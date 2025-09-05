सरकार ने जारी किया अलर्ट, भारत में लाखों Android फोन हो सकते हैं हैक! कहीं आपका भी फोन तो नहीं शामिल
Advertisement
trendingNow12909817
Hindi Newsटेक

सरकार ने जारी किया अलर्ट, भारत में लाखों Android फोन हो सकते हैं हैक! कहीं आपका भी फोन तो नहीं शामिल

CERT-In Alert: भारत के लाखों Android यूजर्स के लिए बड़ी और हैरान कर देने वाली खबर है. भारत सरकार ने अलर्ट जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि लाखों  Android यूजर्स हैकर्स के निशाने पर हैं. अगर आप भी Android यूजर्स हैं तो ये काम जरूर कर लीजिए....

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Sep 05, 2025, 01:54 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सरकार ने जारी किया अलर्ट, भारत में लाखों Android फोन हो सकते हैं हैक! कहीं आपका भी फोन तो नहीं शामिल

CERT-In Alert: अगर आप भी Android फोन इस्तेमाल करते हैं तो जरा सावधान हो जाइए. भारत सरकार ने  Android फोन यूजर्स के लिए अलर्ट जारी किया है. भारत सरकार की साइबर सुरक्षा एजेंसी CERT-In ने Android यूजर्स के लिए चेतावनी जारी की है. जिसमें बताया गया है कि  Android ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ बड़ी कमियां हैं, जिनका हैकर्स फायदा उठाकर आपका प्राइवेट डेटा चुरा सकते हैं. यह खतरा खासकर Android 13 से लेकर लेटेस्ट Android 16 तक के सभी वर्जन के फोन में है.

CERT-In ने नया सुरक्षा अलर्ट जारी किया है. इसमें बताया गया है कि Android में कुछ कमियों के कारण हैकर्स आपके महत्वपूर्ण डेटा तक पहुंच सकते हैं और आपके सिस्टम को अस्थायी रूप से बंद भी कर सकते हैं. जैसा कि पहले भी हुआ है. यह अलर्ट उन कई कंपनियों के फोन को प्रभावित करती है जो Android फोन बनाती हैं, और इसका असर सीधे यूजर्स पर पड़ सकता है.

जानिए क्या है Android सिक्योरिटी में कमी
Android में सुरक्षा की कई कमजोरियां पाई गई हैं, जिन्हें CERT-In ने हाई-सेवेरिटी अलर्ट के रूप में जारी किया है. CERT-In के मुताबिक ये कमियां Android के कई हिस्सों में हैं, जैसे कि फ्रेमवर्क, एंड्रॉयड रनटाइम, सिस्टम, Widevine DRM, प्रोजेक्ट मेनलाइन, कर्नल, और अलग-अलग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स जैसे Arm, MediaTek, Qualcomm और इमेजिनेशन टेक्नोलॉजीज. इन कमियों के कारण यूजर्स का डेटा और डिवाइस खतरे में पड़ सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में ज्यादातर स्मार्टफोन Android पर चलते हैं, यानी लाखों यूजर्स इन खतरों का सामना कर सकते हैं. इन कमजोरियों का असर सिस्टम और चिपसेट स्तर पर होने के कारण यह किसी एक ब्रांड तक सीमित नहीं है. इससे Samsung, Xiaomi, OnePlus, Realme, Vivo, Oppo, Motorola और गूगल पिक्सल फोन सभी प्रभावित हो सकते हैं.

इससे बचने के लिए क्या करें
इससे बचने के लिए एंड्रॉइड यूजर्स को अपने फोन द्वारा दिए गए लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेट तुरंत इंस्टॉल करना चाहिए और केवल भरोसेमंद स्रोतों से ही ऐप्स डाउनलोड करने चाहिए. फोन की असामान्य गतिविधियों जैसे ज्यादा गर्म होना, बैटरी जल्दी खत्म होना या संदिग्ध पॉप-अप आने पर ध्यान रखना भी जरूरी है. 

