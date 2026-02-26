जो 10वीं का मैथ्स पेपर छात्र 3 घंटे में नहीं कर पाए, उसे ChatGPT ने 1 मिनट से कम में निपटाया

कक्षा 10 का मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसे लेकर आधे स्टूडेंट्स कहते हैं “Easy है”, और बाकी आधे कहते हैं “भगवान बचाए!” बोर्ड एग्जाम खत्म होते ही सबसे कॉमन सवाल होता है- “पेपर कैसा गया?” इस साल Central Board of Secondary Education ने 17 फरवरी 2026 को मैथ्स का पेपर कराया. पेपर दो तरह का था- स्टैंडर्ड और बेसिक. स्टूडेंट्स के मुताबिक स्टैंडर्ड पेपर ठीक-ठाक और बैलेंस्ड था, लेकिन बेसिक वाला थोड़ा लंबा लगा.

15 पेज का पेपर… और AI का टेस्ट

इन्हीं रिएक्शन्स के बीच मनी कंट्रोल ने एक छोटा सा प्रयोग किया. दोनों 15 पेज के प्रश्नपत्रों को ChatGPT पर अपलोड किया गया, ताकि देखा जा सके कि एआई इन्हें हल करने में कितना समय लेता है. रिजल्ट? ChatGPT ने पूरा पेपर 1 मिनट से भी कम समय में सॉल्व कर दिया. सिर्फ स्पीड ही नहीं, उसके जवाब भी पूरे एग्जाम स्टाइल में थे. हर सवाल स्टेप-बाय-स्टेप, साफ हैंडराइटिंग जैसे फॉर्मेट में, और आखिर में सही फाइनल आंसर.

पेपर में क्या था खास?

पेपर की शुरुआत MCQs से हुई. दिखने में आसान, लेकिन थोड़ा सा भी कैलकुलेशन गड़बड़ हुआ तो मार्क्स कट सकते थे. अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और प्रॉबेबिलिटी के कुछ सवाल थोड़े लंबे थे. दो और तीन नंबर वाले सवालों में कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी था. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दूरी निकालना, अलजेब्रा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना, और ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटी सॉल्व करना- सब कुछ मिला-जुला था. ज्योमेट्री में ट्रायंगल और सर्कल वाले सवाल आए. बहुत ट्रिकी नहीं थे, लेकिन सही थ्योरम याद होना जरूरी था. बेसिक पेपर में कुछ सवालों के स्टेप ज्यादा थे, इसलिए स्टूडेंट्स को वो लंबा लगा.

असली गेम था लॉन्ग आंसर में

लंबे सवाल और केस स्टडी वाले सेक्शन में असली टेस्ट था. यहां एक सवाल में कई कॉन्सेप्ट जोड़ दिए गए थे. जैसे हाइट एंड डिस्टेंस वाले सवालों में ट्रिग्नोमेट्री के साथ लॉजिक भी लगाना पड़ा. स्टैटिस्टिक्स वाले सवालों में टेबल बनाकर मीडियन या मोड निकालना था. एग्जाम हॉल में टाइम प्रेशर में ये सब करना आसान नहीं होता. लेकिन AI के लिए? बस सेकंड्स का काम.

AI vs स्टूडेंट: क्या मतलब?

जहां स्टूडेंट्स को पूरा पेपर सॉल्व करने में 3 घंटे लगते हैं, वहीं AI ने वही काम 60 सेकंड से कम में कर दिया. ये सुनकर थोड़ा शॉक लग सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एग्जाम खत्म हो जाएंगे. बोर्ड एग्जाम सिर्फ आंसर लिखने के लिए नहीं होते. वो आपकी सोचने की क्षमता, टाइम मैनेजमेंट और प्रेशर हैंडलिंग भी टेस्ट करते हैं.

तो क्या ChatGPT से पढ़ाई करें?

स्मार्ट तरीके से करें तो हां. ChatGPT जैसे टूल से आप ये समझ सकते हैं कि सही आंसर कैसे लिखा जाता है, स्टेप्स का फ्लो क्या होता है और कहां आप गलती कर रहे हैं. लेकिन सिर्फ AI पर डिपेंड रहना सही नहीं है. क्योंकि एग्जाम हॉल में आपको खुद लिखना होता है, AI नहीं.