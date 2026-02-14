अब विदेश में फोन चलाने के लिए देना होगा पासपोर्ट? सरकार के इस प्लान ने उड़ा दी ठगों की नींद! जानिए क्या है पूरा मामला

Cyber Crime Prevention India: भारत में तेजी से बढ़ते साइबर अपराध और डिजिटल अरेस्ट जैसे मामलों से निपटने के लिए सरकार अब सख्त कदम उठाने की तैयारी में हैं. भारत सरकार साइबर ठगों की कमर तोड़ने के लिए अब तक का सबसे बड़ा दांव खेलने जा रही है. CBI और I4C ने एक ऐसा मास्टरप्लान बनाया है जिसके बाद बिना पासपोर्ट के इंटरनेशनल रोमिंग यानी IR मिलना लगभग नामुमकिन हो जाएगा. डिजिटल अरेस्ट और हर दिन होने वाले बैंक फ्रॉड को रोकने के लिए अब आपके सिम कार्ड और बैंक खाते की सुरक्षा सीधे आपके बायोमेट्रिक्स और पासपोर्ट से जुड़ी होगी. आइए जानते हैं क्या है सरकार का नया प्लान और आप पर इसका क्या असर होगा?

CBI और गृह मंत्रालय के तहत आने वाले भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र यानी I4C ने कुछ ऐसी सिफारिशें तैयार की हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य विदेशों से होने वाले साइबर ठगों के नेटवर्क को पूरी तरह से देश से खत्म करना है.

पासपोर्ट से जुड़ेगी इंटरनेशनल रोमिंग

अभी तक भारतीय सिम कार्ड्स को भारत में एक्टिवेट कर दूसरे देश जैसे कंबोडिया, थाईलैंड और म्यांमार भेज दिया जाता है. दूसरे देशों में बैठे साइबर ठग वहां से भारतीयों के साथ ठगी करते हैं. अब नई योजना के अनुसार इंटरनेशनल मोबाइल रोमिंग सर्विस को सीधे व्यक्ति के पासपोर्ट से जोड़ने का प्रस्ताव है. यानी केवल सही यात्रियों को ही रोमिंग की सुविधा मिलेगी और अपराधियों के लिए फर्जी सिम का इस्तेमाल करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा.

बैंकों में बायोमेट्रिक KYC की तैयारी

इसके साथ ही सरकार ठगी के पैसे को ठिकाने लगाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले म्यूल अकाउंट्स पर भी लगाम लगाने के लिए बैंकों के KYC प्रोसेस में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन को अनिवार्य करने की भी सिफारिश की है. इसके साथ ही दूसरे देशों से VPN के माध्यम से भारतीय बैंक अकाउंट को एक्सेस करने पर भी सख्त रेगुलेशन लगाने की बात कही गई है.

हर 37 सेकंड में एक शिकार

साइबर ठगी को लेकर गृह मंत्री भी इसे चिंताजनक बताते हुए कहा कि भारत में हर 37 सेकंड में एक व्यक्ति साइबर ठगी का शिकार हो रहा है. आंकड़ों के अनुसार साइबर अपराधों के जरिए भारतीयों से करीब 54,000 करोड़ रुपये की ठगी हो चुकी है.

हो सकते हैं ये 4 बड़े बदलाव

पासपोर्ट आधारित रोमिंग

इंटरनेशनल रोमिंग को पासपोर्ट प्रोफाइल से जोड़ना.

बायोमेट्रिक KYC

बैंक खाता खोलते समय और ट्रांजैक्शन सेफ्की के लिए बायोमेट्रिक्स का इस्तेमाल.

VPN पर भी सख्ती

विदेशों से भारतीय नेट बैंकिंग के एक्सेस को कंट्रोल करने वाले लोगों पर सरकार अब और सख्ती करने की तैयारी में है.

म्यूल अकाउंट्स पर भी होगा एक्शन

फेक डाक्यूमेंट्स पर खुले अकाउंट की पहचान कर उन्हें बंद करना.

