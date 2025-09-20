CEO ने गलती से कर दिया ऐसा Email, ऑफिस में मच गयी अफरा-तफरी... कंपनी की प्लानिंग का हो गया खुलासा
CEO ने गलती से कर दिया ऐसा Email, ऑफिस में मच गयी अफरा-तफरी... कंपनी की प्लानिंग का हो गया खुलासा

Employee Layoff Plan: ऑफिस की दुनिया में ईमेल आमतौर पर रूटीन वर्क का हिस्सा होता है, लेकिन कभी-कभी यही ईमेल पूरे माहौल को हिला सकता है. हाल ही में एक कंपनी में ऐसा ही वाकया हुआ जब सीईओ की एक गलती भारी पड़ गई. उन्होंने जो मेल सिर्फ टॉप मैनेजमेंट और HR को भेजना था वही गलती से पूरे स्टाफ को भेज दिया. मेल में ऐसा कुछ था जिसे देखते ही ऑफिस में हड़कंप मच गया.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Sep 20, 2025, 04:24 PM IST
CEO ने गलती से कर दिया ऐसा Email, ऑफिस में मच गयी अफरा-तफरी... कंपनी की प्लानिंग का हो गया खुलासा

Employee Layoff Plan: ऑफिस का माहौल अक्सर काम, मीटिंग और डेडलाइन तक ही सिमटा रहता है, लेकिन कभी-कभी एक छोटी सी गलती भी बड़ा बवाल का कारण बन जाती है. ऐसा ही कुछ हुआ जब सीईओ के भेजे गए एक ईमेल ने पूरे ऑफिस को हिलाकर रख दिया. गलती से भेजे गए इस मेल ने कर्मचारियों को हैरानी में डाल दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी. दरअसल एक कंपनी के सीईओ ने एक ऐसा ईमेल पूरे स्टाफ को भेज दिया जिसे सिर्फ HR और टॉप मैनेजमेंट को भेजना था. इस मेल में आने वाले सप्ताहों में होने वाली बड़ी छंटनी की पूरी लिस्ट थी.

सीईओ का मेल मिलते ही कर्मचारियों के बीच अफरा-तफरी मच गई.कुछ ही मिनटों में यह बात ऑफिस की दीवारों से बाहर फैल गई. 10 मिनट बाद जब सीईओ को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने मैसेज एडजस्ट करने की कोशिश की लेकिन तब तक मामला हाथ से निकल गया था.

कर्मचारियों ने क्या कहा?
ऑफिस में छंटनी की प्लानिंग के लीक होते ही ऑफिस में हड़कंप मच गया. लीक ईमेल में बताया गया था कि कंपनी सितंबर के आखिरी में बड़े स्तर पर रिस्ट्रक्चरिंग करने जा रही है. कुछ विभागों में कर्मचारियों को दूसरी जगह शिफ्ट करने की योजना थी, वहीं कुछ टीमों के भविष्य बीच में फंसे नजर आए. जैसे ही यह मेल कर्मचारियों ने देखा उनके बीच डर और नाराजगी फैल गई. कई लोगों को अपनी नौकरी को लेकर चिंता हुई वहीं कुछ ने इसे कंपनी की खराब प्लानिंग और नेतृत्व की कमी बताया.

ये भी पढ़ेंः iPhone 17 Pro भूल जाइए! ये 5 Android फोन हैं कैमरा और परफॉर्मेंस के बादशाह, कीमत भी है कम

सीक्रेट मेल हो गया सोशल मीडिया पर वायरल

यही नहीं, घटना के 13 दिन बाद किसी कर्मचारी ने ये मेल Reddit पर डाल दिया. देखते ही देखते पोस्ट वायरल हो गई, तीन हजार से ज्यादा लाइक्स और सैकड़ों कमेंट्स आने लगे. लोगों ने सीईओ को लापरवाह बताया और कहा कि अब कंपनी को मजबूरी में छंटनी की पूरी जानकारी पारदर्शिता से देनी पड़ेगी.

इस मामले को किसी कर्मचारी ने 13 दिन बाद Reddit पर मेल ही शेयर कर दिया. पोस्ट तेजी से वायरल हो गई और कुछ ही देर में इस पर हजारों लाइक्स और सैकड़ों कमेंट्स आ गए. लोगों ने सीईओ की लापरवाही पर सवाल खड़े किए और कहा कि अब कंपनी को छंटनी की पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ शेयर करनी पड़ेगी.

ये भी पढ़ेंः फेस्टिव सीजन धमाका: अब सिर्फ 1 रुपये में बुक कीजिए AC, फ्री इंस्टॉलेशन के साथ होगी हजारों की बचत

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी तक इस कंपनी का नाम सामने नहीं आया है, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग अटकलें लगा रहे हैं. लेकिन इस मेल ने कर्मचारियों को हैरत में जरूर डाल दिया है और सितंबर के आखिर में होने वाले बदलाव का डर सबको सताने लगा है.

ये रहा ई-मेल

सफाई में भेजा गया ये ई-मेल

 

Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

TAGS

CEO Email MistakeEmployee Layoff PlanLayoff

;