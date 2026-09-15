/Apple की बढ़ेगी मुश्किलें! iOS 18 अपडेट के बाद आई शिकायतों पर CCPA ने कसी कमर, देना पड़ सकता है भारी जुर्माना?

स्मार्टफोन बनाने वाली दिग्गज कंपनी Apple भारत में मुश्किलों फंस सकती है. iOS 18 अपडेट को लेकर सामने आई यूजर्स की शिकायतों के बाद केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी CCPA ने मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है. ऐप्पल पर आरोप है कि iOS 18 अपडेट के बाद कुछ iPhones में स्क्रीन और माइक्रोफोन जैसी समस्याएं सामने आईं और इनकी रिपेयर के लिए कस्टमर्स से भारी रकम वसूली गई. लगभग 75 औपचारिक शिकायतों के बाद यह मामला CCPA की इन्वेस्टिगेशन विंग तक पहुंचा है.
iOS 18 अपडेट के बाद आ रही समस्या को लेकर कुछ यूजर्स का आरोप है कि उनके iPhone में सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद कुछ हार्डवेयर संबंधी समस्याएं सामने आईं. इनमें स्क्रीन और माइक्रोफोन से जुड़ी समस्याओं का जिक्र है. यूजर्स का कहना है कि जब उन्होंने खराबी को ठीक कराने के लिए Apple से संपर्क किया, तो उन्हें रिपेयर के लिए चार्ज देने को कहा.
इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर किसी सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद फोन में समस्या आती है, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी. यूजर्स ने इसी आधार पर Apple की वारंटी और रिपेयर पॉलिसी पर सवाल उठाए हैं.
शिकायतों में रिपेयर की भारी कीमत का भी मुद्दा उठाया गया है. उदाहरण के लिए जैसे iPhone 15 की स्क्रीन बदलने की लागत लगभग ₹27,900 तक बताई गई है. ऐसे में यूजर्स का आरोप है कि सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद सामने आई कथित समस्या का आर्थिक बोझ भी यूजर्स पर डालना सही नहीं है.
CCPA की जांच में Apple की वारंटी और सॉफ्टवेयर से जुड़ी शर्तों को भी देखा जा रहा है. कंपनी की शर्तों के अनुसार हार्डवेयर पर सीमित वारंटी दी जाती है, वहीं सॉफ्टवेयर के मामले में यह अलग तरह की नो-वारंटी शर्त लागू होती है. CCPA यह जांच कर रहा है कि इन शर्तों और कंपनी की संबंधित व्यावसायिक प्रक्रियाओं से यूजर्स के अधिकारों का तो उल्लंधन तो नहीं हो रहा है.
अगर जांच में Apple की तरफ से उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन की बात सामने आती है, तो कंपनी पर जुर्माना लगाने के साथ-साथ इस समस्या से परेशान यूजर्स को रिफंड देने या अपनी बिजनेस प्रैक्टिस में बदलाव करने जैसी कार्रवाई हो सकती है. हालांकि, आखिरी कार्रवाई जांच के निष्कर्षों पर निर्भर करेगी.
Apple ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा है कि उसे iOS 18 में किसी सिस्टमेटिक समस्या के सबूत नहीं मिले हैं. ऐप्पल का यह भी कहना है कि सॉफ्टवेयर के लिए नो-वारंटी शर्त इंडस्ट्री में सामान्य बात है. Apple ने भारतीय अधिकारियों के साथ सहयोग करने की बात कही है.