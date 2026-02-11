स्कैमर्स के लिए काल बना CBI का एक्शन प्लान, अब सात समंदर पार भी नहीं बचेंगे ठग; FBI के साथ मिलकर बिछाया जाल!

CBI FBI Joint Operation: अगर आपके फोन पर हर दिन फर्जी कॉल्स, अनजान नंबरों से बैंक अलर्ट या डराने वाले मैसेज आते हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. अब तक लोग यही सोचते थे कि कॉल काट देना या नंबर ब्लॉक कर देना ही काफी है लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है. साइबर ठग अब भारत की सीमाओं से बाहर बैठकर हाई-टेक तरीकों से लोगों को निशाना बना रहे हैं.
CBI FBI Joint Operation: क्या आपके पास भी फेक कॉल्स या अनजान नंबर से बैंक के मैसेज आते हैं और आप सोचते हैं कि फोन काटकर या नंबर ब्लॉक करके आप साइबर ठगों से सुरक्षित हैं, तो जरा सावधान हो जाइए. साइबर ठग ऐसे-ऐसे तरीकों का इस्तेमाल ठगी करने के लिए कर रहे हैं जिसमें अगर आप कॉल उठाने के बाद भी नहीं बोलते हैं तो भी फ्रॉड का खतरा रहता है. छोटे कमरों से शुरू हुआ ठगी का काला धंधा अब हाई-टेक होते हुए सात समंदर पार जा पहुंचा है! यानी भारत में होने वाले साइबर फ्रॉड सिर्फ भारत से ही नहीं होते, बल्कि दूर किसी दूसरे देश से भी साइबर अटैक किए जाते हैं. लेकिन राहत की बात यह है कि अब इन अंतरराष्ट्रीय अपराधियों पर भी सख्त एक्शन की तैयारी है!
भारतीय जांच एजेंसी CBI और अमेरिकी दिग्गज FBI ने इसके लिए हाथ मिला लिया है. कंबोडिया से लेकर म्यांमार तक फैले इन स्कैम नेटवर्क्स को उखाड़ फेंकने के लिए एक ऐसी डील हुई है जिससे बचना अब हैकर्स के लिए मुश्किल होगा. आखिर क्या है CBI का वो 'मास्टरप्लान' जिसने ग्लोबल स्कैमर्स की नींद उड़ा दी है? आइए आज के इस आर्टिकल में विस्तार से जानते हैं...
भारत में डिजिटल ठगी का चेहरा बदल रहा है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार CBI डायरेक्टर प्रवीण सूद ने एक राष्ट्रीय सम्मेलन में खुलासा किया कि साइबर अपराध के केंद्र अब भारत से शिफ्ट होकर कंबोडिया, थाईलैंड और म्यांमार जैसे दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों में पहुंच गए हैं.
सिम कार्ड और बैंक खातों पर होगी सर्जिकल स्ट्राइक
CBI और गृह मंत्रालय की विंग I4C द्वारा आयोजित एक कॉन्फ्रेंस में सूद ने बताया कि अपराधी चाहे कहीं भी छुपे हों बिना SIM कार्ड और बैंक अकाउंट के वे ठगी नहीं कर सकते. इसलिए अब जांच एजेंसियों का टारगेट इन फर्जी सिम कार्ड्स और म्यूल अकाउंट्स यानी दूसरों के नाम पर खुले खाते के नेटवर्क को पूरी तरह से बंद करना है.
90% दोषियों को सजा
पिछले 10 सालों के आंकड़ों को पेश करते हुए डायरेक्टर ने जानकारी दी कि CBI ने साइबर अपराध के मामलों में 90% कनविक्शन रेट पाई है. साथ ही 82% दर्ज मामलों में चार्जशीट फाइल की जा चुकी है. यह आंकड़ा ठगों के लिए एक बड़ा मैसेज है.
FBI और ग्लोबल एजेंसियों के साथ मिलकर घेराबंदी
साल 2025 में CBI ने केवल देश के भीतर ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी स्कैमर्स की कमर तोड़ी है. अमेरिकी जांच एजेंसी FBI, ब्रिटेन और जापान जैसी अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर कई बड़े गिरोहों का खुलासा किया है.
अब इन 3 पिलर्स पर होगा वार
जांच एजेंसियां अब साइबर अपराध के तीन पिलर्स को खत्म करने के लिए काम कर रही हैं-
फाइनेंशियल
फर्जी बैंक खाते और मनी लॉन्ड्रिंग.
टेलीकॉम
सिम-eSIM और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का गलत इस्तेमाल.
ह्यूमन
साइबर गुलामी और मानव तस्करी के जरिए स्कैम सेंटर में जबरन काम कराना.
AI से पकड़े जाएंगे अपराधी
सिर्फ यही नहीं आने वाले समय में CBI और दूसरी सरकारी एजेंसियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स का मदद लेंगी. इससे कम मैनपावर के बावजूद तेजी से जांच होगी और रियल-टाइम में धोखाधड़ी वाले पैसों को ट्रेस कर पीड़ित की सुरक्षा की जा सकेगी.
