’s Surprise' नाम से एक खास हॉलिडे गिफ्ट सेट लॉन्च किया है, जिसकी शुरुआती कीमत 12,000 डॉलर यानी करीब 10 लाख रुपये है. यह सेट खासतौर पर अमीर कलेक्टर्स और एक्सक्लूसिव चीजों के शौकीनों को ध्यान में रखकर बनाया गया है.

चॉकलेट एग में छुपा है गोल्ड फोन

इस गिफ्ट सेट का सबसे खास हिस्सा एक बड़ा, हाथ से बनाया गया चॉकलेट एग है. यह एग प्रीमियम बेल्जियन चॉकलेट से तैयार किया गया है, जिसमें पूरे Trebizond हेजलनट्स मिलाए गए हैं. इसके ऊपर खाने योग्य सोने की परत चढ़ाई गई है, जो इसे और भी खास बनाती है. इस चॉकलेट एग के अंदर एक ठोस सोने की चाबी छुपी होती है, जो एक अलग केस को खोलती है. इसी केस के अंदर Caviar का कस्टम गोल्ड स्मार्टफोन रखा गया होता है, जो आमतौर पर iPhone होता है.

सरप्राइज और सस्पेंस पर आधारित कॉन्सेप्ट

Caviar का कहना है कि इस पूरे कॉन्सेप्ट की जान 'सरप्राइज' और 'इंतजार' में छुपी है. गिफ्ट पाने वाला जब चॉकलेट एग को तोड़ता है, तब तक उसे यह नहीं पता होता कि अंदर कौन सा फोन मिलने वाला है. फोन का मॉडल पहले से तय होता है, लेकिन अनबॉक्सिंग के वक्त इसे छुपाकर रखा जाता है. कंपनी इसे एक लग्जरी रिचुअल की तरह पेश कर रही है, जहां प्रोडक्ट से ज्यादा उसकी कहानी और एक्सपीरियंस मायने रखते हैं.

पैकेजिंग भी उतनी ही प्रीमियम

Billionaire’s Surprise सेट में चॉकलेट एग, गोल्ड की, कस्टम गोल्ड स्मार्टफोन और Caviar की सिग्नेचर डार्क ब्लू पैकेजिंग शामिल है. इसकी बाहरी पैकिंग भारी और टेक्सचर्ड डिजाइन वाली है, जिससे इसकी एक्सक्लूसिविटी साफ झलकती है. Caviar का दावा है कि हर छोटी डिटेल को इस तरह डिजाइन किया गया है कि गिफ्ट खोलने का अनुभव खुद में एक यादगार पल बन जाए.

सिर्फ तीन लोगों के लिए खास तोहफा

Caviar ने साफ किया है कि ये चॉकलेट एग्स बड़े पैमाने पर नहीं बनाए जाएंगे. पूरी दुनिया में Billionaire’s Surprise के सिर्फ तीन यूनिट्स ही उपलब्ध होंगे. इससे पहले भी कंपनी गोल्ड-कोटेड गैजेट्स और मॉडिफाइड iPhones लॉन्च कर चुकी है, लेकिन यह पहला मौका है जब उसने टेक्नोलॉजी को गोरमेट चॉकलेट के साथ एक ही गिफ्ट सेट में जोड़ा है.

कीमत और टारगेट कस्टमर

इस लग्जरी गिफ्ट सेट की शुरुआती कीमत 12,000 डॉलर रखी गई है, जिसमें चॉकलेट एग और कस्टम गोल्ड फोन दोनों शामिल हैं. हालांकि, फाइनल कीमत फोन के मॉडल के हिसाब से बदल सकती है. Caviar ने इसे खासतौर पर हॉलिडे सीजन के लिए पेश किया है, ताकि अमीर कलेक्टर्स या बेहद खास और क्यूरेटेड गिफ्ट की तलाश में रहने वाले लोग इसे चुन सकें.

Caviar के दूसरे महंगे प्रोजेक्ट्स

इसी कड़ी में Caviar ने हाल ही में Secret Love iPhone 17 Pro कलेक्शन भी लॉन्च किया है, जिसकी शुरुआती कीमत 10,200 डॉलर है. इसके अलावा कंपनी ने अब तक का सबसे हल्का गोल्ड iPhone भी पेश किया है, जिसकी कीमत करीब 38,930 डॉलर बताई जा रही है. यह साफ दिखाता है कि Caviar का फोकस अब सिर्फ स्मार्टफोन नहीं, बल्कि अल्ट्रा-लग्जरी एक्सपीरियंस बेचने पर है.