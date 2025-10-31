Advertisement
CCTV कैमरा कहीं लीक तो नहीं कर रहा है प्राइवेट फोटो और वीडियो, हैकर्स से बचने के लिए तुरंत बदलें ये सेटिंग्स, नहीं तो...

CCTV Camera Hacking Risk:  जरा सोचिए, आप सुबह नाश्ता कर रहे हैं और अचानक पता चले कि कोई आपकी घर की लाइव फुटेज देख रहा है, है ना डरावना? यही डर तब सच बनता है जब CCTV की सुरक्षा कमजोर हो. कई बार घर-ऑफिस में लगे सीसीटीवी कैमरे को हैकर्स अपने कंट्रोल में ले लेते हैं. इससे बचने के लिए हमें बस कुछ जरूरी सेटिंग्स करना होता है. आइए जानते हैं...

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Oct 31, 2025, 02:48 PM IST
CCTV Camera Hacking Risk:  आजकल लोग घर हो या ऑफिस, सुरक्षा के लिए CCTV कैमरा लगवाते हैं. सीसीटीवी कैमरा लगवाने के बाद लोग सुरक्षित महसूस करते हैं. लेकिन आपको जानकार हैरानी होगी कि यही कैमरा आपकी प्राइवेसी के खतरा भी बन सकता है. जी हां, आपने ठीक सुना. साइबर एक्सपर्ट्सकी मानें तो सिर्फ एक छोटी सी चूक या लापरवाही आपकी प्राइवेट रिकॉर्डिंग्स को गलत हाथों में पहुंचा सकती है. हैकर्स मिनटों में कैमरा सिस्टम को हैक कर सकते हैं और आपके घर, ऑफिस या दुकान की लाइव फीड तक पहुंच बना सकते हैं. इस खतरे से कैसे बचा जा सकता है और हैकर्स इसे कैसे करते हैं आइए आज के इस आर्टिकल में जानते हैं.  

हैकर्स कैसे करते हैं  CCTV कैमरा हैक?
हैकर्स घर, दुकान या ऑफिस में लगे सीसीटीवी कैमरा को 2 तरीकों से हैक करते हैं, पहला है लोकल और दूसरा है रिमोट. लोकल स्तर पर कैमरा एक्सेस करने के लिए हैकर को आपके घर या ऑफिस कैंपस में या उस नेटवर्क एरिया में होना चाहिए, जिस नेटवर्क से आपका सीसीटीवी कैमरा कनेक्ट है. हैकर्स आपके नेटवर्क को जाम कर सकते हैं और पासवर्ड से या अपने अपने टूल का यूज करके सीसीटीवी कैमरा के सिस्टम तक पहुंच सकते हैं.

लेकिन ज्यादातर हैकिंग की घटनाएं दूसरे तरीके से होती है. रिमोट हैकिंग का हैकर्स ज्यादा इस्तेमाल करते हैं. सिक्योरिटी हाई लेवल की होने पर भी कई अकाउंट के लिए एक ही पासवर्ड का इस्तेमाल करने से आपकी प्राइवेस पर सबसे बड़ा खतरा हो सकता है. अगर इंटरनेट पर किसी एक अकाउंट की जानकारी लीक हो जाती है तो भी आपका सीसीटीवी कैमरा एक्सेस हैकर्स तक पहुंच सकता है. ऐसे में हर चीज के लिए अलग-अलग पासवर्ड रखना बहुत जरूरी होता है.

सीसीटीवी कैमरा को हैक होने से कैसे बचाएं

भरोसेमंद और स्मार्ट डिवाइस

सीसीटीवी कैमरे और रिकॉर्डर केवल जाने-माने ब्रांडों से लेना फायदेमंद होता है जो मजबूत सेफ्टी फीचर जैसे एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन देते हों. सस्ते ब्रांड से समझौता करना कभी-कभी खतरनाक हो सकता है.

राउटर की सेफ्टी पर भी रखें ध्यान
राउटर पर WPA2/बेटर सिक्योरिटी ऑन रखें और लॉगिन के लिए आसान पासवर्ड जैसे 123456 या इस तरह फेमस पासवर्ड बिलकुल सेट न करें. यूजरनेम-पासवर्ड थोड़ा अलग बनाएं और विशेष कैरेक्टर का भी इस्तेमाल करें. साथ ही समय समय पर पासवर्ड भी बदले रहें.

तुरंत बदलें पासवर्ड
ज्यादातर सीसीटीवी सिस्टम यूजर्स को लॉगिन एंट्री, पासवर्ड बदलने की जानकारी और दूसरे संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने की सुविधा देते हैं और इनकी नोटिफिकेशन भी भेजते हैं. अगर आपको ऐसी कोई भी मैसेज मिले तो तुरंत अलर्ट हो जाएं और अपना पासवर्ड बदल लें.

VPN का इस्तेमाल 
अक्सर लोग अपने सीसीटीवी कैमरा और फुटेज को रिमोट लेवल पर एक्सेस करते हैं. अगर आप भी ऐसा करते हैं तो VPN का इस्तेमाल करना चाहिए. आप जब भी अपने सिस्टम से एक एन्क्रिप्टेड कनेक्शन के जरिए कनेक्ट होंगे तो यह वर्चुअली नजर नहीं आएगा और इसका किसी को इसका तोड़ भी नहीं मिलता है.

