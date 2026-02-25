Advertisement
OTT पर अश्लीलता का खेल खत्म! सरकार ने इन 5 गंदी ऐप्स पर की सर्जिकल स्ट्राइक, आपके फोन में तो नहीं?



5 OTT Apps Ban India: अश्लीलता के खिलाफ केंद्र सरकार ने बड़ी डिजिटल स्ट्राइक की है. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने MoodX-VIP, Koyal, PlayPro, Digi Movieplex और Feel-Jugnu नाम के 5 OTT प्लेटफॉर्म्स को देश में ब्लॉक कर दिया है. इन ऐप्स पर अश्लील कंटेंट परोसने और आईटी नियमों के उल्लंघन का आरोप है. सरकार ने इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स भी बंद कर दिए हैं.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Feb 25, 2026, 08:58 AM IST


5 OTT Apps Ban India: ओटीटी (OTT) की दुनिया में इन दिनों भारत सरकार की तरफ से सफाई अभियान चलाया जा रहा है. अगर आप मोबाइल पर फिल्में या वेब सीरीज देखते हैं, तो आपने गौर किया होगा कि कुछ ऐप्स एंटरटेनमेंट के नाम पर अश्लीलता की सारी हदें पार कर रहे थे. अब केंद्र सरकार ने ऐसे ही 5 प्लेटफॉर्म्स पर परमानेंट ताला लगा दिया है. आरोप है कि इन प्लेटफॉर्म्स पर खुलेआम आपत्तिजनक और अश्लील वीडियो दिखाए जा रहे थे, जो तय नियमों के खिलाफ हैं. लेकिन सवाल यह है कि अचानक यह एक्शन क्यों हुआ? क्या अब बाकी ओटीटी ऐप्स पर भी खतरा है? तो आइए जानते हैं इस पूरी कार्रवाई के बारे में.

किन ऐप्स पर गिरा सरकारी डंडा?
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने जिन 5 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक किया है, उनमें MoodX-VIP, Koyal, PlayPro, Digi Movieplex और Feel-Jugnu के नाम शामिल हैं. ये ऐप्स प्ले स्टोर और वेबसाइट्स के जरिए धड़ल्ले से अश्लील कंटेंट परोस रहे थे. सरकार ने न सिर्फ इनके ऐप्स, बल्कि इनसे जुड़े सोशल मीडिया हैंडल्स और वेबसाइट्स को भी पूरी तरह बंद कर दिया है.

कैसे हुई कार्रवाई?
रिपोर्ट के अनुसार, इन प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ कई शिकायतें मिली थीं. जांच के बाद पाया गया कि यहां ऐसा कंटेंट मौजूद था, जो सोशल डेकोरम और कानून दोनों के खिलाफ माना जाता है. इसके बाद सरकार ने इंटरनेट सेवा देने वाली कंपनियों को आदेश दिया कि इन वेबसाइट्स और ऐप्स की भारत में पहुंच पूरी तरह रोक दी जाए.

सरकार ने क्यों लिया इतना सख्त फैसला?
सरकार के इस एक्शन के पीछे कुछ बड़े कारण सामने आए हैं. सबसे पहला कारण यह है कि इन प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद ज्यादातर कंटेंट 'सॉफ्ट पोर्न' की कैटेगरी में आता था. इनमें बिना किसी कहानी या मकसद के सिर्फ नग्नता और आपत्तिजनक दृश्यों को बढ़ावा दिया जा रहा था. भारत में ओटीटी के लिए सख्त नियम हैं, जिनके तहत कंपनियों को एक एथिक्स कोड का पालन करना होता है. इन 5 ऐप्स ने इसे पूरी तरह इग्नोर किया. ये न तो कोई आयु सीमा (Age Verification) रखते थे और न ही कोई कंटेंट रेटिंग. इन ऐप्स का सब्सक्रिप्शन बेहद सस्ता था और इनके विज्ञापन इंस्टाग्राम या फेसबुक पर इस तरह आते थे कि छोटे बच्चे भी आसानी से इनके जाल में फंस रहे थे. सरकार का मानना है कि यह युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है.

क्या अब Netflix और Prime Video का भी नंबर आएगा?
नहीं, डरने की बात नहीं है. सरकार का टारगेट क्रिएटिविटी को रोकना नहीं, बल्कि अश्लीलता को रोकना है. बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म्स (जैसे नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, प्राइम वीडियो) सरकारी नियमों का पालन करते हैं. वे कंटेंट के शुरू में उम्र की चेतावनी देते हैं और उनमें पेरेंटल लॉक जैसे फीचर्स भी होते हैं. कार्रवाई सिर्फ उन फ्लाई-बाय-नाइट ऐप्स पर हुई है, जिनका एकमात्र मकसद अश्लीलता बेचकर पैसा कमाना था.

पहले भी हो चुकी है कार्रवाई
यह पहली बार नहीं है जब सरकार ने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर सख्ती दिखाई हो. इससे पहले भी कई छोटे-बड़े ऐप्स पर इसी तरह की कार्रवाई हो चुकी है. पिछले कुछ सालों में सरकार ने साफ कर दिया है कि ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स को आईटी नियमों का पालन करना ही होगा.

यूजर्स पर क्या असर?
अब भारत में इन पांचों प्लेटफॉर्म्स को खोलने की कोशिश करने पर वे काम नहीं करेंगे. जिन लोगों ने इन ऐप्स को सब्सक्राइब कर रखा था, उन्हें भी अब इन्हें एक्सेस करने में दिक्कत आएगी. कुछ लोग इसे जरूरी कदम मान रहे हैं, जबकि कुछ का कहना है कि डिजिटल कंटेंट पर निगरानी की सीमा तय होनी चाहिए. लेकिन सरकार का साफ संदेश है कि अश्लील और अवैध कंटेंट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

