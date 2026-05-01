2,500 मीटर नीचे छिपा था सदियों पुराना राज! रोबोट ने पहली बार छुआ सबसे गहरा 'भूतिया जहाज'

फ्रांस के तट के पास भूमध्य सागर की गहराई में एक बेहद खास खोज हुई है. यहां एक रिमोट से चलने वाले अंडरवॉटर रोबोट ने सदियों पुराने जहाज के मलबे का पता लगाया है. यह जहाज करीब 16वीं सदी का माना जा रहा है और यह फ्रांस के समुद्री क्षेत्र में अब तक का सबसे गहरा जहाज़ी मलबा है. इस मिशन के जरिए वैज्ञानिक और पुरातत्व विशेषज्ञ समुद्री इतिहास के कई अनजाने पहलुओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं.

कैसे हुई इस जहाज की खोज

यह खोज किसी खास मिशन के तहत नहीं, बल्कि एक सामान्य सैन्य सर्वे के दौरान अचानक हुई थी. फ्रांस की नौसेना को समुद्र की तलहटी में यह जहाज का मलबा रामातुएल इलाके के पास मिला, जो सेंट-ट्रोपे के करीब स्थित है. माना जा रहा है कि यह जहाज उत्तरी इटली से रवाना हुआ था और इसमें सिरेमिक बर्तन और धातु की छड़ें लदी हुई थीं. किसी कारण से यह जहाज समुद्र में डूब गया और सदियों तक गहराई में दबा रहा.

2500 मीटर नीचे क्या मिला

यह जहाज समुद्र की सतह से करीब 2,500 मीटर नीचे मिला है, जहां तक पहुंचना बेहद मुश्किल होता है. इस मिशन के लिए एक खास रोबोट का इस्तेमाल किया गया, जिसमें कैमरे और पकड़ने वाले उपकरण लगे हैं. यह रोबोट धीरे-धीरे समुद्र की गहराई में उतरा और वहां मौजूद मलबे की तस्वीरें रिकॉर्ड कीं. वहां पर सैकड़ों घड़े, प्लेट्स और एक तोप भी मिली. इन बर्तनों पर फूलों, क्रॉस और मछलियों के डिजाइन बने हुए हैं, जो उस समय की कला और संस्कृति को दिखाते हैं.

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रोबोट ने कैसे किया काम

यह अंडरवॉटर रोबोट एक केबल के जरिए जहाज से जुड़ा रहता है और विशेषज्ञ इसे ऊपर से कंट्रोल करते हैं. यह रोबोट प्रति सेकंड कई तस्वीरें ले सकता है और इस मिशन के दौरान इसने करीब 86,000 तस्वीरें लीं. इन तस्वीरों की मदद से वैज्ञानिक उस पूरे क्षेत्र का 3D मॉडल तैयार करेंगे, जिससे मलबे का विस्तार से अध्ययन किया जा सकेगा. खास बात यह रही कि इतनी गहराई के बावजूद पानी काफी साफ था, जिससे तस्वीरें बेहद स्पष्ट आईं.

जहाज में क्या था खास

विशेषज्ञों का मानना है कि यह एक व्यापारिक जहाज था, जो इटली के लिगुरिया क्षेत्र से सिरेमिक सामान लेकर जा रहा था. संभव है कि यह जहाज जेनोआ या सावोना जैसे बंदरगाहों से चला हो. इस जहाज में रखे बर्तनों की डिजाइन और बनावट उस समय के व्यापार और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देती है. यह खोज उस दौर के समुद्री व्यापार मार्गों को समझने में मदद करेगी.

क्यों महत्वपूर्ण है यह खोज

इस मिशन की लीड पुरातत्व विशेषज्ञ मरीन सडानिया के अनुसार, 16वीं सदी के व्यापारिक जहाजों के बारे में बहुत ज्यादा लिखित जानकारी उपलब्ध नहीं है. ऐसे में यह खोज इतिहास को समझने का एक अहम स्रोत बन सकती है. समुद्र से निकाले गए बर्तनों को बहुत सावधानी से संभाला जाता है, क्योंकि इनमें से कई टूट भी सकते हैं. एक अनुमान के अनुसार, समुद्र से निकाले गए करीब एक-तिहाई सिरेमिक सामान टूट जाता है.

लैब में हो रही जांच

जो बर्तन समुद्र से निकाले गए हैं, उन्हें फ्रांस के मार्से शहर की लैब में ले जाया गया है. वहां उनकी सफाई और जांच की जा रही है. एक घड़े पर गहरे नीले रंग की लाइनें और टरक्वॉइज व पीले रंग की डिजाइन बनी हुई है, जो इसे बेहद खास बनाती है. विशेषज्ञों का कहना है कि यह फ्रांस में अब तक समुद्र की इतनी गहराई से निकाली गई सबसे खास वस्तुओं में से एक है.