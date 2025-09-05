सरकार ने जारी किया अलर्ट, भारत में लाखों Android फोन हो सकते हैं हैक! कहीं आपका भी फोन तो नहीं शामिल

CERT-In Alert: अगर आप भी Android फोन इस्तेमाल करते हैं तो जरा सावधान हो जाइए. भारत सरकार ने Android फोन यूजर्स के लिए अलर्ट जारी किया है. भारत सरकार की साइबर सुरक्षा एजेंसी CERT-In ने Android यूजर्स के लिए चेतावनी जारी की है. जिसमें बताया गया है कि Android ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ बड़ी कमियां हैं, जिनका हैकर्स फायदा उठाकर आपका प्राइवेट डेटा चुरा सकते हैं. यह खतरा खासकर Android 13 से लेकर लेटेस्ट Android 16 तक के सभी वर्जन के फोन में है.

CERT-In ने नया सुरक्षा अलर्ट जारी किया है. इसमें बताया गया है कि Android में कुछ कमियों के कारण हैकर्स आपके महत्वपूर्ण डेटा तक पहुंच सकते हैं और आपके सिस्टम को अस्थायी रूप से बंद भी कर सकते हैं. जैसा कि पहले भी हुआ है. यह अलर्ट उन कई कंपनियों के फोन को प्रभावित करती है जो Android फोन बनाती हैं, और इसका असर सीधे यूजर्स पर पड़ सकता है.

जानिए क्या है Android सिक्योरिटी में कमी

Android में सुरक्षा की कई कमजोरियां पाई गई हैं, जिन्हें CERT-In ने हाई-सेवेरिटी अलर्ट के रूप में जारी किया है. CERT-In के मुताबिक ये कमियां Android के कई हिस्सों में हैं, जैसे कि फ्रेमवर्क, एंड्रॉयड रनटाइम, सिस्टम, Widevine DRM, प्रोजेक्ट मेनलाइन, कर्नल, और अलग-अलग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स जैसे Arm, MediaTek, Qualcomm और इमेजिनेशन टेक्नोलॉजीज. इन कमियों के कारण यूजर्स का डेटा और डिवाइस खतरे में पड़ सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में ज्यादातर स्मार्टफोन Android पर चलते हैं, यानी लाखों यूजर्स इन खतरों का सामना कर सकते हैं. इन कमजोरियों का असर सिस्टम और चिपसेट स्तर पर होने के कारण यह किसी एक ब्रांड तक सीमित नहीं है. इससे Samsung, Xiaomi, OnePlus, Realme, Vivo, Oppo, Motorola और गूगल पिक्सल फोन सभी प्रभावित हो सकते हैं.

इससे बचने के लिए क्या करें

इससे बचने के लिए एंड्रॉइड यूजर्स को अपने फोन द्वारा दिए गए लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेट तुरंत इंस्टॉल करना चाहिए और केवल भरोसेमंद स्रोतों से ही ऐप्स डाउनलोड करने चाहिए. फोन की असामान्य गतिविधियों जैसे ज्यादा गर्म होना, बैटरी जल्दी खत्म होना या संदिग्ध पॉप-अप आने पर ध्यान रखना भी जरूरी है.

इसके साथ ही फोन की सेटिंग्स में जाकर यह चेक करें कि फोन की सिक्योरिटी पैच लेवल क्या है. अगर यह 2025-09-01 या 2025-09-05 दिखाता है, तो आपका फोन सुरक्षित है, नहीं तो तुरंत सॉफ्टवेयर अपडेट करें. साथ ही, Google Play Protect हमेशा ऑन रखें और अनजान लिंक या ऐप्स से बचें. नियमित अपडेट करना आपके फोन को नए खतरों से बचाने का सबसे आसान और प्रभावी तरीका है.

ये भी पढ़ेंः Apple के बाद अब ये विदेशी कंपनी खोलने जा रही भारत में पहला Store, PM Modi से मुलाकात के बाद हुआ ऐलान