Hindi Newsटेक

आपका कैमरा ही बन रहा 'जासूस'! हैकर्स दूर बैठे-बैठे बदल रहे CCTV का डायरेक्शन, बचने के लिए तुरंत करें ये काम

CCTV Hacking Danger: सुरक्षा के लिए लगाए जाने वाले CCTV कैमरे ही खतरा बन रहे हैं! जिस टेक्नॉलजी पर लोग भरोसा कर अपने घर, ऑफिस और होटल को सुरक्षित समझते हैं उसी को हैकर्स अब हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं. इंटरनेट से चलने वाले कैमरों में जरा-सी लापरवाही हैकर को घर के अंदर तक का रास्ता दे देती है. इस परेशानी से बचने के लिए क्या करना चाहिए आइए समझते हैं.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Dec 04, 2025, 10:51 AM IST
आपका कैमरा ही बन रहा 'जासूस'! हैकर्स दूर बैठे-बैठे बदल रहे CCTV का डायरेक्शन, बचने के लिए तुरंत करें ये काम

CCTV Hacking Danger: आज का समय स्मार्ट गैजेट्स और इंटरनेट से चलने वाले सिक्योरिटी सिस्टम का है लेकिन जितनी सुविधाएं बढ़ रही हैं उतने ही खतरे भी. घरों में लगे CCTV को लोग अपनी सुरक्षा का सबसे भरोसेमंद साधन मानते हैं लेकिन अब हैकर्स इन्हीं सीसीटीवी कैमरे का फायदा उठाकर बड़ा 'खेल' कर रहे हैं. अब हैकर्स इन कैमरों की डायरेक्शन बदल कर बड़ा स्कैम कर सकते हैं! यानी भले ही कैमरा बेडरूम में न हो फिर भी खतरा कम नहीं है. ऐसे में सबसे बड़ा खतरा होटल या घरों में लगे सीसीटीवी कैमरों से, जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या प्राइवेसी सच में सुरक्षित है या नहीं?

सीसीटीवी हैकिंग से जुड़ा कुछ ऐसा ही हुआ है साउथ कोरिया में. जहां 4 आरोपियों ने इस बार फोन या लैपटॉप नहीं बल्कि 1 लाख 20 हजार सीसीटीवी कैमरों को ही हैक कर लिया. हैकर्स ने सीसीटीवी कैमरे को हैक कर लोगों के प्राइवेट फोटेज को तुरंत एक वेबसाइट पर बेच दिया. ऐसे में सेफ्टी के लिए लगा सीसीटीवी बड़ा खतरनाक साबित हुआ.

ऐसे में होटल में कमरे लेते हैं तो यह जरूर ध्यान दिए होंगे कि गैलरी या हॉल में कैमरा जरूर लगा होता है. तो वहीं कुछ लोग अपने घर में बेडरूम के बाहर भी कैमरा लगवाए होते हैं सेफ्टी को लेकर. अब जरा सोचिए कि आपके आस-पास लगा कैमरा अपना डायरेक्शन चेंज कर आपके उठने-बैठने से लेकर सोने तक का रिकॉर्ड कर सकता है और हैकर्स के पास चुटकियों में पहुंचा सकता है. लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि हैकर्स सीसीटीवी को हैक कर डायरेक्शन कैसे बदले हैं और इससे कैसे बच सकते हैं.

कैमरे की डायरेक्शन भी चेंज कर लेते हैं हैकर्स
आज ज्यादातर लोग IP कैमरे इस्तेमाल का यूज करते हैं. इन कैमरों की सबसे खास बात यह है कि ये कम कीमत में मिलते हैं और ज्यादा फीचर्स के साथ आते हैं. ये कैमरे सीधे इंटरनेट से कनेक्ट होकर चलते हैं. लेकिन यही कनेक्टिविटी इन कैमरों को साइबर हमलों के लिए खुला छोड़ देती है. कमजोर या पुराना पासवर्ड हो तो हैकर्स बहुत ही आसानी से सिस्टम में घुस जाते हैं और कैमरे का लाइव व्यू ही नहीं, उसकी मूवमेंट को भी बदल सकते हैं. यानी दूर बैठा कोई भी शख्स आपके घर की निगरानी आपके ही कैमरे से कर सकता है.

