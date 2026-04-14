CBSE 10th Result: क्या आज आएगा रिजल्ट? DigiLocker का बड़ा अपडेट, छात्र तुरंत तैयार रखें ये 'सीक्रेट' कोड

देशभर के लाखों छात्र Central Board of Secondary Education यानी CBSE के 10वीं रिजल्ट 2026 का इंतजार कर रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बोर्ड आज ही रिजल्ट जारी कर सकता है, हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. संभावना है कि अप्रैल के आखिरी हफ्ते से पहले रिजल्ट जारी हो जाए. रिजल्ट आने के बाद छात्र cbse.gov.in, results.cbse.nic.in और cbseresults.nic.in जैसी वेबसाइट्स पर जाकर अपना स्कोर चेक कर सकेंगे.

वेबसाइट स्लो हो तो भी नहीं होगी परेशानी

रिजल्ट के दिन वेबसाइट्स पर भारी ट्रैफिक रहता है, जिससे कई बार साइट क्रैश या स्लो हो जाती है. ऐसे में छात्र DigiLocker ऐप या पोर्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं. यहां से छात्र अपनी डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं, जो पूरी तरह ऑफिशियल मानी जाती है. इससे बिना किसी परेशानी के रिजल्ट तक पहुंचा जा सकता है.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Don’t wait till result day-set up your DigiLocker account now and stay ready.<br><a href="https://t.co/pSvg3mGnPS">https://t.co/pSvg3mGnPS</a><br><br> Note:<br>Students without an APAAR ID need to create their account.<br>Students with an APAAR ID linked to CBSE will receive their mark sheets in DigiLocker’s Issued Documents… <a href="https://t.co/f42lxNlGVF">pic.twitter.com/f42lxNlGVF</a></p>— DigiLocker (@digilocker_ind) <a href="https://twitter.com/digilocker_ind/status/2043697401874219323?ref_src=tw...">April 13, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

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APAAR ID नहीं है? ऐसे बनाएं DigiLocker अकाउंट

DigiLocker के नोटिफिकेशन के अनुसार, जिन छात्रों के पास APAAR ID नहीं है, उन्हें पहले अपना अकाउंट बनाना होगा. जिन छात्रों का APAAR ID CBSE से लिंक है, उन्हें रिजल्ट जारी होते ही DigiLocker के “Issued Documents” सेक्शन में मार्कशीट मिल जाएगी. इसलिए छात्रों को सलाह दी जाती है कि रिजल्ट से पहले ही अपनी तैयारी पूरी कर लें.

बिना APAAR ID के अकाउंट कैसे बनाएं

अगर आपके पास APAAR ID नहीं है, तो भी आप आसानी से DigiLocker पर अकाउंट बना सकते हैं. इसके लिए cbseservices.digilocker.gov.in वेबसाइट पर जाएं और “Get Started” पर क्लिक करें. इसके बाद स्कूल द्वारा दिए गए एक्सेस कोड और अपनी डिटेल्स दर्ज करें. फिर मोबाइल नंबर को OTP के जरिए वेरिफाई करें. सभी स्टेप्स पूरे करने के बाद आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा और आप रिजल्ट चेक कर पाएंगे.

ऑफिशियल वेबसाइट से ऐसे चेक करें रिजल्ट

अगर आप सीधे वेबसाइट से रिजल्ट देखना चाहते हैं, तो results.cbse.nic.in पर जाएं. होमपेज पर “Secondary School Examination (Class X) 2026” लिंक पर क्लिक करें. इसके बाद रोल नंबर, स्कूल नंबर, एडमिट कार्ड ID, जन्मतिथि और सिक्योरिटी पिन डालें. सबमिट करने के बाद आपकी मार्कशीट स्क्रीन पर आ जाएगी, जिसे डाउनलोड करके सेव करना जरूरी है.

कहां-कहां चेक कर सकते हैं रिजल्ट

छात्र CBSE का रिजल्ट कई प्लेटफॉर्म्स पर चेक कर सकते हैं, जिससे उन्हें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी. इनमें results.cbse.nic.in, cbse.gov.in, results.nic.in, results.digilocker.gov.in, umang.gov.in और cbse.nic.in शामिल हैं. इसके अलावा UMANG ऐप के जरिए भी रिजल्ट आसानी से देखा जा सकता है.

पहले से रखें ये चीजें तैयार

रिजल्ट चेक करते समय छात्रों को अपना रोल नंबर, स्कूल नंबर, एडमिट कार्ड ID और अन्य जरूरी जानकारी पहले से तैयार रखनी चाहिए. इससे रिजल्ट आने के बाद कोई परेशानी नहीं होगी और आप तुरंत अपना स्कोर देख पाएंगे.

आसान हुआ रिजल्ट चेक करना

CBSE ने इस बार कई डिजिटल विकल्प दिए हैं ताकि छात्रों को किसी भी तरह की दिक्कत न हो. चाहे वेबसाइट हो या ऐप, हर प्लेटफॉर्म पर रिजल्ट आसानी से उपलब्ध रहेगा. DigiLocker और UMANG जैसे प्लेटफॉर्म्स ने रिजल्ट एक्सेस करना और भी आसान बना दिया है.