इसके साथ ही फोन की सेटिंग्स में जाकर यह चेक करें कि फोन की सिक्योरिटी पैच लेवल क्या है. अगर यह 2025-09-01 या 2025-09-05 दिखाता है, तो आपका फोन सुरक्षित है, नहीं तो तुरंत सॉफ्टवेयर अपडेट करें. साथ ही, Google Play Protect हमेशा ऑन रखें और अनजान लिंक या ऐप्स से बचें. नियमित अपडेट करना आपके फोन को नए खतरों से बचाने का सबसे आसान और प्रभावी तरीका है.

ये भी पढ़ेंः Apple के बाद अब ये विदेशी कंपनी खोलने जा रही भारत में पहला Store, PM Modi से मुलाकात के बाद हुआ ऐलान

 

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

CERT-In Alerthacking riskAndroid security

Trending news

दुबई के भक्त ने शिरडी में ‘ॐ साईं राम’ का स्वर्ण अक्षर किया दान, कीमत 1.5 करोड़ रुपए
Sai Baba
दुबई के भक्त ने शिरडी में ‘ॐ साईं राम’ का स्वर्ण अक्षर किया दान, कीमत 1.5 करोड़ रुपए
मुस्लिमों के लिए बनेगी सोसाइटी, हिंदुओं को नहीं मिलेगी एंट्री!
Halal Lifestyle Township mumbai
मुस्लिमों के लिए बनेगी सोसाइटी, हिंदुओं को नहीं मिलेगी एंट्री!
CBI के हाथ लगी बड़ी कामयाबी...UAE से दबोचा गया भगौड़ा हर्षित जैन, जारी था रेड नोटिस
CBI Interpol Case
CBI के हाथ लगी बड़ी कामयाबी...UAE से दबोचा गया भगौड़ा हर्षित जैन, जारी था रेड नोटिस
B से बीड़ी, B से बिहार...बीजेपी सरकार पर हमला बोलते-बोलते कांग्रेस ने कर दी गलती?
GST
B से बीड़ी, B से बिहार...बीजेपी सरकार पर हमला बोलते-बोलते कांग्रेस ने कर दी गलती?
मां जन्म देती है और गुरु जीवन, इस धनतेरस पर बदल जाएगी जिंदगी...PM मोदी ने क्यों कहा?
Happy Teacher Day
मां जन्म देती है और गुरु जीवन, इस धनतेरस पर बदल जाएगी जिंदगी...PM मोदी ने क्यों कहा?
बंगाल में BJP का 1 भी MLA नहीं बचेगा, ममता बनर्जी के बोल पर बवाल
west bengal assembly news
बंगाल में BJP का 1 भी MLA नहीं बचेगा, ममता बनर्जी के बोल पर बवाल
क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? अजित पवार का कथित वीडियो वायरल, अवैध खनन रोकने का मामला
Maharashtra Deputy CM controversy
क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? अजित पवार का कथित वीडियो वायरल, अवैध खनन रोकने का मामला
Monsoon: 37 साल बाद सबसे ज्‍यादा बारिश, उत्तर भारत में टूटा 14 साल का रिकॉर्ड
Monsoon 2025
Monsoon: 37 साल बाद सबसे ज्‍यादा बारिश, उत्तर भारत में टूटा 14 साल का रिकॉर्ड
चीन दौरे पर PM मोदी ने ऐसा क्या किया, 120 घंटे बाद EU नेताओं ने मिला दिया फोन
PM Narendra Modi
चीन दौरे पर PM मोदी ने ऐसा क्या किया, 120 घंटे बाद EU नेताओं ने मिला दिया फोन
पुलवामा, बडगाम और...कई रिहायशी इलाकों में दिखा झेलम नदी का तांडव, चारों तरफ भरा पानी
Jammu Kashmir Weather Update
पुलवामा, बडगाम और...कई रिहायशी इलाकों में दिखा झेलम नदी का तांडव, चारों तरफ भरा पानी
;