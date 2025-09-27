Advertisement
ChatGPT का वो जादुई फीचर जो आपकी नींद में भी करता है काम, सुबह उठते ही देता है एकदम परफेक्ट पर्सनलाइज्ड रिपोर्ट

ChatGPT Pulse Feature: डिजिटल युग में समय की कमी और जानकारी की अधिकता को देखते हुए ChatGPT ने नया Pulse फीचर लॉन्च किया है. यह फीचर रातभर काम करके यूजर्स की डेली चैट, मोबाइल एक्टिविटी और लिंक किए गए डेटा से जरूरी जानकारी लेकर सुबह उठते ही एक पर्सनलाइज्ड ब्रीफिंग देता है. OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन भी इस फीचर के दीवाने हैं. आइए जानते हैं इस फीचर के बारे में...

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Sep 27, 2025, 12:51 PM IST
ChatGPT Pulse Feature: AI हर दिन नए-नए फीचर्स के साथ अपग्रेड हो रहा है. एडवांस होता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब न सिर्फ इंसानों के कामों को आसान बना रहा है बल्कि उन्हें और भी बेहतर तरीके से अंजाम दे रहा है.  इसी क्रम में एआई ने इंसानों के एक और काम को आसान बना दिया है. इस डिजिटल युग में लोगों के पास सबसे बड़ी चुनौती है टाइम मैनेजमेंट की. हर सुबह ढेर सारी खबरों, मेल्स और अपडेट्स के बीच जरूरी जानकारी मिस न हो, इसी को ध्यान में रखते हुए OpenAI ने एक नया फीचर ChatGPT Pulse लॉन्च कर दिया है. यह फीचर आपके लिए रातभर काम करेगा और सुबह उठते ही आपको एकदम पर्सनलाइज्ड ब्रीफिंग देगा यानी वो सारी जरूरी बातें जो आपके दिन के कामों को और आसान बना सके.
 
क्या काम करेगा यह Pulse फीचर
ChatGPT का नया Pulse फीचर इस तरह काम करने का तरीका ही पूरा अलग है. यह यूजर्स की डेली चैट, मैमोरी, चैट हिस्ट्री और डायरेक्ट फीडबैक से जानकारी लेता है. अगले दिन इन्हीं जानकारियों को एक क्यूरेटेड विज़ुअल कार्ड के रूप में पेश करता है, जिससे यूजर्स सुबह उठते ही अपने अपडेट्स देख सकेंगे. OpenAI के मुताबिक यह क्यूरेटेड फीड मुख्य रूप से उन टॉपिक्स पर काम करेगा, जिनपर यूजर्स ज्यादा समय देते हैं.
Essentially यह एक तरह की सुबह की ब्रीफिंग की तरह काम करेगा, जो यूजर्स को बताएगा कि उनके प्रोग्रेस के लिए क्या जरूरी कदम उठाने हैं. साथ ही यूजर्स ChatGPT को Gmail और Google Calendar के साथ जोड़ सकते हैं यानी यह मीटिंग की प्लानिंग करने, रिमाइंडर सेट करने, आने वाली ट्रिप्स के लिए सुझाव देने और दूसरे कामों में भी मदद करेगा.

सैम ऑल्टमैन हुए इस फीचर के दीवाने
OpenAI ने इसे अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर Pulse फीचर लॉन्च की जानकारी दी है. OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन ने भी इस फीचर की जमकर तारीफ की है. साथ ही उन्होंने इसे ChatGPT का अब तक का सबसे पसंदीदा फीचर भी बताया. सैम का कहना है कि Pulse रातभर काम करेगा और यूजर्स की हाल की चैट्स, उनकी एक्टविटी और लिंक किए गए डेटा के आधार पर जानकारी जुटाएगा. इसके बाद यह हर सुबह यूजर्स को उनके लिए तैयार किए गए अपडेट्स का एक सेट उपलब्ध कराएगा.

ये भी पढ़ेंः 5G को टक्कर देगा BSNL 4G? 6G की चर्चा के बीच कितना असरदार होगा स्वदेशी नेटवर्क

यूजर्स के पास भी होगा कंट्रोल
इस फीचर को लेकर OpenAI ने यह साफ किया है कि गलत और एडल्ट कंटेंट दिखाने से बचने के लिए ChatGPT Pulse फीचर AI-क्यूरेटेड फीड सुरक्षा जांच के जरिए से चलेंगे. साथ ही यूजर्स Pulse द्वारा दिखाए जाने वाले फीड को खुद से भी कंट्रोल कर सकेंगे. यूजर्स Curate बटन पर क्लिक कर फ्यूचर अपडेट के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं. इन सब के साथ ही यूजर्स दिए गए थंब आइकॉन पर क्लिक अपना फीडबैक भी दे सकते हैं. 

अभी किन यूजर्स के लिए है ये फीचर
OpenAI का यह स्पेशल फीचर अभी 200 डॉलर प्रतिमाह वाले Pro सब्सक्रिप्शन वाले यूजर्स के लिए शुरू हुआ है. इन यूजर्स को ChatGPT ऐप में नए टैब के रूप में  Pulse का आइकन दिखाई देगा. कंपनी के मुताबिक Pulse कुछ समय बाद Plus मेंबर्स और फिर चैटजीपीटी के सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध होगा.

ये भी पढ़ेंः Samsung का चैलेंज: 38,000 रुपये की स्मार्टवॉच मिलेगी फ्री में! बस करना होगा ये काम

Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

ChatGPT PulseOpenAI New Featuresam Altman

