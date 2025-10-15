रामलला की नगरी में जलेंगे आपके नाम के दीये, अयोध्या की धरती से जुड़ने का खास मौका दे रहा ये ऐप, Live देख पाएंगे अखंड रामायण पाठ

Light Diyas in Ayodhya Online: रोशनी के त्योहार दीवाली पर अयोध्या में बड़ा दीपोत्सव होने जा रहा है. इस दिन लाखों दिये जलेंगे. अगर आप भगवान राम की जन्मभूमि पर चाहकर भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो परेशान न हो. भक्ति ऐप Sri Mandir आपके लिए एक स्पेशल तोहफा लेकर आया है. आप घर बैठे ही अपने आराध्य के नाम का दीपक अयोध्या में जलवा सकते हैं. लोगों को अपनी भक्ति और आस्था को दूर रहकर भी व्यक्त करने का यह सुनहरा मौका मिल रहा है. चलिए जानते हैं, आप इस ऐप के जरिए दीया कैसे जला सकते हैं.

Sri Mandir ऐप से अयोध्या में जलाएं दीप

अब आप घर बैठे अयोध्या में अपने नाम के 1, 5, 21, या 51 दीप जला सकते हैं. Sri Mandir ऐप की इस सेवा के चलते अयोध्या के पंडित जी आपके नाम पर दीपक जलाएंगे और संकल्प लेंगे. खास बात यह है कि जब आपके नाम का दीया जलेगा तो उसकी वीडियो भी ऐप पर भेजी जाएगी. ऐसा करने से आप दूर रहकर भी अपनी भक्ति को साक्षात देख सकेंगे. लोगों को अपनी आस्था को अयोध्या से जोड़ने का यह सुनहरा मौका मिल रहा है.

डिजिटल तरीके से मनाएं दीपोत्सव

Sri Mandir ऐप की तरफ से आपके नाम के दीये हनुमान गढ़ी मंदिर के पास और पवित्र सरयू नदी के किनारे जलाए जाएंगे. श्री मंदिर की वेबसाइट पर वर्चुअल दीया जलाने का अवसर मिल रहा है. इन सब के अलावा 19 अक्टूबर को अयोध्या के प्राचीन राजद्वार मंदिर में होने वाले अखंड रामायण पाठ को आप ऐप पर लाइव देख और सुन सकते हैं.

घर बैठे करें पूजा और चढ़ावा

'Sri Mandir' भारत का एक सबसे बड़ा भक्ति ऐप है. इस ऐप के जरिए आप देशभर के 100 से ज्यादा मंदिरों में ऑनलाइन पूजा और चढ़ावे की सेवाएं ले सकते हैं. यह भक्ति ऐप पिछले तीन साल से अयोध्या में दीप प्रज्जवलन से जुड़े आयोजनों का हिस्सा रहा चुका है. यह ऐप Android और iOS दोनों पर उपलब्ध है. यानी आप इस ऐप में ढे़रों फीचर्स का फायदा कभी भी ले सकते हैं.