हफपोस्ट की रिपोर्ट बताती है कि ज्यादातर सीसीटी कैमरे और IP कैमरे सिर्फ इसलिए हैक हो जाते हैं क्योंकि लोग कंपनी द्वारा दिया गया डिफॉल्ट पासवर्ड जैसे admin या 12345 बदलने की जरूरत भी नहीं समझते. ऐसे पासवर्ड हैकर्स के लिए बहुत ही आसान काम हो जाता है जिससे वे बिना किसी मेहनत के कैमरे तक पहुंच बना लेते हैं. रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि एक विदेशी वेबसाइट इंटरनेट पर ऐसे ही डिफॉल्ट पासवर्ड वाले कैमरों को खोजती रहती है और उनकी लाइव फीड दुनिया भर में किसी के भी देखने के लिए देती है.

कैमरे को कैसे रखें हैकर्स से दूर
अगर आपके घर में भी सीसीटीवी है तो आप इसे हैकर्स की नजरों से अपने कैमरे को बचा सकते हैं. इसके लिए बस आपको कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा. सबसे पहला काम कैमरा लगाते ही कंपनी वाला पुराना पासवर्ड तुरंत बदल दें और हर कैमरे के लिए अलग-अलग और मजबूत पासवर्ड बनाएं. जैसे 12-15 अक्षरों वाला जिसमें नंबर, अपरकेस-लेवरकेस अक्षर हो और स्पेशल साइन भी एड करें. कहीं और इस्तेमाल किया पुराना पासवर्ड दोबारा कभी मत कैमरे में एड करें. जहां भी ऑप्शन हो, मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (MFA) को जरूर ऑन करें, यानी पासवर्ड डालने के बाद फोन पर एक कोड भी आएगा, तब ही कैमरे की एक्टिविटी को एक्सेस कर सकेंगे और सबसे जरूरी, कैमरे का सॉफ्टवेयर या फर्मवेयर हमेशा लेटेस्ट वर्जन में अपडेट रखें. क्योंकि पुराने वर्जन से हैकर को बहुत आसानी से जानकारी मिल सकती है. बस ये छोटे-छोटे काम कर लेंगे तो कोई भी दूर बैठा शख्स आपका कैमरा नहीं देख पाएगा.

ये भी पढ़ेंः इस शहर की हवा में अब 'जहर' का हिसाब होगा! आपकी हर सांस पर नजर रखेगा ये AI सिस्टम

ये सावधानियां है जरूरी
कैमरा घर में लगा हो तो उसे हैकर्स से बचाना आपकी पहली जिम्मेदारी बन जाती है. इसके लिए कुछ आसान लेकिन बहुत ही जरूरी कदम अपनाने होंगे. सबसे पहले कैमरा इंस्टॉल करते ही कंपनी का दिया हुआ डिफॉल्ट पासवर्ड बदल दें. हर कैमरे के लिए अलग और मजबूत पासवर्ड बनाएं. ऐसा पासवर्ड कभी न दोहराएं जो आप पहले किसी और जगह इस्तेमाल कर चुके हैं. इन छोटे-छोटे सुरक्षा कदमों से आप अपने कैमरे को साइबर हमलों से बचा सकते हैं और कोई भी अनजान व्यक्ति दूर बैठकर आपकी प्राइवेसी जान सकता है. वहीं अगर आप किसी होटल में रुके हैं तो इन खतरों से बचने के लिए जरूरी है कि रूम को अच्छे से चेक करें कि कहीं कोई कैमरा तो नहीं लगा है. साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि अगर आस-पास में लगा कैमरा अपने घूम रहा है तो तुरंत अलर्ट हो जाएं. 

ये भी पढे़ंः WhatsApp के लिए मुसीबत बनकर आया सरकारी नियम! Jio और Airtel कह रहे ‘शाबाश DoT’

author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

