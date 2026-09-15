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Apple की बढ़ेगी मुश्किलें! iOS 18 अपडेट के बाद आई शिकायतों पर CCPA ने कसी कमर, देना पड़ सकता है भारी जुर्माना?

प्रीमियम स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी Apple भारत में बड़ी कानूनी उलझन में फंसती नजर आ रही है. कंपनी के ऑपरेटिंग सिस्टम iOS 18 के अपडेट के बाद iPhones में आ रही तकनीकी खराबी और उसे सही करने में ज्यादा वसूली के आरोप को लेकर केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने अपना शिकंजा कस दिया है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Sep 15, 2026, 07:59 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 08:07 PM IST
Apple की बढ़ेगी मुश्किलें! iOS 18 अपडेट के बाद आई शिकायतों पर CCPA ने कसी कमर, देना पड़ सकता है भारी जुर्माना?

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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